Tui bringt Nachtzug zurück – und will das Angebot ausbauen

Von: Sebastian Oppenheimer

Nachtzüge gelten als schwieriges Geschäft – dennoch steigt der Reisekonzern Tui nun ein. Zu den ersten Zielen gehört Prag.

Gerade in Familien ist es manchmal gar nicht so einfach, sich auf ein Urlaubsziel zu einigen. Hat man schließlich etwas Passendes gefunden, steht noch die Wahl des Verkehrsmittels an. In manchen Fällen bleibt natürlich nur das Flugzeug. Ansonsten stehen das eigene Auto, der Bus – oder eine Fahrt mit dem Zug zur Wahl. Speziell auf kurzen Bahn-Strecken nutzen aktuell viele gerne das Deutschlandticket – tatsächlich lassen sich mit dem 49-Euro-Ticket aber auch einige Bahnhöfe im Ausland ansteuern. Auf längeren Strecken kann ein Nachtzug eine gute Alternative sein. Lange Zeit war es um diese Art des Reisens sehr still geworden, seit einigen Jahren liegt sie aber wieder im Trend. Nun mischt auch der Reiseanbieter Tui wieder bei den Nachtzügen mit.

Nachtzug von Tui: Nach Prag ab 140 Euro

Seit Juli ist ein Tui-Nachtzug von Osnabrück und Hannover nach Prag unterwegs. Der Nachtzug ist eine Kooperation mit dem niederländischen Anbieter Green City Trip. In dem rund 470 Meter langen Zug mit 16 Wagons sind 700 Betten verfügbar. Die Preise beginnen ab 140 Euro für einen Platz in einer Economy Kabine, die für vier Personen ausgelegt ist. Wer’s etwas komfortabler mag, kann auch ein Privat-Abteil mit Waschbecken und einem Steward-Service buchen.

Ski-Nachtzug von den Niederlanden nach Österreich – Stops auch in Deutschland

Von 23. Dezember bis 12. März ist ein spezieller Tui-Ski-Express im Einsatz, der einmal pro Woche Winterurlauber von den Niederlanden nach Österreich bringt. Der Nachtzug macht aber auch in Deutschland Halt – und zwar in Köln, Bonn, Koblenz und Frankfurt. In Wörgl teilt sich der Zug in eine Route nach Tirol und Vorarlberg und eine weitere ins Salzburger Land.

Selten profitabel: Betrieb von Nachtzügen gilt als schwieriges Geschäft

Das Geschäft mit den Nachtzügen gestaltet sich generell jedoch schwierig. Laut Handelsblatt verdient aktuell kein Nachtzug-Anbieter in Europa bislang Geld. Bei Tui ist man dennoch optimistisch: „Wir glauben, dass der Nachtzug zusammen mit der Vermarktung von Hotels wirtschaftlich zu betreiben ist“, erklärte Konzernchef Sebastian Ebel. Außerdem erschließe man mit dem Nachtzug neue Kundengruppen.

Das Angebot soll im Erfolgsfall weiter ausgebaut werden. So könnten in den kommenden drei bis fünf Jahren zehn zusätzliche Strecken dazukommen. Möglicherweise könnten Ziele in Italien, Frankreich oder in skandinavischen Ländern angesteuert werden, erklärte Tui-Chef Ebel. Der Partner muss dabei nicht unbedingt Green City Trip sein – man sei bereits mit weiteren Anbietern im Austausch.