Flugbegleiterin enthüllt: Das mache ich mit Fluggästen, die zu viel trinken

Mit 18 Jahren begann Julie Reynolds ihren Job als Flugbegleiterin bei British Airways. Nach mehr als 40 Jahren Berufserfahrung hat sie so einiges an Bord erlebt.

Julie Reynolds arbeitet seit 1977 als Stewardess. Mit 18 Jahren begann Reynolds ihren Job als Flugbegleiterin bei British Airways. Sie war die jüngste Flugbegleiterin in der Geschichte der Airline. Heute ist sie 59 Jahre alt und hat mehr als 40 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel.

Fliegen heute viel angenehmer als damals

"Ich habe als Kind in der Nähe des Flughafens Heathrow gewohnt und wollte immer gerne fliegen", erzählte Reynolds gegenüber dem Portal The Sun. Obwohl Reynolds auch während des "goldenen Zeitalters" des Fliegens ihren Beruf ausübte, glaube sie, dass es heute tatsächlich viel besser sei zu fliegen. "Heutzutage sind Flugreisen für die meisten Menschen zugänglich. Die Sitze damals waren nicht halb so bequem wie jetzt."

Das Fliegen habe sich über die Jahre auch für die Flugbegleiter viel angenehmer gestaltet: "Heutzutage haben wir unsere Kabinenpersonalbetten, wo wir während eines langen Fluges schlafen können. Wir können unsere Pyjamas anziehen und ein Nickerchen machen."

So geht die Flugbegleiterin mit betrunkenen oder flirtenden Passagieren um

Reynolds müsse sich aber auch mit Passagieren herumschlagen, die versuchen, mit ihr an Bord zu flirten. Sie habe eine gute Technik entwickelt, derartige Annäherungsversuche abzuwehren: "Ich habe einen schönen Ehering und ich sorge immer dafür, dass ich ihn aufblitzen lasse, wenn ein Passagier mir zu nahe kommt."

Auch mit Passagieren, die an Bord zu viel getrunken haben, wisse sie umzugehen: "Ich bin sehr auf Leute sensibilisiert, die zu viel trinken. Ich unterhalte mich mit ihnen. Ich schlage ihnen vor, eine Kaffeepause einzulegen, und dass sie sich hinsetzen und einen Film anschauen sollten."

