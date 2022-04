Maskenpflicht im Flugzeug: Bei welchen Airlines sie nicht mehr gilt

Von: Franziska Kaindl

Einige Airlines schreiben mittlerweile keine Maskenpflicht mehr vor. © MiS/Imago

Im Flugzeug ohne Maske sitzen – das klingt für viele ungewohnt. Bei einigen Airlines in Europa ist die Maskenpflicht aber bereits entfallen.

Der Mundschutz ist seit fast zwei Jahren unser ständiger Begleiter. Umso ungewohnter ist es, wenn die Maskenpflicht in manchen Bereichen plötzlich entfällt. So sieht das neue Infektionsschutzgesetz der Bundesregierung* eine Maskenpflicht nur noch im öffentlichen Nahverkehr und in Gesundheitseinrichtungen vor. Aber wie sieht es mit Flugzeugen aus?

Lufthansa, Eurowings & Co.: Was gilt bezüglich der Maskenpflicht bei deutschen Airlines?

„Im neuen Infektionsschutzgesetz bleibt die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsträgern und damit auch im Luftverkehr bestehen“, sagt eine Eurowings-Sprecherin laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „An Bord unserer Flüge müssen damit auch weiterhin medizinische oder FFP2-Masken getragen werden.“ Die Fluggesellschaften Lufthansa und Tuifly setzen es ebenfalls so um. Nur wer an Bord Mahlzeiten zu sich nehme oder etwas trinken wolle, dürfe die Maske für einen kurzen Zeitraum abnehmen, wie Tuifly dem RND mitteilt. Solange es keine neuen Vorgaben durch die Behörden gäbe, „werden die geltenden Regeln an Bord weiter umgesetzt“, so die Airline. Zudem müssen Reisende beachten, dass auch im Flughafengebäude eine Maskenpflicht gilt.

Viele europäische Airlines lockern Maskenpflicht

Für die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln ist in Deutschland der Lockerungen erst einmal kein Ende in Sicht. Anders sieht es aber in vielen anderen europäischen Ländern aus. Zahlreiche britische Fluggesellschaften haben ihre Maskenpflicht für Flüge innerhalb Großbritanniens und Nordirland aufgehoben: „Vom 16. März an ändern sich unsere Maskenregeln“, informierte British Airways auf Twitter. Wenn im Zielland keine Maskenpflicht herrsche, sei sie an Bord optional, heißt es. Allerdings sollen Reisende es respektieren, wenn andere Passagiere weiterhin einen Mundschutz tragen wollen. Ähnlich wird es bei den Airlines Jet2, Virgin Atlantic und der britischen Tui Airways gehandhabt.

Easyjet weist ebenfalls darauf hin, dass mit dem 27. März die Maskenpflicht auf manchen Routen entfällt – dazu gehören Flüge zwischen England, Nordirland, Jersey, Isle of Man, Gibraltar, Ungarn und Island. Auf allen anderen Routen müssen Passagiere ab sechs Jahren eine Maske tragen. Ryanair hingegen verhält sich noch strikt bei der Maskenpflicht und hat bisher auf keiner Route Lockerungen verkündet.

Vorreiter beim Abschaffen der Maskenpflicht waren allerdings die skandinavischen Airlines SAS, Norwegian, Flyr und Widerøe: Hier müssen Passagiere bereits seit Herbst letzten Jahres keinen Mundschutz mehr tragen – zumindest innerhalb skandinavischer Routen. Länder wie Deutschland, Spanien, Griechenland oder Italien halten stattdessen weiterhin an der Maskenpflicht fest, weshalb auch bei Reisen zwischen oder zu diesen Ländern an Bord von Flugzeugen ein Mund-Nasen-Schutz oder gar eine FFP2-Maske getragen werden muss. (fk) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.