Dieser geheime Knopf sorgt im Flugzeug für mehr Beinfreiheit

Mehr Beinfreiheit im Flugzeug – mit diesem Knopf klappt es! © pixabay

Der Platz in einem Flugzeug ist begrenzt. Gerade für größere Menschen kann das zum Problem werden. Ein geheimer Knopf kann jedoch Abhilfe schaffen.

Wer im Flugzeug nicht gerade einen Platz am Notausgang oder in der vordersten Reihen ergattern kann, ist in seiner Beinfreiheit auf Reisen oft eingeschränkt. Gerade in der Economy-Class kann längeres Fliegen wirklich anstrengend sein.

Doch das muss nicht sein: Wer nämlich den Gangplatz wählt, der kann durch einen kleinen Knopf für mehr Platz sorgen.

Crew hält Knopf geheim

Auch wenn der beliebteste Platz im Flugzeug meist der Fensterplatz ist: Sie sollten sich einen der Gangplätze sichern. Hier gibt es an der Armlehne einen kleinen geheimen Knopf - den aber die Crew nicht gern kommuniziert.

Mit diesem kleinen Knopf kann nämlich die ansonsten nicht verstellbare Armlehne am Gang hochgeklappt werden. Dieses Feature möchte die Crew geheim halten, da sonst der Gang für den Getränkewagen blockiert werden könnte, da Passagiere den Platz durch Ausstrecken der Beine einnehmen würden.

Um den geheimen Knopf zu finden, müssen Sie lediglich mit Ihrem Finger an der Unterseite der Armlehne entlangfahren. Nahe des Gelenks lässt sich in vielen Fällen der Knopf ertasten.

Einmal gedrückt können Sie damit die Armlehne auch am Gangplatz verstellen. Dabei sollte natürlich immer darauf geachtet werden, die Crew nicht bei ihrer Arbeit zu behindern.

Geheimen Knopf gibt es nicht in jeder Airline

Der Knopf dient ursprünglich dazu, dass invalide Passagiere leichteren Zugang zu ihrem Platz haben. Auch für Menschen mit starkem Übergewicht ist der Knopf zum Hochklappen der Armlehne am Gangplatz gedacht.

Nicht bei allen Airlines ist es möglich, die Armlehne am Gangplatz hochzuklappen - denn viele verfügen über den kleinen Knopf gar nicht. Am besten, Sie prüfen das gleich auf Ihrer nächsten Reise.