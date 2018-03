Fieser Trick: So entgehen Flugbegleiter Gesprächen mit Passagieren

Die Crew serviert Getränke und ist für die Sicherheit an Bord zuständig. Doch was tun, wenn man nicht mit Passagieren sprechen will? Dafür gibt es fiese Tricks.

An Bord eines Flugzeugs kümmern sich Flugbegleiter um die Sicherheit und das Wohlbefinden der Passagiere. Doch auch sie brauchen mal ihre Ruhe und wollen eine Pause einlegen - und eben nicht mit Fluggästen sprechen müssen. Für diesen Fall hat ein Flugbegleiter einen besonders fiesen Trick parat.

Fieser Trick von Flugbegleiter

Welche fiesen Tricks angewandt werden, um von Passagieren nicht angesprochen zu werden, erzählt ein ehemaliger Flugbegleiter namens James gegenüber der australischen Radiosendung Kyle & Jackie O: "Ich musste mir ein Hilfsmittel überlegen, wenn ich Pause machen wollte und dafür von einem Ende der Maschine ans andere laufen musste", so James. "Denn jedes Mal wurde ich von mindestens einem Passagier angesprochen. Aber ich wollte doch Pause machen."

Weiter erzählt er: "Ich habe also einen echt fiesen Trick angewandt: Ich habe Cola in eine dieser Kotztüten geschüttet und mir Handschuhe angezogen. Jeder dachte, ich würde Erbrochenes den Gang entlangtragen und keiner hat mich angesprochen."

Geheimer Code der Crew: Ist ein attraktiver Passagier an Bord?

Die Crew eines Flugzeugs kommuniziert oft durch Codes, wenn es um Warnhinweise an Bord geht. Wenn Crew-Mitglieder sich gegenseitig erzählen wollen, dass sich ein attraktiver Passagier an Bord befindet, gibt es scheinbar auch einen eigenen Code dafür. "Man kann im Flugzeug während der Getränkeausgabe natürlich nicht einfach sagen 'Schau dir mal den an'. Das muss man schon geschickter anstellen", erklärt James.

"Wir kennen ja alle die Sitznummern. Während wir am Getränkewagen stehen, sagt man zum Beispiel 'Ich plane, sieben Tage in Amerika zu verbringen. Gemeint ist dann Sitzplatz 7A. Der andere sagt dann so etwas wie 'Ja, mir würden sieben Tage in Amerika auch gefallen. Oder auch sechs Tage in Dänemark."

sca