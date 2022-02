Wohin geht es im Jahr des Tigers? Reisetipps 2022 für Ihr Tierkreiszeichen

Was sagt Ihnen das Reisehoroskop für das Jahr 2022? © Lorenzo Mattei/Imago

Sie wissen noch nicht, wohin die Reise 2022 gehen soll? Vielleicht gibt Ihnen ja Ihr Tierkreiszeichen Aufschluss über die besten Urlaubsziele für Sie.

Die chinesische Harmonielehre Feng Shui hilft nicht nur dabei, die Wohnung so einzurichten, dass die Lebensenergie Qi ungehindert fließen kann. Wählt man auch sein Reiseziel nach Feng-Shui-Prinzipien aus, steigert man im Urlaub sein Wohlbefinden und kommt seinen Wünschen in Bezug auf Wohlstand, Karriere, Gesundheit und Liebe näher.

Das Online-Reisebüro Expedia hat anlässlich des chinesischen Neujahrsfests, das am 1. Februar 2022 das Jahr des Tigers einläutet, mit der renommierten Feng-Shui-Meisterin Qi Xian Yu aus Hongkong zusammengearbeitet, um Reisenden entsprechend ihres Tierkreiszeichens und den im Feng Shui acht wegweisenden Himmelsrichtungen ausgehend von Deutschland das für sie glücksbringendste Reiseziel zu empfehlen.

Reisehoroskop 2022: Ratte (Geburtsjahre: 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960 und 1948)

2022 steht für diejenigen, die im Jahr der Ratte geboren wurden, im Zeichen der Familie. Nicht nur ist es dem eigenen Wohlergeben zuträglich, sich intensiv um die Beziehung zu Familienmitgliedern und Freunden zu kümmern. Es wirkt sich auch positiv auf das Selbst aus, wenn Ratten im Jahr des Tigers in Gruppen verreisen. Feng-Shui-Meisterin Qi Xian Yu empfiehlt Reisenden des Tierkreiszeichens Ratte im Jahr 2022 ein Reiseziel im Osten am Meer zu suchen, damit sie einerseits ihrem Element Wasser nah sind und andererseits sowohl Gesundheit als auch Wohlstand fördern können. Ideal wäre zum Beispiel ein Urlaub in Estland, Lettland oder Litauen. Die entspannte Atmosphäre gepaart mit der wilden Natur an der Ostsee machen das Baltikum zu einem optimalen Reiseziel für Ratten und ihre Familien.

Günstige Himmelsrichtungen für Ratten: Wohlstand: Nordosten Karriere: Nordwesten Gesundheit: Südosten Liebe: Süden

Reisehoroskop 2022: Büffel (Geburtsjahre 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961 und 1949)

Das Jahr 2022 ist für Büffel ein ausgesprochen gutes Jahr, um den eigenen Wohlstand anzukurbeln. Um auch den Attributen Gesundheit und Liebe gerecht zu werden, die beide in südlicher Himmelsrichtung warten, schlägt die Feng-Shui-Meisterin ein Kompromissreiseziel im Südosten vor. Da Büffel 2022 aber auch mit Unsicherheiten auf ihrem Weg rechnen müssen, sollten Reisende auf Nummer sicher gehen und ein nicht allzu weit entferntes Ziel wählen – eine gute Gelegenheit, um das eigene Land zu erkunden und etwa bei einem Wanderurlaub im Bayerischen Wald den Kopf freizubekommen und Kraft zu tanken.

Günstige Himmelsrichtungen für Büffel: Wohlstand: Nordosten Karriere: Westen Gesundheit: Süden Liebe: Süden

Reisehoroskop 2022: Tiger (Geburtsjahre 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962 und 1950)

Im Jahr ihres eigenen Tierkreiszeichens müssen sich Tiger mit dem Groll des Gottes Tai Sui auseinandersetzen. Um mögliches Unglück von sich zu weisen, sollten Tiger aktiv bleiben, sich aber keinem unnötigen Wagnis aussetzen, um die Gesundheit nicht herauszufordern. Reiseziele, mit weniger Risikopotenzial im Norden, sind für Tiger laut Meisterin Qi in diesem Jahr eine gute Wahl, da sie einen positiven Effekt auf Wohlstand und Gesundheit haben. Als mögliche Option bietet sich Deutschlands einzige Hochseeinsel Helgoland an. Das maritime Klima unterstützt die Gesundheit und die Zeit lässt sich mit Vogelbeobachtungen, Strandspaziergängen oder mit einem guten Buch im Hotel ganz risikofrei genießen.

Günstige Himmelsrichtungen für Tiger: Wohlstand: Nordosten Karriere: Westen Gesundheit: Nordwesten Liebe: Süden

Reisehoroskop 2022: Hase (Geburtsjahre 2011, 1999, 1987, 1975, 1963 und 1951)

Hasen ist das Jahr des Tigers wohlgesonnen. Doch auch die unter diesem Tierkreiszeichen Geborenen können dem Glück noch etwas nachhelfen, wenn sie sich für ein passendes Reiseziel entscheiden. Diejenigen, die ihr Liebesleben und ihre Karriere ankurbeln möchten, sollten sich für ein Urlaubsland in südlicher Richtung entscheiden, in dem sie gleichzeitig der Natur nahe sein können. Allzu würziges Essen sollten Hasen jedoch vermeiden, um mögliches Unglück zu vertreiben. Urlaube in Ländern, in denen Chilis die Speisekarten der Landesküche dominieren, werden also besser aufgeschoben. Stattdessen bietet sich etwa eine Reise nach Slowenien an, das einerseits mit unberührter Natur aufwartet und sich andererseits auch kulinarisch nicht verstecken muss – auch wenn in den meisten Fällen ganz ohne die scharfen Schoten gekocht wird.

Günstige Himmelsrichtungen für Hasen: Wohlstand: Nordosten Karriere: Süden Gesundheit: Nordwesten Liebe: Süden

Reisehoroskop 2022: Drache (Geburtsjahre 2012, 2000, 1988, 1976, 1964 und 1952)

Foodies, die im Jahr des Drachen geboren wurden, müssen stark sein: Wie Meisterin Qi zu bedenken gibt, ist 2022 für Drachen kein gutes Jahr, um dem Genuss zu frönen – weder zu Hause noch im Urlaub. Möglichen Herausforderungen und Hindernissen begegnen Drachen am besten mit Meditation, einer ausgewogenen Ernährung und einer Reise in den Norden. Wie wäre es beispielsweise mit einem Urlaub im finnischen Lappland? Der nördlichste Teil Finnlands bezaubert im Sommer mit taghellen Nächten und einer unvergleichlichen Wildnis, die Achtsamkeit und Meditation auf eine neue Stufe heben. Die üppige Natur hält außerdem überall kleine, gesunde Vitaminbomben bereit, die in Nu auch das größte Unglück von den Drachen abwenden können: Blaubeeren!

Günstige Himmelsrichtungen für Drachen: Wohlstand: Nordosten Karriere: Norden Gesundheit: Osten Liebe: Süden

Reisehoroskop 2022: Schlange (Geburtsjahre 2013, 2001, 1989, 1977, 1965 und 1953)

Das chinesische Neujahrsfest markiert für Schlangen den Start eines stabilen Jahres, sofern sie sich vom Element Wasser fernhalten. Ein Urlaub am Meer sollte daher nicht auf der diesjährigen Wunschliste stehen. Vor allem Inseln sollten Schlangen meiden. Um dem Glück allgemein etwas auf die Sprünge zu helfen, empfiehlt Qi die Himmelsrichtung Süden. Nehmen sich Schlangen den Rat der Feng-Shui-Meisterin zu Herzen, kann die Reise etwa nach Umbrien in Italien führen. Umbrien hat passenderweise keinen Zugang zum Meer – und genau das macht auch den Charme der Region im grünen Herzen Italiens aus. Besonders lohnt sich ein Besuch zum Blumenfest Fiorita, wenn tausende rote, gelbe und blaue Blüten die Ebene im Nationalpark der Monti Sibillini zieren.

Günstige Himmelsrichtungen für Schlangen: Wohlstand: Nordwesten Karriere: Norden Gesundheit: Südosten Liebe: Süden

Reisehoroskop 2022: Pferd (Geburtsjahre 2014, 2002, 1990, 1978, 1966 und 1954)

Für Pferde mag 2022 nicht das vielversprechendste Jahr werden, doch auch sie können ihrem Glück ein Stups in die richtige Richtung geben. Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen Pferde, wenn sie dieses Jahr Richtung Osten reisen, was sich sowohl auf die Karriere als auch auf die Gesundheit positiv auswirken kann. Von Impulskäufen oder spontanen Shopping-Trips sollten alle mit dem Tierkreiszeichen Pferd jedoch absehen, da 2022 vor allem das Glück im Wohlstand etwas auf der Strecke bleibt. Urlaubstechnisch bietet sich zum Beispiel eine Reise in das schaurig-schöne Herz Rumäniens an: nach Siebenbürgen oder Transsylvanien, wie die Region auf Rumänisch heißt. Das Land ist vergleichsweise günstig, muss sich landschafts- und kulturtechnisch aber keineswegs hinter anderen Reisezielen verstecken. Ein echter Geheimtipp!

Günstige Himmelsrichtungen für Pferde: Wohlstand: Nordwesten Karriere: Osten Gesundheit: Südosten Liebe: Süden

Reisehoroskop 2022: Ziege (Geburtsjahre 2015, 2003, 1991, 1979, 1967 und 1955)

2022 sollte für Ziegen nicht das Jahr sein, in dem sie das Abenteuer einer Soloreise wagen. Ziegen brauchen dieses Jahr einen verlässlichen Reisepartner oder Reisepartnerin an ihrer Seite, der oder die sie in allen Belangen unterstützt und im Falle des Falles durch unsichere Situationen navigieren kann. Auch was sportliche Outdoor-Aktivitäten angeht, sollten sich Ziegen etwas zurückhalten, um das Glück nicht herauszufordern. Für ihr Liebesleben allerdings können sie durchaus etwas tun. Vor allem zum Festigen einer Beziehung ist ein Urlaub im Süden vorteilhaft. Eine klare Empfehlung ist die griechische Insel Santorin. Die Romantikerin unter den Kykladen verzaubert Paare mit kitschigen Sonnenuntergängen, traumhaften Postkartenaussichten, leckerem griechischem Soulfood und fördert ganz nebenbei das Liebesglück.

Günstige Himmelsrichtungen für Ziegen: Wohlstand: Nordwesten Karriere: Osten Gesundheit: Osten Liebe: Süden

Reisehoroskop 2022: Affe (Geburtsjahre 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, und 1956)

Ebenso wie auf die Tiger kommen auch auf Affen im Jahr 2022 einige Herausforderungen zu. Gegen schlechte Stimmung helfen laut Meisterin Qi viel Licht und helle Farben – ein Grund für Affen, im Sommer eher gen Norden zu reisen und die langen Tage voll auszukosten. Gleichwohl können Affen in östlicher Himmelsrichtung gleich drei Attribute auf einmal, nämlich Wohlstand, Karriere und Liebe, aufwerten. Kombiniert man diese beiden Empfehlungen, landet man unweigerlich in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen. Die gemütliche Atmosphäre, die kleinen Gassen mit den hyggeligen Häusern und – nicht zu vergessen – ein leckeres dänisches Softeis mit bunten Streuseln machen gute Laune und helfen letztlich über jedes Tief hinweg.

Günstige Himmelsrichtungen für Affen: Wohlstand: Nordosten Karriere: Osten Gesundheit: Westen Liebe: Nordosten

Reisehoroskop 2022: Hahn (Geburtsjahre 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957 und 1945)

Für alle mit dem Tierkreiszeichen Hahn kommt es im Jahr des Tigers weniger darauf an, wohin sie reisen, als mit wem sie verreisen. Besonders geeignete Reisepartner sind in diesem Fall nicht etwa Freunde oder Verwandte, sondern die eigenen Haustiere. Gehören Fellnasen zur Familie, sollten sie genauso in den Genuss eines Urlaubs kommen, wie ihre Menschen – und laut Meisterin Qi auch besonders verwöhnt werden. Fündig werden Urlauber hier garantiert in Ischgl in Österreich – Glück ist eben das einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt.

Günstige Himmelsrichtungen für den Hahn: Wohlstand: Nordosten Karriere: Nordwesten Gesundheit: Westen Liebe: Süden

Reisehoroskop 2022:Hund (Geburtsjahre 2018, 2007, 1994, 1982, 1970, 1958 und 1946)

Gegensätzlicher könnte das kommende Jahr nicht werden: Diejenigen, die im Jahr des Hundes geboren wurden, finden sich 2022 in einem Spannungsfeld aus glücklichen Fügungen und unerwarteten Wendungen wieder. Hunde sollten daher jede sich bietende Gelegenheit nutzen, um an sich selbst zu wachsen. Und wann erweitert man seinen Horizont schon besser als auf Reisen? Als ideale Himmelsrichtungen für alle Hunde hat die Feng-Shui-Meisterin Norden und Nordwesten ausgemacht. Kaum ein Land könnte unter diesen Bedingungen besser zur Gegensätzlichkeit des Tierkreiszeichens passen als Island, das den Beinamen „Land aus Feuer und Eis“ trägt. Ein zusätzlicher Tipp von Qi: Erholsamer Schlaf ist für Hunde 2022 wichtiger denn je. Sie tun also gut daran, Unterkünfte mit bequemen Betten zu wählen.

Günstige Himmelsrichtungen für Hunde: Wohlstand: Nordosten Karriere: Südosten Gesundheit: Westen Liebe: Südosten

Reisehoroskop 2022: Schwein (Geburtsjahre 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959 und 1947)

Gute Nachrichten für alle, deren Tierkreiszeichen das Schwein ist: Nach einem turbulenten Vorjahr mit einigen Hochs und Tiefs wird das Jahr des Tigers laut Feng-Sui-Meisterin Qi durch Stabilität in Bezug auf Wohlstand, Karriere und Gesundheit geprägt sein. Kein anderes der chinesischen Sternzeichen ist damit besser ausgestattet, um häufig auf Reisen zu gehen. Etwas Nachhilfe können Schweine jedoch in der Liebe gebrauchen, weshalb sie vor allem Reiseziele in südlicher Richtung anvisieren sollten. Qi Xian Yu gibt außerdem zu Bedenken, dass das Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln in diesem Jahr die deutlich bessere Wahl ist als das Autofahren. Wer nicht fliegen möchte, kann mit dem Zug in den Süden zu fahren. So erreicht man ab Frankfurt schon in knapp acht Stunden Frankreichs älteste Stadt Marseille an der Côte d’Azur.

Günstige Himmelsrichtungen für Schweine: Wohlstand: Norden Karriere: Nordosten Gesundheit: Nordwesten Liebe: Süden

