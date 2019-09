Darum sollten Sie jedes Flugticket nach der Landung schnell zerstören

Ok meine Flüge, Reisepläne, Sitzplatzreservierung und Vielflieger-Accounts gehen niemanden etwas an. Inwiefern sollte mir jemand durch "Missbrauch" dieser Daten irgendwelchen Schaden zufügen können? Geht's vielleicht ein klein wenig genauer? Oder nicht vielmehr nur um Clickbaiting?

"Weitere sensible Daten, die über den Barcode ermittelt werden können, sind Ihr Name sowie die Fluggesellschaft und der Zielort Ihrer Reise."

Nein!? Wirklich? Das muss man über den Barcode ermitteln? Ich hätte das jetzt naiv wie ich bin einfach so vom Ticket abgelesen...