Flug bei Gewitter: Wie Gefährlich ist ein Blitzeinschlag im Flugzeug?

Fliegen

Gewitter macht es vor allem Menschen mit Flugangst wirklich schwer. Doch wie riskant ist ein Flug bei Unwetter?

Ein Flug bei Unwetter geht auch an hartgesottenen Vielfliegern nicht spurlos vorbei. Blitz und Donner aus den kleinen Fenstern einer Maschine zu beobachten ist zwar eindrucksvoll, kann aber auch Zweifel wecken. Wie viel Risiko verbirgt sich hinter einem Flug bei Gewitter?

Der Pilot Nikolaus Braun erklärt gegenüber airliners.de, was bei Blitzeinschlag im Flugzeug wichtig ist. Er ist der Meinung, dass Blitze für Flieger nicht allzu gefährlich sind. Denn die Außenhaut ist, ähnlich wie auch bei Autos, aus Metall. Dadurch kann sie wie ein faradayscher Käfig wirken und die Spannung ableiten. Besteht also keinerlei Gefahr? So einfach ist es leider nicht. Denn bei der Eintritts- und bei der Austrittsstelle eines Blitzes kann durchaus Schaden am Flugzeug* entstehen, berichtet auch fnp.de. Denn die Temperaturen sind enorm. Daher müssen die möglicherweise beschädigten Stellen bei der Landung gesucht und gefunden werden.

Erst kürzlich kam es am Flughafen Frankfurt* zu einem Blitzeinschlag in einer Lufthansa-Maschine. Zuvor hatte ein Gewitter für Chaos gesorgt. Der Flieger der Lufthansa musste deshalb länger in der Luft bleiben. Beim Landeanflug passierte es dann: ein Blitz schlug ein. Doch zum Glück konnte der Pilot den Flieger sicher landen. Die Passagiere kamen mit dem Schrecken davon. *fnp.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.