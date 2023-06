Frau besteigt versehentlich falsches Flugzeug – und fliegt 1.400 Kilometer in die falsche Richtung

Von: Franziska Kaindl

Teilen

Eine US-Amerikanerin ist am Flughafen versehentlich in die falsche Maschine eingestiegen. Anstatt nach Hause ging es in Richtung Karibik.

Wenn man in der Bahn in den falschen Zug steigt oder einen Stopp verpasst, ist das oft ärgerlich und ein Zeitfresser – doch in der Regel lässt sich beim nächsten Halt schnell umsteigen. Aber was, wenn das beim Fliegen passiert? So unwahrscheinlich es ist, versehentlich in das falsche Flugzeug zu steigen – passieren kann es trotzdem, wie erst im letzten Jahr eine US-Amerikanerin am eigenen Leib erfuhr.

Gatewechsel in letzter Minute: Frau steigt versehentlich in falsches Flugzeug ein

Eigentlich fliegt Beverly Ellis-Hebard alle sechs Wochen zwischen ihrer Heimat Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania und ihrem zweiten Wohnort in Florida hin und her. Sie ist also kein Neuling, was das Fliegen und auch diese Strecke betrifft. „Ich habe mir Frontier Airlines ausgesucht, weil ich schon so oft damit geflogen bin“, berichtete die Frau dem amerikanischen Sender ABC7 erst kürzlich.

Passagiere stehen am Check-in-Schalter an. © YAY Images/Imago

Im letzten Herbst kam es aber zu einem großen Fauxpas: Sie hatte sich bereits am richtigen Gate für ihren Flug nach Florida eingefunden, als sie kurz vor dem Boarding noch einmal auf die Toilette musste. Sie erkundigte sich bei einer Flughafenagentin, ob ihr noch genügend Zeit dafür blieb: „Sie sagte ‚Ja‘. So circa 20 Minuten.“ Als sie wieder zurückkam, bemerkte sie, dass die anderen Passagiere die Maschine schon beinahe komplett geboardet hatten und das Personal die Flugzeugtür schließen wollte. Die Mitarbeiterin am Gate sagte ihr, dass sie sich beeilen müsse und winkte sie nach einem kurzen Blick auf ihren Boarding Pass durch.

Im Flugzeug bemerkte sie dann relativ schnell den Fehler: Eine Flugbegleiterin teilte ihr mit, dass sie sich nach der Landung gut ausruhen könne – und zwar in Jamaika. „Ich lachte. Ich sagte ihr, dass es mir gefallen würde, dorthin zu fliegen, aber ich hätte bereits einen Strand, dort wo ich lebe“, berichtet Ellis-Hebard. Doch die Flugbegleiterin blieb dabei: Der Flug würde nach Jamaika gehen. „Bei ihrem Gesichtsausdruck wurde mir klar, dass sie keine Scherze machte.“ Zum Aussteigen war es zu diesem Zeitpunkt bereits zu spät. Wie sie erfuhr, wurde das Gate für ihren eigentlichen Flug in letzter Sekunde gewechselt – und zwar, während sie auf der Toilette war.

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Ohne Reisepass ins Ausland: Airline entschuldigt sich bei Passagierin

In der Theorie würden sich wohl so einige freuen, wenn es unversehens in die sonnige Karibik geht. Wenn schon einmal so ein Fehler passieren muss, dann soll es schließlich irgendwo hingehen, wo es sich wunderbar am Strand aushalten lässt. Für Ellis-Hebard stellt es aber ein Problem dar: Da sie eigentlich nur einen Inlandsflug geplant hatte, hatte sie ihren Reisepass nicht bei sich. „Du betrittst ein fremdes Land ohne Reisepass. Das ist schlecht“, meinte sie.

Atemberaubend und exotisch: Die zehn schönsten Fernreiseziele der Welt Fotostrecke ansehen

Letztendlich erlaubten die Behörden in Jamaika ihr, in der Fluggastbrücke zu bleiben, welche als US-amerikanischer Boden angesehen wird. Die Crew blieb bei Ellis-Hebard bis sie den nächsten Flug nach Philadelphia antreten konnte, der ein paar Stunden später startete. Frontier Airlines bot der Frau als Entschädigung einen Gutschein von 600 US-Dollar an und erstattete ihr den Preis für das ursprüngliche Ticket. „Das hätte nie passieren sollen“, meint sie aber. „Die Frau am Gate hat ihren Job nicht gemacht.“

Die Fluggesellschaft selbst entschuldigt sich für das Durcheinander: „Wir bedauern aufrichtig, dass die Kundin in der Lage war, den falschen Flug zu nehmen“, heißt es in einem Statement gegenüber dem britischen News-Portal Independent. „Wir haben ihr eine Rückerstattung und eine Entschädigung zukommen lassen und die Angelegenheit mit dem Flughafenpersonal besprochen.“