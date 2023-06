TikTokerin verrät trendigen Geheimtipp, um Kosten für Handgepäck zu sparen

Von: Janine Napirca

Mehr Gepäck als erlaubt? Ein kleiner Tipp hilft, dass Sie alles in den Urlaub mitnehmen können, ohne Übergepäck zahlen zu müssen.

Sie streben weit entferntere Destinationen an? Dann kommen Sie oft nicht darum herum, mit dem Flugzeug zu verreisen. Je nachdem, wie lange Sie in den Urlaub fahren bzw. fliegen, fällt ihr die Menge Ihres Gepäcks schon einmal etwas größer aus. Wer Aufgabegepäck hat – vor allem, wenn man es erst später bucht – zahlt auf das Flugticket meist noch ordentlich etwas darauf. Darum ist es kaum verwunderlich, dass viele Menschen nur noch mit Handgepäck verreisen. Das ist nicht nur günstiger, sondern hat auch den Vorteil, dass man nach der Ankunft nicht noch am Gepäckband auf seinen Koffer warten muss. Wie Sie Ihren Koffer vom Gepäckband zuerst bekommen, lesen Sie hier.

Insbesondere Billigflugairlines, aber auch größere Fluggesellschaften halten das Gewicht für Handgepäckkoffer jedoch sehr gering. Bei Lufthansa sind beispielsweise nur 8 Kilogramm als Handgepäckkoffer erlaubt. Für den Fall, dass die Kofferwaage bei Ihnen mehr Kilos als erlaubt anzeigt, hat die TikTokerin @cheapholidayexpert einen unkonventionellen, aber sehr nützlichen Lowbudget-Flugreise-Pack-Tipp: Ziehen Sie sich eine Anglerweste an.

Übergepäck und Zusatzkosten auf Flugreisen vermeiden: TikTok-Trend Anglerweste als Stauraum

Anglerwesten haben zahlreiche große Taschen, die Sie auf Flugreisen mit all den Dingen füllen können, die nicht mehr ins Handgepäck hineingepasst haben. So verstaut die TikTokerin beispielsweise einen tragbaren Lautsprecher, ein Deo, ein Kartenspiel und einen Bikini in ihrer Anglerweste, die sie einfach über ihrer normalen Jacke trägt. Sogar ihr Laptop findet in der großen Tasche auf dem Rücken in der Weste Platz.

Als Reaktion auf die steigenden Gepäckgebühren der Fluggesellschaften haben sich einige geldsparende Pack-Lifehacks auf TikTok herumgesprochen. Nutzerinnen und Nutzer empfehlen beispielsweise zusätzliche Kleidung in ein Reise-Nackenkissen zu stopfen oder in einen Mantel zu packen, den man mit ins Flugzeug nimmt.

Wenn Sie befürchten, mit Packtipps wie diesen nicht durch die Sicherheitskontrolle am Flughafen zu kommen, können Sie alternativ auch vakuumversiegelte Beutel oder Packwürfel verwenden, um den Platz in Ihrem Handgepäck zu maximieren, damit Sie kein Geld für zusätzliches Gepäck ausgeben müssen.