Vierstelliger Buchstaben-Code auf Bordkarte kann Reise kompliziert machen

Von: Anne Hund

Teilen

Mancher USA-Reisende findet auf seiner Bordkarte einen Vermerk auf dem Flugticket, der für Secondary Security Screening Selection steht. Doch was bedeutet das?

Nicht selten kommt es bei der Sicherheitskontrolle zu längeren Wartezeiten am Flughafen. Manche Fluggäste haben sogar richtig Pech. So finden manche USA-Reisende auf ihrer Bordkarte ein seltsames Kürzel: SSSS. Der Vermerk steht für Secondary Security Screening Selection, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) bereits im August 2019 berichtete. Und dieses Kürzel könnte die Flugreise ziemlich anstrengend machen.

„Secondary Security Screening Selection“ – was bedeutet das Kürzel auf Flugtickets?

Bis heute fragt sich so mancher USA-Reisende, was es mit dem vierstelligen Buchstaben-Code auf manchen Flugtickets auf sich hat, und nicht zuletzt amerikanische Reisemagazine wie zum Beispiel Travel & Leisure berichten während der Reisezeit im Sommer nun darüber, was das für jene, die ein solches Ticket bekommen haben, bei der Sicherheitskontrolle bedeuten kann.

Bordkarte mit dem Vermerk kann Einreise in die USA erschweren

Der Reisende muss dann nämlich mit einer zusätzlichen Kontrolle bei der Einreise rechnen. Die Betroffenen sollten sich auf eine lange Prozedur einstellen und viel Zeit einplanen, heißt es.

Vermerk auf der Bordkarte: Wer wird kontrolliert?

Wer bekommt den Vermerk auf die Bordkarte? Grundsätzlich seien es Passagiere, die irgendwie verdächtig seien, wie es in dem früheren Bericht der dpa zum Thema hieß. Aufgrund welcher Maßstäbe die US-Behörden zusätzliche Kontrollen speziell ausgewählter Fluggäste anordnen, sei nicht bekannt, wie ein Luftverkehrsexperte laut dpa damals erklärte. Denn das würde potenziell vertrauensunwürdige Reisende warnen und somit dem Sinn der Kontrollen widersprechen.

Selbstbeteiligung oder mehr zahlen aufgrund des Alters: Fehler bei der Reiserücktrittsversicherung Fotostrecke ansehen

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen verpassen? Dann melden Sie sich für den Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Grundsätzlich gilt: Je mehr los ist, desto größer sollte der Zeitpuffer zwischen Ankunft am Airport und Abflug sein. (Symbolbild) © boonsom/Panthermedia/Imago

„Secondary Security Screening Selection“

Dem Portal Reisereporter.de (Stand: 28. Februar) könnten mehrere Faktoren eine Rolle spielen. Zum Beispiel, dass man in der Vergangenheit Probleme mit der Einreise in die USA hatte, wie es in dem Bericht unter anderem heißt. Oder, dass man in ein anderes Land zurückreist als in das, aus dem man ausgereist ist. Auf der entsprechenden Liste landen könnten Reisende, wie der Reisereporter schildert, aber zum Beispiel auch, wenn sie ihr Ticket am Abflugtag gekauft hätten, das Ticket bar bezahlt wurde oder es sich um ein One-Way-Ticket handele.