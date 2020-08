Video aufgetaucht: Maskenverweigerer beziehen Prügel auf Flug nach Ibiza

Zwei Männer weigerten sich auf einem KLM-Flug nach Ibiza, ihre Masken an Bord zu tragen. Daraufhin kam es zu einem Handgemenge unter den Passagieren.

Zwei Maskenverweigerer haben auf einem KLM-Flug von Amsterdam nach Ibiza randaliert und sind nach der Landung von

spanischen Sicherheitskräften festgenommen worden.

Maskenverweigerer randalieren an Bord eines KLM-Flugs - Video zeigt Handgemenge

Die beiden Männer hätten sich auf dem Flug am Freitag geweigert, Masken zu tragen, und andere Passagiere verbal und körperlich angegriffen, sagte ein KLM-Sprecher am Sonntag der niederländischen Nachrichtenagentur ANP. Beide Männer seien betrunken gewesen und auf Anweisung des Piloten in Schach gehalten worden. Passagiere hätten mitgeholfen.

“Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!”Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen ✈️



Panic and violent brawl! Unruly passenger on board KLM flight,he refused to wear face mask 😷#incident #klm #avgeek #aviation #planespotting @KLM_press pic.twitter.com/RPM0g1Kqh9 — The Mic High Club Luchtvaart Podcast (@MicHighClub) August 2, 2020

KLM bestätigte damit einen Bericht des Senders AT5, der eine Videosequenz mit einem wüsten Handgemenge an Bord des Flugzeugs zeigte. Einer der beiden Randalierer ist dabei mit bloßem Oberkörper in dem Flugzeug zu sehen, er erhält von einem anderen Passagier einen Faustschlag ins Gesicht und wird kurz darauf von den Mitreisenden im Mittelgang auf den Boden gedrückt. Wie KLM dem Sender sagte, sei die Sicherheit an Bord nicht gefährdet gewesen. Niemand sei nennenswert verletzt worden.

Laut der niederländischen Zeitung AD soll es sich bei den Maskenverweigerern um Engländer gehandelt haben. Von KLM wurde dies jedoch nicht bestätigt. Die Airline erklärte demzufolge aber, dass es keine Niederländer gewesen waren.

In den Niederlanden: 500 Euro Geldstrafe für Mann, der Maske an Bord verweigerte

Erst vor Kurzem wurde ein 30-jähriger Italiener, der sich geweigert hatte eine Maske im Flugzeug zu tragen, in den Niederlanden zu einer Geldstrafe von 500 Euro verurteilt. So entschied das Gericht am Amsterdamer Flughafen Schiphol am Donnerstag, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtete. Nach niederländischem Recht gilt in Flugzeugen eine Maskenpflicht. Der Mann war zuvor mit der Fluggesellschaft Transavia von Las Palmas auf Gran Canaria nach Schiphol geflogen. (fk/dpa) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

