Ausflüge und Events im Sommer 2022 an der Küste von Friaul-Julisch Venetien

Familienurlaub in Italien

Die italienische Region Friaul-Julisch Venetien ist nicht nur für schöne Strände und Naturerlebnisse bekannt: In diesem Sommer finden auch zahlreiche Veranstaltungen statt.

Die 130 Kilometer lange Küste Friaul-Julisch Venetiens an der Adria hat einiges zu bieten: von traumhaften Stränden über Wassersport bis hin zu Naturreservaten gibt es für die ganze Familie und für jeden Urlaubstyp etwas zu entdecken. In den Sommermonaten 2022 gibt es aber auch jede Menge kulturelle Events von Konzerten und Ausstellungen bis Feuerwerk, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Grado 130: Kur- und Badeort feiert Geburtstag mit zahlreichen Events

Grado feiert in diesem Jahr ein Jubiläum, das wenige Touristenorte je erreicht haben: sein 130-Jähriges. Denn am 25. Juni 1892 hat Kaiser Franz Joseph das Gesetz über die „Grundregeln für die Regelung des Kurbetriebs“ verabschiedet und Grado wurde offiziell als Kurort und Badeort anerkannt. Zahlreiche Prominente ließen sich dort nieder, darunter Baron Leonardo Bianchi, Otto Wagner, Adele Bloch-Bauer und das Ehepaar Auchentaller. Erleben Sie die Emotionen dieser 130 Jahre, unter anderem bei den zahlreichen Events, die Grado anlässlich des Geburtstages organisiert. Darunter finden sich Ausstellungen, kulturelle Abende, Theateraufführungen, Konzerte, Führungen und Verkostungen sowie Fahrradtouren.

Verpassen Sie auch nicht die „weiß-goldenen Nächte am Strand“ im Juli und August: Abendessen und Verkostung am Strand – hier lautet der Dresscode: goldene und weiße Kleidung.

+ Grado feiert dieses Jahr 130-jähriges Jubiläum. © turismofvg.it

Sea and Taste – Ausflüge

Entdecken Sie die Wein- und Genussstraße Friaul-Julisch Venetien mit Sea & Taste und Ihr Urlaub am Meer wird unvergesslich! Lieben Sie den Strand und sind Sie auch auf der Suche nach neuen Orten und neuen Erzeugnissen? Dann ist Sea & Taste die Lösung für Ihre Wünsche!



Lignano Sabbiadoro, Grado und der Golf von Triest, vor allem bekannt wegen der Sandstrände und zauberhaften Buchten, sind ideale Abfahrtspunkte für einen Urlaub im Zeichen der fünf Sinne, um einen faszinierenden Landstrich von unschätzbarem naturalistischen und önogastronomischen Wert und von einzigartigen Traditionen zu erkunden.

Austellungen in Triest

Frida Kahlo. Il Caos Dentro: Bis Samstag 23.07. im Salone degli incanti. Eine sensorische Ausstellung, die der mexikanischen Künsterin des 20. Jahrunderts gewidmet ist.

Veranstaltungen am Strand

Lignano

28. Juli – Airshow

– Airshow 15. August – Feuerwerk am Strand von Lignano Sabbiadoro

– Feuerwerk am Strand von Lignano Sabbiadoro 16. August – Feuerwerk am Strand von Lignano Pineta – L‘incendio sul Mare

Grado

26. August – Air Show delle Frecce Tricolori, über Grado, Schau der italienischen Luftakrobatenstaffel,

– Air Show delle Frecce Tricolori, über Grado, Schau der italienischen Luftakrobatenstaffel, 15. August ab 23 Uhr – Feuerwerk auf dem Meer

+ Feuerwerk am Strand oder auf dem Meer: ein Erlebnis der besonderen Art. © Gianluca Baronchielli

Konzerte: Ein Sommer voller Musik

Es wird ein Sommer mit großen Namen und vielen Emotionen. In den kommenden Wochen und Monaten bietet Lignano seinen Gästen eine Vielzahl an Konzerten, Beach-Parties und bewegenden Settings von den frühen Morgenstunden bis zu den mediterranen Nächten.

Wer genug Zeit hat, kann gleich in Lignano bleiben, denn am Wochenende vom 2. bis 3. Juli steigt in Lignano die große „Jova Beach Party 2“. Sie ist die erste Etappe der neuen Tour von Jovanotti und viel mehr als ein Konzert: Es ist ein Tag voller Musik, aber auch voller Emotionen und Spaß direkt am Strand.

Summer Live Festival mit zahlreichen Gratis-Konzerten

Von Anfang Juli bis Ende August bietet Lignano seinen Gästen unter dem Titel «Summer Live Festival» gleich eine ganze Serie an abendlichen Konzerten bei freiem Eintritt. Unter den Künstlern finden sich Fixsterne des italienischen Musikhimmels wie Irene Grandi, Noemi und Andrea Pennacchi. Auf dem Programm steht außerdem ein großes Tribute-Konzert an Ennio Morricone. Last but not least wird am 21. August 2022 der Rapper Coez in der Alpe Adria Arena die Massen begeistern.

Grado

von Juli bis Anfang August – Sommerkonzerte an der Strandpromenade La Diga, mit Umberto Tozzi, Frida Bollani Magoni und Max Gazzè

Lignano

23. Juni – Maneskin

– Maneskin 2. und 3. Juli – Strandkonzert Jova Beach Party