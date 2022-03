Flugmodus im Flugzeug vergessen: Wie gefährlich ist es wirklich?

Von: Franziska Kaindl

Der Flugmodus wird standardmäßig bei Start und Landung angeschalten. © Thomas Trutschel/Imago

Bei Start und Landung eines Flugzeugs müssen Passagiere am Smartphone immer in den Flugmodus einschalten. Aber was passiert, wenn man das vergisst?

„Bitte vergewissern Sie sich, dass alle elektronischen Geräte deaktiviert sind oder sich im Flugmodus befinden.“ – So oder so ähnlich klingt eine gängige Durchsage im Flugzeug, bevor es an den Start geht. Doch trotz des Warnhinweises kommt es immer wieder vor, dass Passagiere vergessen ihr Gerät abzustellen. Manchmal ist es aber auch der Sitznachbar, der seelenruhig weiter am Smartphone spielt. Muss man sich dann wirklich Sorgen machen?

Smartphone & Co. Warum muss bei elektronischen Geräten der Flugmodus eingestellt werden?

Smartphones und anderen elektronischen Geräten wird nachgesagt, dass sie Signale an Bord stören und die Kommunikation der Piloten mit den Flughafen-Towern behindern. Beim Anschalten des Flugmodus trennen Sie hingegen alle Verbindungen zu Mobilfunk, WLAN, Bluetooth oder NFC, ohne Ihr Handy ausschalten zu müssen. Das heißt, es kann weiterhin für Offline-Funktionen verwendet werden, doch es ist nicht mehr möglich, im Internet zu surfen oder Nachrichten zu verschicken. Aber stellt ein nicht eingeschalteter Flugmodus wirklich ein Problem für die Bordtechnik gar? Der Easyjet-Pilot Chris Foster hat bei diesem Thema vor einiger Zeit für im Gespräch mit der Zeitung Liverpool Echo etwas Klarheit gesorgt: „In Wirklichkeit gibt es keinen Grund zur Besorgnis. Die Kontrollsysteme der Flugzeuge sind heute so ausgereift, dass sie (Anm. d. Redaktion: die Handynutzung) keine Störungen verursachen würde.“ Die Vorschriften würden aus einer Zeit stammen, in der es noch nicht einmal iPads gab.

Auch der deutsche Luftfahrtexperte Cord Schellenberg beruhigte Smartphone-Nutzer gegenüber Welt: „Wäre es wirklich gefährlich, das Handy während Start und Landung zu nutzen, dann würden Fluggesellschaften die Handys einsammeln oder ganz verbieten.“ Mittlerweile hätte es eher mit mehr Komfort zu tun als mit Sicherheit, dass Smartphones in den Flugmodus gesetzt werden sollen. Trotzdem sei es möglich, dass Piloten leichte Störsignale auf ihren Kopfhörern mitbekommen – vor allem, wenn der Handynutzer in der Nähe des Cockpits sitzt, so der Experte. Das sei aber eher nervig als ein Sicherheitsproblem.

Vorsicht bei Smartphone-Nutzung an Bord – es droht Kostenfalle

Auch wenn der Sicherheitsaspekt heutzutage eine nicht mehr so große Rolle spielt, sollten Sie bei der Smartphone-Nutzung an Bord vorsichtig sein. Die Nutzung von elektronischen Geräten ist bei den meisten Airlines zwar erlaubt, es können jedoch hohe Roaming-Kosten anfallen, wenn Sie versuchen, im Flugzeug Nachrichten oder Bilder zu verschicken – davor warnt die Verbraucherzentrale. Sogar wenn Sie das Smartphone nicht benutzen, können sich mobile Geräte eigenständig ins Bordnetz einwählen, wenn der Flugmodus nicht aktiviert ist. Dies bekam vor einigen Jahren ein Aer-Lingus-Passagier zu spüren – er erhielt eine Handy-Rechnung von 300 US-Dollar, weil sich sein Smartphone im Gepäckfach automatisch mit dem Roaming-Netzwerk des Fliegers verbunden hatte.

Die Verbraucherzentrale weist darauf hin, dass es für Passagiere zwei Möglichkeiten gibt, an Bord das Internet zu nutzen: das Roaming über Satellit sowie über einen WLAN-Zugang im Flugzeug. Gerade das Roaming via Satellit könne hier hohe Kosten verursachen, die Datenverbindung koste bis zu 30 Euro pro Megabyte. Die günstigere Alternative sei, den WLAN-Zugang zu nutzen, den die Airline im Flugzeug anbietet – wenn vorhanden. Meistens ist diese Möglichkeit bei Langstreckenflügen vorhanden. Die Kosten werden dabei separat abgerechnet. Um unnötige Kosten zu vermeiden, sollten Sie aber immer den Flugmodus anschalten, sobald Sie das Handy aus der Hand legen. (fk) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.