Fehlverhalten im Flugzeug? Diese Frau treibt es mit ihrer Aktion auf die Spitze

Im Flugzeug vergessen viele, dass sich auch andere Menschen an Bord befinden. So wie diese Frau, die ihre Mitmenschen mit einer Aktion fassungslos machte.

Schuhe und Socken ausziehen, dem Hintermann die langen Haare ins Gesicht werfen oder Müll im gesamten Flugzeug verteilen: Im Flugzeug verhalten sich Menschen nicht selten, als hätte es in der Kinderstube an einigen Ecken und Enden gefehlt. Und manchmal passieren sogar Dinge, mit denen wirklich niemand gerechnet hat.

Klimaanlage als Wäschetrockner für Unterhose

So wie in diesem Fall auf einem Flug der Ural Airlines von Antalya in der Türkei, der breites vor einiger Zeit ins russische Moskau ging. Eine Frau wurde dabei erwischt, wie sie die Klimaanlage zu einem Wäschetrockner umfunktionierte - für ihre Unterhosen.

Ein Passagier war so erstaunt über die Aktion, dass er das ganze Spektakel auf Video festhielt. Eine Frau hält darin ihre weiße Unterhose über ihren Kopf und gegen die Klimaanlage. Die Unterhosen weht dabei im Wind des Luftstroms hin und her.

Ein Mitreisender sagte gegenüber dem Portal MyPost, die Frau sei nicht einmal im Entferntesten verlegen gewesen, während sie ihre Unterwäsche vor aller Augen für etwa 20 Minuten gegen die Lüftung hielt. "Alle schauten mit Interesse und Verwirrung zu, aber alle schwiegen", sagte der Passagier.

Das Video löste, seit es auf Youtube gestellt wurde, widersprüchliche Meinungen aus, die das Verhalten der Frau kommentierten. "Vielleicht war der Start so extrem, dass sie jetzt trocknen muss", kommentierte ein User das Video auf witzige Weise. Ein anderer sieht die Sache eher objektiv: "Die Unterhose ist von keinem Erwachsenen. Sieht so aus, als gehörte sie zu einem Kind."

Auch interessant: Weil ein Passagier unter starken Blähungen im Flugzeug litt, musste die Maschine notlanden.

Video: Das sind die schlimmsten Flugpassagiere





sca