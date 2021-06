Ferienhaus-Urlaub in Deutschland: Hier gibt es im Sommer noch freie Plätze

Aktuelle Auslastung

Urlaub im Ferienhaus ist aufgrund der Corona-Pandemie so beliebt wie noch nie – daher sind viele Destinationen schon so gut wie ausgebucht. Es gibt aber noch Plätze.

In Deutschlands beliebtesten Urlaubsregionen werden Ferienwohnungen jedes Jahr mit mehreren Monaten Vorlauf gebucht. Die begehrtesten Lagen oder Ferienunterkünfte mit einer besonderen Ausstattung sind immer schnell ausgesucht. Das zeigen auch die aktuellen Daten von FeWo-direkt für diesen Sommer. Insbesondere aufgrund der Corona-Pandemie hat das Interesse am kontaktarmen Ferienhaus-Urlaub noch einmal zugenommen. Zu den klassischen Urlaubszielen zählen dabei in der Regel Nord- und Ostsee* sowie Bayern.

Dennoch lohnt es sich weiterhin, nach einer passenden Ferienunterkunft zu suchen. Nicht alle Menschen machen gleichzeitig Urlaub und etwas abseits der Urlaubshotspots gibt es noch gute Chancen, in den Sommerferien ein freies Ferienhäuschen für den Familienurlaub zu finden.

Ferienhaus-Urlaub: Freie Plätze in Breisgau-Hochschwarzwald

Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald liegt rund um Deutschlands südlichste Großstadt Freiburg im Breisgau. Die Region bietet sowohl für wärmeliebende Urlauber als auch für Reisende, die es eher in kältere Klimazonen zieht, die perfekten Voraussetzungen. Während die Rheinebene zu den wärmsten Regionen Deutschlands gehört, steigen die Temperaturen auf dem höchsten Schwarzwaldgipfel, dem Feldberg, im Sommer nur auf etwas mehr als zehn Grad Celsius. Im Juli und August 2021 sind noch jeweils rund 45 Prozent der auf FeWo-direkt inserierten Ferienunterkünfte im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald frei.

Berlin-Urlaub im Ferienhaus: Planschen in den Seen der Hauptstadt

Statt zu Fuß entdecken Sie Berlin im Sommer vom Wasser aus. Bei einer Spreefahrt zeigen sich die Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt aus einer anderen Perspektive. Gemütlich gleiten die Schiffe an der East Side Gallery, am Schloss Bellevue oder am Molecule Man vorbei. Wenn Ihnen der Sinn nach noch mehr kühlem Nass steht, packt die Badehose ein und erfrischt sich in einem der zahlreichen Strandbäder oder Badeseen. Ob Wannsee, Müggelsee oder Plötzensee im Wedding: Berlin ist im Sommer wie eine große Badewanne. Auf FeWo-direkt gibt es in Berlin noch etwa 55 Prozent verfügbare Ferienunterkünfte im Juli und August 2021.

Urlaub im Harz: Wandern auf wilden Wegen

Kaum eine andere Region in Deutschland ist unverfälschter als der Harz. Urwüchsige Wälder, schroffe Täler, seltene Tiere und vielleicht sogar echte Hexen begegnen Naturfreunden in der einzigartigen Naturwunderwelt. Im wildromantischen Bodetal, dem Grand Canyon Deutschlands, können sich Aktivurlauber austoben. Kulturinteressierte finden in der über 1.000 Jahre alte Stadt Quedlinburg mit den zahlreichen bunten Fachwerkhäusern ein lebendiges Zusammenspiel von Vergangenheit und Zukunft. Im Landkreis Harz sind laut FeWo-direkt-Daten im Juli und August 2021 rund 50 Prozent der Ferienunterkünfte frei.

Ferienhaus in der Sächsischen Schweiz: Abenteuerspielplatz Elbsandsteingebirge

Ob eine Radtour auf dem Elbradweg, ein Stadtbummel durch das historische Zentrum von Pirna, eine Dampfschifffahrt auf der Sächs oder ein Besuch der berühmten Bastei: Der Nationalpark Sächsische Schweiz bietet Familien ein abwechslungsreiches Ferienprogramm. Daneben entführen die Ruinen einstiger Raubritterburgen, zerfallene Wehranlagen und rekonstruierte Schlösser Groß und Klein in die spannende Welt des Mittelalters. Im Juli liegt die Verfügbarkeit auf FeWo-direkt in der Sächsischen Schweiz bei etwa 45 Prozent, im August bei knapp 40 Prozent.

Bernkastel-Wittlich: Ferienhaus-Urlaub zwischen Mosel, Hunsrück und Eifel

Zwischen Eifel und Hunsrück windet sich die Mosel durch steile Weinberge, romantische Dörfer und dicht bewaldete Hügelketten, auf deren Spitzen hier und da erhaben mittelalterliche Burgen thronen. Gleich drei unterschiedliche Landschaften treffen im Ferienkreis Bernkastel-Wittlich aufeinander. Wandern, Radfahren, Geschichte erkunden und dazwischen einen guten Moselwein probieren: Die Urlaubsmöglichkeiten im rheinland-pfälzischen Landkreis sind groß. Ebenso wie die Auswahl an verfügbaren Ferienunterkünften: Laut FeWo-direkt-Daten sind im Juli noch 60 Prozent und im August noch 55 Prozent der Ferienunterkünfte verfügbar. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

