Mit dieser Kleidung erhöhen Sie im Flugzeug Ihre Chancen auf ein Upgrade

Von: Franziska Kaindl

Für ein Flug-Upgrade sollten Sie passend gekleidet sein. © Viktor Cap/Imago

Sie träumen davon, im Flugzeug ein Upgrade zu erhalten? Mit kleinen Kniffen können Sie Ihre Chancen erhöhen – dazu zählt auch die Kleidung.

Upgrades auf einen Sitzplatz in der Business Class oder First Class sind im Flugzeug gar nicht so einfach zu bekommen. Meistens kommt es dazu, wenn die Fluggesellschaft den Flug überbucht hat – dann haben einzelne Passagiere die Chance, in eine höhere Klasse wechseln zu dürfen. Ob Sie ausgewählt werden, hängt von bestimmten Faktoren ab, wie zum Beispiel der Teilnahme an einem Vielfliegerprogramm. Aber auch scheinbar unwichtige Dinge, wie das persönliche Auftreten, spielen eine Rolle.

Die richtige Kleidung für ein Flug-Upgrade

Sie steigen normalerweise in Jogginghose und Flip-Flops ins Flugzeug? Dann haben Sie schlechte Karten, ein Upgrade zu erhalten. Die Crew wirft nämlich in der Tat ein Auge darauf, wie Passagiere sich kleiden: „Bei einem Upgrade geht es vor allem darum, gut auszusehen“, erklärte ein Flugbegleiter vor einiger Zeit dem Online-Portal Who What Wear. „Elegant, aber unaufdringlich. Sie sollten so aussehen, als würden Sie oft reisen. Aber man sollte nicht in Designerklamotten triefen. Das hilft – jemand, der möglicherweise ein Upgrade erhalten soll, kann zurückgewiesen werden, wenn er nicht angemessen gekleidet ist.“

„Es ist auf jeden Fall hilfreich“, stimmte eine andere Stewardess zu. „Wenn wir fliegen, haben wir eine strenge Kleiderordnung zu befolgen. Keine Jeans oder Turnschuhe – ich ziehe also immer eine enge schwarze Hose und einen Blazer oder ein Kleid an. Die Männer tragen Chinos oder Hosen und ein Hemd.“ Daher ergibt es Sinn, dass Passagiere in der Business Class ähnlich gekleidet sein sollten.

Kleiderordnung für ein Upgrade: Was Sie vermeiden sollten

Und welche Kleidung könnte Business-Class-Anwärter aus dem Rennen werfen? Auch dazu haben die Flugbegleiter eine Meinung: „Jeans, Jogginghosen und schmutzige Turnschuhe“ sollten beim Check-in vermieden werden, genauso wie Trainingshosen. Außerdem sollte man auch nicht zu sehr danach aussehen, als würde man es auf ein Upgrade anlegen. Dann haben Passagiere gute Karten, positiv aufzufallen. Und wer weiß: Vielleicht klappt es dann irgendwann mit dem Upgrade. (fk)