Friaul-Julisch Venetien: Top 10 Familien-Erlebnisse, die man sich nicht entgehen lassen sollte

Teilen

Von der Fahrradtour bis zum Wasserpark: in Friaul-Julisch Venetien erwarten Familien abwechslungsreiche Aktivitäten. © Francesco Marongiu

An der Küste Friaul-Julisch Venetiens warten unzählige Aktivitäten von Sport bis Natur auf Sie. Hier finden Sie die Top-10-Erlebnisse für die ganze Familie.

1. Parco Zoo Punta Verde in Lignano Sabbiadoro: Spaß in den Themenparks der Küste

Die jungen Besucher der Küste der Region Friaul-Julisch Venetien haben die Qual der Wahl unter den vorhandenen Themenparks! Die perfekte Lösung, um einen heißen Sommertag mit Ihrer Familie zu verbringen, sind die Wasserparks wie Aquasplash und Parco Termale Riviera Resort in Lignano Sabbiadoro, der Wasserpark in Grado und der Wasserpark in Marina Julia: Mit Tauchgängen, abenteuerlichen Rutschen, Meerwasserbecken, künstlichen Wellen und Sprungbrettern ist der Spaß garantiert!

Ein unumgänglicher Halt für Naturliebhaber ist der Punta Verde-Zoo in Lignano Sabbiadoro, der in seinem Inneren mehr als hundert Tierarten beherbergt und Erlebnisse organisiert, wie z. B. hautnahe Begegnungen mit Lemuren, Faultieren, Giraffen und Seychellen-Riesenschildkröten sowie interessante Rundgänge für junge Entdecker! Den Kindern gewidmet sind I Gommosi, ein Spielplatz mit aufblasbaren Attraktionen im Pinienwald des „Parco del Mare“ von Lignano Sabbiadoro! Jeep-Safaris, Schwanensee, Kanus, 5D-Kino und viele andere Attraktionen warten auf die Familien im „Parco Junior“ von Lignano Sabbiadoro, während am Abend zwischen Lichtern und Farben der Luna Park Strabilia hervorsticht!

Der Wasserpark Aquasplash bietet Spaß für die ganze Familie. © Francesco Marongiu

2. Lignano Sabbiadoro – von Parasailing bis Wasserspiele

Parasailing, Banana Boat, Schwimmreifen und Wakeboard sind nur einige Wasserspiele, die Familien mit Kindern am Strand von Lignano Sabbiadoro zur Verfügung stehen. Dabei sei erwähnt, dass der Strand von Lignano auch mit zwei Riesen-Wasserrutschen ausgestattet ist. Neben den von den einzelnen Badeanstalten angebotenen Serviceleistungen gibt es am Strand auch Themendörfer, die ein reichhaltiges Unterhaltungs- und Animationsprogramm bieten, beispielsweise einen Miniclub für Kinder und Angebote für Erwachsene, die sich eine aktive Pause gönnen wollen, während sich die Kinder in völliger Sicherheit vergnügen.

3. Lignano Sabbidoro – SUP XXL

An der Küste können Sie das Stand-Up-Paddling (SUP) ausprobieren, das ein idealer Zeitvertreib als einstündiges oder auch längeres Zwischenspiel während eines entspannenden Tags am Strand ist. Mit Freunden oder Familie kann das Stehpaddeln auch in der XXL-Version praktiziert werden. Außerdem ist es natürlich hervorragend für eine langsame Entdeckungstour der Laguneninseln und Naturschutzgebiete geeignet.

Zu viert oder mehr auf dem Board: Das geht beim SUP XXL. © Tommaso Balestra

4. Fahrradfahren in Lignano Sabbiadoro – die perfekte Route für Familien

Entdecken Sie die weniger bekannten Ecken von Lignano auf dem Fahrrad, angeführt von einem lokalen Begleiter! Die beliebte Fahrradstrecke führt Sie auf Entdeckungsreise in der Stadt Lignano Sabbiadoro: durch ihre verborgenen Gassen, zum Leuchtturm mit atemberaubendem Blick auf die Inseln, durch den Hafen bis zur Lagune von Marano und zurück über die Strandpromenade. Von Juni bis Mitte September findet die Route jeden Mittwoch von 10:00 bis 12:00 Uhr statt. Begrenzte Plätze verfügbar, Buchung bis zum Vortag möglich.

5. Wasserpark Grado: ein Wellness- und Spaß-Park für Groß und Klein

Der Thermalwasserpark in Grado liegt mitten im Grünen unmittelbar am Hauptstrand. Der Park ist eine wahre Wohlfühloase und bietet Spaß für alle Generationen und die ganze Familie. Der besondere Höhepunkt dieses Parks ist das Schwimmbad mit seiner geschwungenen Form und gut 85 m Länge. Das Meerwasserschwimmbad ist mit Hydromassagedüsen, Wasserfällen, Unterwasserliegen für die Luftblasenmassage und einer Gegenstromanlage ausgestattet. Für die Abenteuerlustigen gibt es auch Trampoline und Wasserrutschen.



Der Thermalwasserpark ist außerdem mit drei Bars ausgestattet, eine verfügt über Unterwassersitze, hier kann man entspannt mitten im Pool kühle Getränke genießen. Es gibt außerdem Spielmöglichkeiten für Kinder, eine Panoramaterrasse mit Whirlpool, einen Internet Point und einen Mutter- und Kindraum mit allem Notwendigen für die kleinen Gäste. Die Anspruchsvollsten finden überdies einen erst vor kurzem eingerichteten Bereich mit Gazebo, der elegant mit ganz neuen Sonnenschirmen und bequemen Liegen ausgestattet ist.



Das von Grado Impianti Turistici angebotene Animationsprogramm für Erwachsene und Kinder ist ein weiteres Highlight des Parks. Gymnastik, Aerobic, Step, Aquqagym und Gruppentänze sind nur einige der Aktivitäten, an denen Sie teilnehmen können.

6. Grado – Segeln in der Lagune

Auch die Kleinen können das Segeln vor Ort im Urlaub kennen und lieben lernen. Kinder können an wöchentlichen Segelkursen direkt an der Lagune teilnehmen. Sie lernen dort, kleine Segelboote zu manövrieren.

7. Mit dem Fahrrad von Grado in Richtung Aquileia

Steigen Sie auf Ihr Fahrrad und entdecken Sie alle Routen in den wichtigsten Badeorten der Küste der Region Friaul-Julisch Venetien und im unmittelbaren Hinterland! Von Grado aus sind Naturreservate und UNESCO-Städte wie Aquileia und Palmanova leicht zu erreichen: Der Radweg über die Brücke zwischen den Lagunen ist besonders reizvoll und gewährt einen Blick auf die Wallfahrtskirche von Barbana!

8. Die weißen Camargue-Pferde im Naturschutzgebiet Isola della Cona

Im Naturschutzgebiet der Isonzo-Mündung sollten Sie auf keinen Fall die Herde weißer Camargue-Pferde verpassen. Hier werden verschiedene Aktivitäten angeboten, die den Umgang mit Pferden, Ausflüge und Reitstunden umfassen. Lassen Sie sich das nicht entgehen und machen Sie große wie kleine Pferdefans glücklich.

9. Schnorcheln im Meeresschutzgebiet von Miramare – Besuch des BIOMA

Die Meeresbeobachtung im Meeresschutzgebiet von Miramare sollte auf keinen Fall verpasst werden: Die Mitarbeiter des WWF begleiten Sie im Sommer auf geführten Tagesausflügen oder bei Morgendämmerung, um die Meereswelt zu entdecken! Im Reservat gibt es außerdem das Biodiversitario Marino (BioMa), ein Erlebnismuseum mit einem Rundgang, bei dem man die Unterwasserwelt des Golfs von Triest entdecken kann.

Im Meeresschutzgebiet von Miramare kann man hervorragend schnorcheln und die Unterwasserwelt des Golfs von Triest entdecken. © archivio WWF AMP Miramare

10. Family Trekking auf dem Rilkeweg im Naturreservat Falesie di Duino

Steile, schneeweiße Klippen, die aus dem Meer ragen, der würzige Duft der mediterranen Vegetation, unvergessliche Wege, die vom Blick aufs weite Meer abgerundet werden: Das ist der Rilkeweg!



Der nach dem böhmischen Dichter Rainer Maria Rilke benannte Weg wurde 1987 eröffnet und erstreckt sich über 1.700 Meter. Er ermöglicht den Zutritt zum Naturschutzgebiet über Sistiana oder Duino. Der Weg ist größtenteils eben und daher für jeden geeignet. Von hier aus überblickt man den gesamten Golf von Triest: Man kann die Kliffe von Duino bestaunen, die – wie die gesamte Karsische Hochebene – aus Carbonatgestein bestehen, das durch die Ablagerung von Schalentieren auf dem seichten Meeresgrund entstanden ist.

So viel Meer, wie Sie möchten! Ein Sommer voller Entdeckungen und Erlebnisse. Genau hier. Mehr über Familienurlaub in der Region Friaul-Julisch Venetien erfahren Sie hier