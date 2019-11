Von fremdem Mann begrabscht: Mädchen (6) allein in Flugzeug unterwegs - Crew hilft nicht

So ist das heute leider in vielen Branchen. Service anbieten, abkassieren, fehlerhafte Leistung abliefern und dann Kundenreklamationen durch Hotlines abwimmeln. Keiner ist mehr zuständig. Jedes Mal ist ein anderer am Telefon. Der Servicegedanke geht nur bis zu dem Moment der Bezahlung. Alles was danach passiert ist reine Glücksache. In diesem Fall hat den größten Preis das Mädchen bezahlt. Es kann traumatisierend sein wenn man trotz heftiger Gegenwehr keinerlei Hilfe bekommt. Heute schon der zweite Fall denn ich lese, in dem Menschen in Notsituationen alleine gelassen wurden obwohl jede Menge Leute anwesend waren. Kaum einer hilft noch. Hauptsache das Handy ist immer parat um evtl. ein Video oder ein Foto zu machen. Aber Verantwortung übernehmen geht gar nicht.