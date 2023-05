Ausflug geplant? Die beliebtesten Ziele 2023 mit Kindern – was Familien empfehlen

Von: Franziska Kaindl

Schlösser, Museen, Tierparks: In Deutschland gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Ausflüge mit der ganzen Familie zu unternehmen. Das sind die beliebtesten im Jahr 2023.

Wenn das Wochenende näher rückt, stellen sich viele Eltern die Frage, was sie mit ihrem Nachwuchs unternehmen könnten. Soll es spannend, informativ oder spaßig werden? Die Auswahl an Aktivitäten ist eigentlich groß, doch etwas Abwechslung darf nicht fehlen. Wer also neue Ideen braucht, kann sich an den Empfehlungen anderer Familien orientieren.

Die Ausflugsziele des Jahres 2023 in Deutschland

Die Kunstsammlung der Veste Coburg ist das Ausflugsziel des Jahres 2023 in Bayern. © Volker Preußer/Imago

Das Online-Portal familienausflug.info hat dieses Jahr zum dritten Mal ausgewertet, welche Ausflugsziele pro Bundesland am beliebtesten sind und sie mit dem Titel „Top Ausflugsziel 2023“ ausgezeichnet. Für die Analyse wurden 12 Millionen Bewertungen ausgewählter Online-Portale sowie tausende Familienbewertungen auf der eigenen Webseite unter die Lupe genommen. Daraus wurden in Deutschland die besten Destinationen ausgewählt.

Das sind die beliebtesten Ausflugsziele 2023 laut Userbewertungen:

Baden-Württemberg : Eulenerlebnis Kraus (Abtsgmünd)

: Eulenerlebnis Kraus (Abtsgmünd) Bayern : Kunstsammlungen der Veste Coburg

: Kunstsammlungen der Veste Coburg Berlin : Haus Natur und Umwelt

: Haus Natur und Umwelt Brandenburg : Der Dinosaurierpark – Ferienpark Germendorf (Oranienburg)

: Der Dinosaurierpark – Ferienpark Germendorf (Oranienburg) Bremen : Museum Schloss Schönebeck



Hamburg : Hamburg Dungeon

: Museum Schloss Schönebeck : Hamburg Dungeon Hessen : Mathematikum (Gießen)

: Mathematikum (Gießen) Mecklenburg-Vorpommern : Tierpark Greifswald

: Tierpark Greifswald Niedersachsen : Utkiek Bassum

: Utkiek Bassum Nordrhein-Westfalen : Hochseilgarten Hürtgenwald

: Hochseilgarten Hürtgenwald Rheinland-Pfalz : Dinosaurierpark Teufelsschlucht (Ernzen)

: Dinosaurierpark Teufelsschlucht (Ernzen) Saarland : Pintaloosa Alpakas (Losheim am See)

: Pintaloosa Alpakas (Losheim am See) Sachsen : Naturschutz-Tierpark Görlitz-Zgorzelec

: Naturschutz-Tierpark Görlitz-Zgorzelec Sachsen-Anhalt : Tierpark Petersberg

: Tierpark Petersberg Schleswig-Holstein : Hochseilgarten Altenhof

: Hochseilgarten Altenhof Thüringen: Kindererlebniswelt Rumpelburg (Bad Langensalza)

Ganz vorne mit dabei ist fast alles rund um Tiere – darunter der Tierpark Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern, die Alpakazucht Pintaloosa im saarländischen Hochwald oder das Eulenerlebnis Kraus in Abtsgmünd. Aber auch Aktion und Spannung sind gefragt: So haben der Hochseilgarten Hürtgenwald in Nordrhein-Westfalen oder das Hamburg Dungeon ebenfalls gute Bewertungen von Familien erhalten. Wer es etwas ruhiger mag, wird sich hingegen in der Kunstsammlung der Veste Coburg oder im Museum Schloss Schönebeck in Bremen wohlfühlen.