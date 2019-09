Mit diesem Code auf dem Flug-Ticket bekommen Sie ziemlich sicher ein Upgrade

Haben Sie schon mal ein Upgrade bekommen? So etwas kann die Flugreise durchaus angenehm gestalten. Warum der Code auf Ihrem Flug-Ticket entscheidend sein kann.

Flüge können erholsamer sein, wenn man als Flug-Reisender überraschend ein Upgrade erhält und seinen Flug in der ersten Klassen verbringen darf. Doch das zu ergattern, erscheint fast so unwahrscheinlich wie ein Sechser im Lotto. Wer jedoch den richtigen Code auf dem Flug-Ticket hat, dessen Chancen für ein Upgrade steigen enorm an.

Diese Code auf dem Flug-Ticket bringt Sie dem Upgrade näher

Sitzplätze in der ersten oder in der Business-Klasse sind weitaus komfortabler als die der Economy Class. Ein Upgrade ist für viele Passagiere jedoch meilenweit entfernt. Ein Reiseexperte hat jedoch verraten, wie ein bestimmter Code auf Ihrem Flugticket zu einem Upgrade führen könnte.

Der Trick bestehe darin, sich genau anzusehen, was auf dem Flugticket steht - insbesondere den Buchungscode. Dabei sollten Sie prüfen, ob auf Ihrem Flug-Ticket ein Y- oder B-Buchungscode vermerkt ist. "Dieser bedeutet, dass das Ticket zum vollen Preis angeboten wird, Sie aber ein kostenloses Upgrade erhalten, wenn es freie Plätze in der nächst besseren Klasse gibt", so Amy Lee von TravelNerd gegenüber dem Portal Business Insider.

Reisende sollten die Möglichkeit auf ein Upgrade anfordern, bevor sie ihr Ticket buchen. 24 Stunden vor dem Abflug sollten Sie dann Ihren Status überprüfen. Dann ist oft schon klar, ob es auf Flügen freie Sitzplätze in der First oder Business Class gibt.

Verglichen mit Buchungscodes, die einem ein Upgrade in Aussicht stellen, gibt es aber auch Codes, die nichts Erfreuliches bedeuten. Zum Beispiel bedeutet der Code "GTE" auf einer Bordkarte, dass ein Flug überbucht ist. "Wenn jemand GTE (für "Gate") auf seiner Bordkarte stehen hat, bedeutet das, dass er keinen Platz hat", sagte ein ehemaliger Air Canada-Mitarbeiter gegenüber CBC. Ein weiterer Code, der schlechte Nachrichten bedeutet, ist "SSSS".

sca