Auf was Sie am Flughafen besser komplett verzichten sollten

Am Flughafen muss man oft warten. In dieser Zeit gehen viele dann gerne shoppen - und das Geld rinnt durch die Finger. Was Sie aber nicht kaufen sollten, lesen Sie hier.

Längere Wartezeiten am Flughafen sind keine Seltenheit. Was also tun, um die Zeit herumzukriegen? Wer nicht einen Kaffee nach dem anderen schlürfen möchte, der geht noch eine Runde shoppen. Schließlich gibt es an Flughäfen umfangreiche Möglichkeiten, sein Geld für verschiedenste Dinge auszugeben - nicht zu vergessen das beliebte "Duty Free".

Das sollten Sie an Flughäfen nicht kaufen

Doch viele Dinge sind an Flughäfen besonders teuer und sollten daher nicht unbedingt dort erstanden werden. (Dazu hier: Mit diesen Tipps sind Sie für Ihre Flugreise perfekt vorbereitet.)Zu den Dingen, die Sie am Flughafen also besser nicht kaufen bzw. auf deren Preise Sie genau achten sollten, zählen folgende:

1. Getränke

Bei Getränken langen die meisten Geschäfte an Flughäfen richtig zu, was nicht zuletzt auch daran liegen mag, dass Passagiere zwangsläufig etwas kaufen müssen, wenn sie im Wartebereich Durst bekommen. Schließlich darf man keine Flüssigkeiten in den handelsüblichen Flaschengrößen durch den Sicherheitscheck mitnehmen. Da kann eine Flasche Wasser schon mal drei Euro aufwärts kosten.

2. Toblerone

Bei Toblerone müssen Passagiere tief in die Taschen greifen: So kostet die Schweizer Schokolade im Duty Free oder anderen Geschäften am Flughafen meist viel mehr, als dafür etwa im Supermarkt verlangt wird. Hier sollten Sie also vorsichtig sein und im Zweifel das Produkt woanders kaufen.

3. Souvenirs

Sie kommen aus dem Urlaub zurück und Ihnen fällt siedend heiß ein, dass Sie noch Mitbringsel für Familie und Freunde brauchen? Dann sollten Sie möglicherweise ganz darauf verzichten, denn Flughäfen bieten Souvenirs meist überteuert an.

4. Nackenkissen

Wer vergessen hat, sich für den Flug noch ein bequemes Nackenkissen für erholsamen Schlaf einzupacken, der wird entweder dafür blechen oder darauf verzichten müssen: Reiseaccessoires kosten in der Regel an Flughäfen deutlich mehr als in herkömmlichen Geschäften.

5. Parken

Auch das Parken an Flughäfen geht richtig ins Geld. So zeigte eine Studie, dass das Parken am Flughafen in Frankfurt am Main stolze 140 Euro für eine Woche kostet. In der Übersicht finden Sie die Parkplatzpreise deutsche Flughäfen.

sca