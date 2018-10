Flugbuchungsportale im Test: Nur zwei erhalten die Bestnote - ein bekanntes fällt durch

Portale, um den günstigsten Flug zu finden, gibt es im Internet zuhauf. Aber welche sind wirklich gut und von welchem sollten Sie besser die Finger lassen?

Die Suche nach dem günstigsten Urlaubsflug kann sich manchmal in eine Odyssee verwandeln. Abhilfe wollen zahlreiche Flugbuchungsportale schaffen. Aber davon gibt es mittlerweile ziemlich viele und jedes bezeichnet sich als das beste Portal.

Von 18 getesteten Portalen erhalten nur zwei die Bestnote

Welches aber wirklich gut ist und welches eher enttäuscht, hat die First Class & More Knowledge GmbH hat für die WirtschaftsWoche untersucht. Bei dem Test wurden 18 Flugbuchungsportale in den Punkten Eingabemaske und Suchergebnisse, Suchgeschwindigkeit, Preis sowie Buchungsprozess und Zusatzkosten überprüft.

Die Bestnote "sehr gut" gab es in dem Test nur für zwei Portale. Dabei belegte mcflight.de Platz eins und konnte in allen Testkategorien überzeugen. Dahinter schaffte es Expedia mit seinem Buchungsportal. Das bekannte Portal Check24 landete nur im Mittelfeld auf Platz neun – schnitt mit der Note "gut" aber immer noch ordentlich ab. Kritikpunkt der Tester: die Suchgeschwindigkeit sei zu langsam gewesen.

Dieses Portal fällt im Test durch

Die rote Laterne geht an ein anderes großes Flugbuchungsportal. Nur ein "ausreichend" gab es für fluege.de. Den Testern war vor allem die aggressive Werbung für Versicherungsabonnements ein Dorn im Auge. Auch die Anzeige der vermeintlich günstigsten Preise gefiel nicht. Diese würden oft nur im Zusammenhang mit der hauseigenen Kreditkarte angeboten.

Die besten Flugbuchungsportale: Gesamtranking

Rang Portal Gesamtwertung* Note 1. mcflight.de 8,18 1 2. expedia.de 8,02 1 3. bravofly.de 7,79 2 4. lastminute.de 7,78 2 5. ebookers.de 7,35 2 6. fly.de 6,76 2 7. flugladen.de 6,55 2 8. cheaptickets.de 6,46 2 9. check24.de 6,27 2 10. travel2be.de 5,87 3 11. travelgenio.de 5,57 3 12. seat24.de 4,63 3 13. travelstart.de 4,52 3 14. flysmarter.de 4,34 3 15. airlinedirect.de 2,96 4 16. flug.de 2,92 4 17. flug24.de 2,51 4 18. fluege.de 2,45 4

*Gesamtwertung: Skala reicht von 0,0 (schlecht) bis 10,0 (hervorragend)

