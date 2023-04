„Ich fand das surreal“: Mann stellt fest, dass er einziger Passagier eines Linienflugs ist

Von: Franziska Kaindl

Ein Mann aus England staunte nicht schlecht, als er kürzlich einen Flug von Portugal aus unternahm – er war der einzige Passagier an Bord der Maschine.

Wollten Sie sich schon immer mal wie in einem Privatjet fühlen? Das Servicepersonal kümmert sich nur um Sie und liest Ihnen jeden Wunsch von den Augen ab? So etwas ist kürzlich einem Mann aus Nordengland passiert, als er einen Flug der britischen Billigfluggesellschaft Jet2 nahm. Schon beim Boarding kam es ihm seltsam vor, dass sich mit ihm keine anderen Passagiere in der Schlange befanden. An Bord bestätigte sich dann dieser Eindruck – er war tatsächlich der einzige Fluggast dieses Linienflugs.

„Sie fliegen alleine“: Mann kann kaum fassen, dass es keine anderen Passagiere gibt

Ende März flog der 65-jährige Paul Wilkinson nach einem Golfurlaub von Faro in Portugal nach Belfast in Nordirland. „Es war niemand am Gate, was ich seltsam fand“, berichtet er laut dem britischen Online-Portal The Sun. Er bekam schon Panik, dass der Flug Verspätung haben könnte oder komplett gestrichen worden war – doch die Airline-Mitarbeiter am Gate klärten ihn auf. „Ich sprach mit den Stewards, die darauf warteten, die Pässe entgegenzunehmen, und sie sagten: ‚Oh Herr Paul, Sie sind heute VIP. Sie fliegen alleine“.

Ein Flugzeug ganz für sich allein – das hat seine Vorteile. © Petru Varga/Imago

Zunächst dachte der 65-Jährige noch, dass es sich um einen Scherz handelte – selbst als es hieß, dass ihn gleich der Bus für den Flug abholen würde, erwartete er jede Minute eine Horde von Mitreisenden. „Ich fand das surreal“, so Wilkinson. „Ich hatte erwartet, dass eine riesige Menge an Menschen herbeieilen würde, aber das war nicht der Fall. Der Bus kam, und ich stieg allein in einen Doppel-Shuttle, nur der Fahrer und ich.“ Immer noch glaubte er an eine Verwechslung oder ein großes Missverständnis.

Bester Service für Alleinreisenden: „Ich bin jetzt verwöhnt“

Im Flugzeug angekommen, stellte sich aber heraus – er war tatsächlich der einzige Passagier. „Das Kabinenpersonal lächelte und nannte mich immer wieder König Paul. Ich fragte, ob sie scherzen, aber sie sagten, ich hätte das Flugzeug ganz für mich allein, ich könnte tun und lassen, was ich wollte.“ Der Service sei spitze gewesen, so der 65-Jährige – drei Flugbegleiter hätten sich nur um ihn gekümmert, er erhielt eine persönliche Sicherheitsvorführung und der Kapitän kam zu ihm heraus, um sich mit ihm zu unterhalten. „Es war großartig, sie waren immer für mich da, ich bin jetzt verwöhnt. Das nächste Mal werde ich fragen, wie viele Leute im Flugzeug sind.“

Auch nach der Landung zeigten sich die Vorteile davon, allein zu reisen: An der Gepäckausgabe musste er nicht lange auf seinen Koffer warten und auch an der Passkontrolle gab es keine Warteschlange. Die Mitarbeiter dort konnten selbst nicht glauben, dass er der Einzige war, der aus dem Flugzeug kam.

Kaum Nachfrage? Urlaubsflieger befand sich auf Rückflug aus Portugal

Für seinen „privaten“ Flug hatte Wilkinson knapp 150 Euro gezahlt – jemand hätte ihm erzählt, dass ein Privatjet rund 31.000 Euro gekostet hätte. Seine Frau, die von Manchester nach Belfast flog, wo sie eine Beerdigung besuchten, sei auf ihrem Flug hingegen regelrecht eingepfercht gewesen. „Ich glaube, es war ein einmaliger Vorfall. Sie hatten Urlauber nach Portugal gebracht, und es gab niemanden, der zurückkam, und es war reines Glück, dass ich nach Belfast musste“, so Wilkinson. Auch eine Sprecherin von Jet2 sagte laut The Sun: „Unser Hinflug von Belfast International nach Faro war mit vielen glücklichen Urlaubern auf dem Weg in die portugiesische Sonne besonders gut besucht.“