Bessere Plätze im Flugzeug: Reiseexperte verrät, welche Passagiere Upgrade erhalten können

Von: Franziska Kaindl

Ganz umsonst im Flugzeug ein Upgrade erhalten – da würde wohl kaum einer ‚Nein‘ sagen. Aber bestimmte Passagiere haben fast keine Chance darauf, wie ein Experte meint.

Ein kostenloses Upgrade ist gar nicht mal so einfach zu erhalten. Meistens gibt es zum Beispiel eines, wenn ein Flugzeug überbucht wurde und Passagiere daraufhin in die nächsthöhere Klasse gebucht werden. Wonach diese Fluggäste ausgewählt werden, darüber lässt sich aber streiten. Manche schwören zum Beispiel darauf, dass es hilfreich sei, schon früh am Flughafen zu sein und am Check-in zu erscheinen – andere wiederum raten zum Gegenteil, nämlich möglichst spät einzuchecken. Auch die Kleidung spielt offenbar eine Rolle dabei, ob man für ein Upgrade ausgewählt wird.

Flugzeug: Wer in Gruppen reist, bekommt wohl kein Upgrade

Der Reiseexperte Nicky Kelvin vom Branchenmagazin und Blog The Points Guy hat nun einen weiteren Faktor verraten, der seiner Meinung nach die Chancen auf ein Upgrade erhöht – oder auch verschlechtert. Er ist nämlich der Auffassung, dass Alleinreisende viel bessere Karten haben, dafür ausgewählt zu werden – und die Begründung dafür ist relativ logisch: „Paare und Familien, die zusammen reisen, haben eine viel geringere Chance auf ein Upgrade als Alleinreisende, da die Fluggesellschaften versuchen, Gruppen zusammenzuhalten“, sagt er laut dem britischen Online-Portal The Sun. Wenn also nur ein Platz in der höheren Klasse frei ist, wird eher jemand ausgewählt, der dadurch nicht von Mitreisenden getrennt wird.

Bei einem Upgrade spielt wohl auch eine Rolle, ob Sie in Begleitung unterwegs sind. © agefotostock/Imago

Wer in der Holzklasse fliegt, soll aber nicht darauf hoffen, auf einmal in der ersten Klasse sitzen zu dürfen. Meistens würden Passagiere in die nächsthöhere Klasse gebucht werden, also in die Premium Economy oder in die Business-Class.

Weitere Faktoren, die über ein Upgrade entscheiden

Es komme laut Kelvin aber auch auf die Airline an, ob ein Upgrade möglich ist. Britische Fluggesellschaften wie British Airways oder Virgin Atlantic würden eher davon absehen, damit sich Passagiere, die für die höhere Klasse bezahlt haben, nicht benachteiligt fühlen. Bei den US-Airlines seien sie aber keine Seltenheit, wobei es hilfreich sei, ein Vielflieger oder Besitzer einer entsprechenden Kreditkarte mit entsprechendem Meilen-Programm zu sein.