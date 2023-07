„Sehe nur noch das Heck des Busses“: Flixbus lässt Rentnerin nach Pinkelpause stehen

Am Rasthof

Während einer Pinkelpause an einem Autobahn-Rasthof begab sich eine Rentnerin auf die Toilette. Bei ihrer Rückkehr stellte sie fest, dass der Flixbus ohne sie weitergefahren war.

Es ist ein Szenario, vor dem sich viele fürchten: Da ist man mit einem Reisebus unterwegs, nutzt die Fahrtpause für diverse Erledigungen und plötzlich ist die Reisegelegenheit fort. Dass so etwas in der Tat passieren kann, ist erst kürzlich wieder einer Rentnerin bewusst geworden. Die 69-Jährige wollte an einem Sonntag von einem Besuch bei ihrem Sohn in Nürnberg nach Heidelberg zurückkehren. Am Autohof in Wolpertshausen legte der Flixbus eine Pause ein – doch von dort an sollte die Fahrt ohne sie weitergehen.

Flixbus fährt ohne Rentnerin davon: „Sehe nur noch das Heck“

Dabei hatte die Rentnerin sogar mit dem Fahrer abgesprochen, dass sie für die Pinkelpause die Toilette des Rastplatzes nutzen würde, wie sie dem Online-Portal Bild berichtete. Das Klo im Flixbus war ihr dafür zu schmutzig. Da sich die Toilette nur 30 Meter vom Bus entfernt befand, sah sie darin kein Problem. Der Busfahrer wies sie demnach in gebrochenem Englisch darauf hin: „Die Pause dauert fünf Minuten.“ Andere nutzten diese Zeit, um eine Zigarette zu rauchen.

Als sie jedoch nach drei Minuten wieder zurückkehrte, „sehe ich nur noch das Heck des Busses, wie er wegfährt“, sagte die Rentnerin. Sie lief noch hinterher und versuchte durch Winken auf sich aufmerksam zu machen, aber zu spät: Der Bus fuhr einfach auf die Autobahn und davon. „Zum Glück habe ich meine Handtasche mit dem Handy mitgenommen. Aber es ist ein absoluter Albtraum“, so die Rentnerin. Denn ihr Koffer befand sich noch in dem Bus, darin enthalten Medikamente und ein Sonnenhut, der bei den Temperaturen bis 38 Grad an diesem Tag ein Segen gewesen wäre.

Rentnerin muss umdisponieren – Flixbus meldet sich zu Wort

Auch Anrufe bei der Hotline des Unternehmens brachten nichts. „Der Kundensupport ist auf Deutsch am Wochenende nicht da. Ein Telefonat mit englischem Support kann die Probleme auch nicht ernsthaft lösen“, sagte die 69-Jährige laut Bild. Daher informierte sie ihren zweiten Sohn, der in der Nähe von Heidelberg lebt, damit dieser sie abholen konnte. Die Strecke betrug circa 100 Kilometer, also eine Fahrtzeit von rund eineinhalb Stunden. Ihr Mann hingegen machte sich auf zur Bushaltestelle in Heidelberg, um den Koffer noch rechtzeitig aus dem Flixbus zu holen.

Ein Flixbus-Sprecher wies auf Anfrage von Bild darauf hin, dass Fernbusse wie Fernzüge an einen Fahrplan gebunden seien. „Das bedeutet, dass Fahrgäste bei Halten selbst dafür verantwortlich sind, pünktlich zur Weiterfahrt wieder im Bus zu sitzen.“ Dennoch sei in dem Fall der Rentnerin ein Missgeschick passiert, da GPS-Daten zeigen, dass der Bus keine fünf Minuten gestanden habe. „Wir möchten uns daher entschuldigen und erstatten selbstverständlich die Fahrtkosten“, heißt es.

