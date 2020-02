Flugbegleiter zieht über Passagiere her - dieses Ekel-Verhalten hat ihm den Rest gegeben

Ein Flugbegleiter hat die Schnauze voll von unhygienischen Passagieren. Auf Instagram erklärt er nun sarkastisch, wie eine Toilette zu benutzen ist.

Ein Flugbegleiter der AirAsia ist genervt vom ekligen Verhalten der Passagiere .

. Offenbar wissen diese sich auf der Toilette nicht zu benehmen.

Auf Instagram stellt er deshalb einige Verhaltensregeln vor.

Ein Beruf mit Kundenkontakt ist nicht immer ein Leichtes. Besonders wenn die Kunden - oder im Fall von Flugbegleitern die Passagiere - sich nicht zu benehmen wissen. Ein Crewmitglied der malaysischen Fluggesellschaft AirAsia will sich das teils eklige Verhalten der Reisenden nicht mehr länger bieten lassen. Auf Instagram klärt es deshalb nun darüber auf, wie eine Flugzeugtoilette zu benutzen ist - oder eben nicht.

Ein Flugbegleiter erklärt im Netz simple Verhaltensregeln auf der Toilette

Papiertücher so weit das Auge reicht, ein verstopfter Mülleimer - mit all diesen Dingen hat der Flugbegleiter Amir täglich zu tun. In seinen Instagram Stories teilte er vor Kurzem Bilder einer verschmutzten Flugzeugtoilette und deutet mithilfe von Pfeilen und Texten an, was hier falsch gelaufen ist und wie Passagiere* es besser machen können. Seine Story leitet er mit den Worten ein: "Okay, heute lernen wir etwas über die Verhaltensregeln auf der Toilette."

Anschließend erklärt er, wo der Mülleimer ist und wofür die Papierhandtücher da sind: "Das ist das, was wir ein Papierhandtuch nennen. Nutzen Sie es, um die Hände abzuwischen." Danach erklärt er zu einem Bild, dass einen überquellenden Mülleimer zeigt: "Entsorgen Sie Ihr gebrauchtes Handtuch nicht so! Jeder nach Ihnen wird es genauso machen! Seien Sie verantwortlich! Entsorgen Sie es ordnungsgemäß." Wer die Klappe des Mülleimers nicht anfassen wolle, soll sich laut Amir ein paar Papierhandtücher schnappen und damit die Klappe abdecken, bevor er sie berührt. Dasselbe gilt für die Toilettenspülung.

Zudem weist er darauf hin, dass Passagiere alle ihre Geschäfte auf der Toilette* erledigen sollten - inklusive Erbrochenes. Ein Vorgehen das offenbar nicht jedem bekannt ist. In weiteren Bildern erklärt er zuletzt noch, wo das Toilettenpapier ist und wo Passagiere Windeln wechseln sowie entsorgen können. Ob seine Ausführungen den gewünschten Effekt haben werden? Das bleibt wohl offen.

