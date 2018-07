So fahren Sie mit der DB für nur 20 Euro durch ganz Deutschland

Shopping-Trip in Berlin, Wellness auf Sylt: Die Deutsche Bahn verlängert 2018 ihre Sparpreis-Aktion. Hier erfahren Sie Vor- und Nachteile des Angebots.

Der "Super-Sparpreis" - so nennt sich die Aktion der Deutschen Bahn, die 2018 startet. Dann können Reisende wieder günstige Bahntickets abgreifen. Doch ob die Aktion nur eine Mogelpackung ist und ob es weitere günstige(re) Alternativen gibt, erklärt Ihnen hier die Redaktion.

Was ist das Besondere an der "Super Sparpreis"-Aktion der Deutschen Bahn?

Das deutsche Verkehrsunternehmen mit Sitz in Berlin wirbt auf seiner Homepage damit, dass Passagiere für nur 19,90 Euro mit ICE, IC/EC durch ganz Deutschland fahren können. Das Angebot gilt für eine Fahrt in der 2. Klasse außerhalb der Hauptreisezeiten und soll ab August 2018 erhältlich sein. Für nur 29,90 Euro können Sie mit dem Angebot in der 1. Klasse fahren.

Wo buche ich das Sparpreis-Ticket?

Sie können die Sparpreis-Aktion auf der Webseite der Deutschen Bahn buchen. Hier sehen Sie sogleich eine Suchmaske, den Sparpreis-Finder. In den Finder geben Sie Ihren gewünschten Abfahrts- und Zielbahnhof und es werden die noch verfügbaren Sparpreise nach Uhrzeit angezeigt.

Tipp: Am besten schon 90 Tage im Vorhinein im Finder nach Angeboten suchen. Hier finden Sie meist zu verträglichen Uhrzeiten die günstigsten Bahntickets. Wer jetzt schon seine Reise plant, der hat die Möglichkeit, bis zu sechs Monate im Voraus sein Sparpreis-Ticket zu buchen. Last-Minute-Bucher können dies allerdings auch bis kurz vor der Abfahrt tun.

Doch Vorsicht: Für das neue Angebot gibt es keine Vorkaufsfrist mehr. Das bedeutet, dass Umtausch und Erstattung nicht (gegen Gebühr) möglich sind.

Ich habe eine BahnCard 25. Kann ich sie mit der Sparpreis-Aktion kombinieren?

Die Deutsche Bahn scheint 2018 besonders spendabel: Sie können nämlich Ihre Bahncard 25 mit dem Super Sparpreis-Ticket verbinden. Das heißt: Sie erhalten zusätzlich 25 Prozent auf den Preis. Das gilt auch, wenn Sie eine Bahncard 50 besitzen.

Kinder bis 14 Jahre dürfen kostenlos mitreisen. Allerdings sollten Sie diese bei Buchungen stets angeben, heißt es dazu auf der Homepage der Deutschen Bahn. Wer 1. Klasse reist, erhält zudem einen kostenlosen Sitzplatz und Eintritt in die DB Lounge.

Was ist, wenn ich die Frist verpasst habe oder mich spontan für eine Zugreise entscheiden möchte?

Wer kurzfristig mit der Deutschen Bahn fahren will, der hat die Möglichkeit, alternativ noch ein Ticket-Schnäppchen online abzugreifen. Denn hier gibt es immer wieder mal Last-Minute-Angebote wie zum Beispiel das Fernweh-Ticket von L'TUR. Das kostet zwar ein paar Euro mehr, dafür können Sie zum Festpreis von 27 Euro mit dem ICE durch Deutschland reisen.

Doch Vorsicht: Die Fernweh-Tickets sind erst frühestens sieben Tage vor der geplanten Reise erhältlich. Zudem gelten sie nur in Fernverkehrszügen.

Günstige Bahntickets: Gibt es weitere Alternativen?

Wenn Sie zu mehreren Personen unterwegs sind, gibt es Reise-Alternativen wie Länder-Tickets (innerhalb eines Bundeslandes), das Quer-durchs-Land-Ticket oder auch Schönes-Wochenende-Tickets (für den Regionalverkehr über die Bundeslandgrenzen hinaus). Hier können Sie mit bis zu fünf Personen an einem Tag beliebig viele Fahrten unternehmen. Das Ticket gilt vom eingetragenen Geltungstag ab neun Uhr bis drei Uhr des Folgetages. Es kostet für einen Reisenden 44 Euro und acht Euro Zuschlag für jede weitere Person.

Gut zu wissen: Das Ticket ist in allen Regionalzügen und S-Bahnen der DB sowie in vielen Privatbahnen und auf einigen Verbindungen nach Österreich, Schweiz und Tschechien gültig. Zudem sind die eigenen Kinder oder Enkel unter 14 Jahre oftmals kostenlos. Tipp: Die Fahrkarte ist als Handy-Ticket buchbar oder kann online gekauft und ausgedruckt werden.

Eine weitere Möglichkeit sindFernbus-Webseiten. Dort werden manchmal von der Deutschen Bahn ebenfalls geringe Kontingente ihrer Sparpreis-Tickets angeboten.

