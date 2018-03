So heizt Flixbus der Deutschen Bahn jetzt richtig ein

Das Unternehmen FlixBus erweitert sein Angebot - und macht damit der Deutschen Bahn Dampf. Lesen Sie hier, wie die Bahnalternative von Flixbus aussehen wird.

Eine komfortable und günstige Bahnalternative, das möchte Flixbus mit seinem neuen Zugangebot schaffen. Mit den Zuglinien Locomore, Westbahn und HKX können Reisende bald die Zuglinien von Flixbus nutzen.

Neues Bahnangebot von Flixbus in Deutschland - schon ab 9,90 Euro

Das Angebot von Flixbus verbindet Berlin und Stuttgart über Frankfurt, Wolfsburg und Hannover. Starten wird das Ganze Ende März. Bereits seit dem vergangenen Jahr verkehrte der Locomore im Auftrag von Flixbus zwischen Berlin und Stuttgart. Wer nicht direkt an einer dieser Haltestellen wohnt, der kann ab dem 10. Dezember 2018 von Hamburg und Bremen mit dem Flixbus günstig zur Bahnhaltestelle der Locomore in Hannover fahren.

Die Bahnfahrten lassen sich über FlixBus.de oder die FlixBus-App buchen. Die Haupt-Routen Stuttgart-Berlin werden zum Start der Verbindung bereits ab 9,90 Euro angeboten, Teilstrecken sind dabei sogar noch günstiger. "Unsere Züge sind nicht so viel langsamer als ein ICE der Deutschen Bahn, aber Tickets für den Flixtrain deutlich günstiger. Da sieht man schon, wo die Richtung hingeht", so Flixbus-Chef André Schwämmlein gegenüber der Morgenpost.

Inbegriffen ist in den Zügen der Locomore und der österreichischen Westbahn wie auch in den Bussen des Unternehmens kostenloses WLAN. Eine Stornierung ist laut dem Unternehmen bis 15 Minuten vor der Abfahrt möglich. Und das alles soll erst der Anfang sein. "Wir denken durchaus darüber nach, das Geschäft mit Fernzügen auszubauen", so Schwämmlein.

Neues Bahnangebot von Flixbus in Österreich

In Österreich können Reisende mit der Westbahn von allen acht Westbahnhöfen in Wien nach Salzburg über St. Pölten, Amstetten, Linz, Wels und Attnang-Puchheim fahren. Von Salzburg oder Linz geht es mit dem Bus nach Graz, Prag oder München. Auch hier lassen sich laut dem Unternehmen Bus und Zug günstig kombinieren.

Die Strecken-Informationen von Flixbus finden Sie hier.

