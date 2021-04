Italien, Spanien, Griechenland: Flughafen Dortmund hat im Sommer 2021 viele neue Flugziele im Angebot

Airport baut Ziele in Europa aus

Vom Flughafen Dortmund geht es im Sommer 2021 zu vielen neuen Zielen in Italien, Spanien und Griechenland. Außerdem dürfen sich BVB-Fans auf ein Schmankerl freuen.

Dortmund – Die Fluggesellschaft Eurowings bietet ab dem Flughafen Dortmund im Sommer 2021 sechs neue Reiseziele in Spanien, Italien und Griechenland an, berichtet RUHR24*.

Die neuen Reiseziele ab Dortmund – Catania, Neapel, Alicante, Malaga, Heraklion und Kavala* – liegen allesamt am Mittelmeer. Außerdem stationiert Eurowings in diesem Sommer eine in den BVB-Farben lackierte Maschine in Dortmund. *RUHR24 ist Teil des Redaktionsnetzwerks von IPPEN.MEDIA.