„In der Regel ein Albtraum“: Flugbegleitung verrät, was Reisegepäck über Passagiere aussagt

Von: Simona de Clerk

Die Reise-Saison steht vor der Tür. Jetzt heißt es wieder Koffer packen! Doch wussten Sie, dass Ihr Reisegepäck einiges über Sie verrät? Eine Flugbegleitung klärt auf.

Die Anzahl Ihrer Reisegepäckstücke, deren Beschaffenheit und natürlich die Dinge, die sich in Ihren Taschen und Koffern befinden: All das sagt so einiges über Sie als Person aus.

Flugbegleitung: Mit diesem Gepäck reisen „Durchschnittsurlauber“

Welches Gepäck nehmen Sie mit auf eine Flugreise? © Panthermedia/Imago

„Da sind zunächst einmal meine Lieblingspassagiere“, erklärt die Flugbegleitung anonym gegenüber dem Nachrichtenportal The Sun. „Die Durchschnittsurlauber. Sie sind für gewöhnlich nicht sehr wählerisch und respektieren die Crew viel mehr, als manch andere Passagiere es tun.“ Diese Passagiere könne das geschulte Auge einer Flugbegleitung sofort anhand ihres Gepäcks erkennen: „Ein großer Rollkoffer zum Einchecken sowie ein kleines Handgepäckstück – sonst nichts. Sie wollen im Grunde nur eine gute Zeit in ihrem Urlaub haben.“

Was Ihr Reisegepäck über Sie aussagt: „Duty-Free-Sammler“

„Duty-Free-Sammler“ sei eine weitere Art von Passagieren und dafür bekannt, sehr viel Platz für sich im Flugzeug zu beanspruchen. „Diese Passagiere kaufen zollfreie Artikel ein und kommen mit Tüten voller Alkohol, Zigaretten, Schokolade und Parfüm an Bord“, so die Flugbegleitung. „Sie haben natürlich das Recht dazu und können dabei Geld sparen, aber ich fürchte mich immer davor, sie an Bord des Flugzeugs steigen zu sehen, da ich weiß, dass es wahrscheinlich einige Streitigkeiten darüber geben wird, wie viel Platz sie einnehmen.“ Der Appell an diese Art von Flugreisenden: Rücksicht auf andere nehmen und daran zu denken, dass Flugzeugkabinen und damit auch der Stauraum für Einkäufe räumlich doch sehr begrenzt seien.

Flug-Passagiere mit Kindern

Reisende Eltern mit Kindern seien wieder eine Art für sich, denn: Viele von ihnen haben laut der Flugbegleitung haufenweise Spielzeug dabei. „Ich verstehe, dass Sie auf alle Eventualitäten vorbereitet sein wollen“, richtet sie das Wort an reisende Eltern. „Aber Sie müssen sich auf Streitigkeiten über den Platz an Bord des Flugzeugs einrichten.“ Jeder, der vollbepackt mit Kinderwagen und Babyzubehör an Bord komme, sei „in der Regel ein Albtraum“.

Berufstätige Passagiere

Passagiere, die beruflich unterwegs sind, reisen so leicht bepackt wie möglich – oft mit nur einer kleinen Reisetasche und ihrem Laptop. „Diese Typen sind perfekte Passagiere und fragen uns selten nach irgendetwas“, so die Flugbegleitung. „Das gilt auch für VIPs oder A-Promis.“ Fliegen sei für diese Art von Reisenden oft die einzige Möglichkeit, einmal zu entspannen. Daher geben sie sich meist mit wenig zufrieden und wollen ihre Ruhe.