Flugzeug-Passagierin bekommt kalte Füße - und greift zu aufsehenerregendem Mittel

Wir kennen sie alle, die Art von Flugzeug-Passagieren, die sich im Flugzeug gerne mal etwas sonderbar benehmen. Auch hier nun wieder ein Fall zum Kopfschütteln.

Im Flugzeug - gerade auf langen Flügen - geschehen immer wieder bizarre Dinge. Auch in diesem Fall hat eine Passagierin ein Verhalten an den Tag gelegt, mit dem man in einem Flugzeug vielleicht eher nicht rechnen würde.

Im Flugzeug: Frau setzt nackten Füßen einen Hut auf

Vom Trocknen der Unterhose unter der Klimaanlage im Flugzeug über Fußnagelfeilen während des Flugs bis hin zu einer Kopfrasur in der Business Klasse: Im Flugzeug kommen Menschen auf so allerhand seltsame Ideen, über die so mancher den Kopf schüttelt, manch anderer einfach müde lächelt.

Besonders beliebt aber scheint dabei zu sein, seine nackten Füße in Richtung anderer Gäste zu räkeln. So auch in diesem Fall: Auf der Instagram-Seite "Passengershaming", auf der regelmäßig Fotos von sonderbarem Gebaren von Flugzeug-Passagieren hochgeladen werden, prangt aktuell ein Foto einer Passagierin, die die nackten Füße auf die Kopflehne des Vordermanns gelegt hat. Doch damit nicht genug.

Die Frau hat einen grauen Hut über ihre nackten Füße gelegt. Ob sie wohl ihre Socken vergessen hat und die Kopfbedeckung sie nun vor kalten Füßen schützen soll? Und hatte sie wohl keine Schuhe auf dem Flug dabei? Man kann nur darüber spekulieren.

Und das tun wohl auch einige Menschen. Denn das am Montag (14. Mai 2019) veröffentlichte Foto hat bisher über 4.200 Likes und zahlreiche Kommentare. Manche sind darunter durchaus amüsiert über das Verhalten: "Zumindest hat sie ihre Füße mit ihrem Hut bedeckt." Andere wiederum bezeichnen das Verhalten als "eklig". Ein dritter User bringt es auf den Punkt: "Vielleicht wird diese Person eines Tages die Erfindung von Socken entdecken."

