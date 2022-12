Warum sind Flugzeugreifen mit Stickstoff anstatt Luft gefüllt?

Von: Franziska Kaindl

Teilen

Flugzeugreifen sind enormen Kräften ausgesetzt und müssen daher sehr robust sein. Wichtig dafür ist, dass sie mit Stickstoff anstatt Luft gefüllt sind.

Im Vergleich zur Maschine selbst wirken die Flugzeugreifen fast winzig – und dennoch sind sie um einiges größer als Autoreifen: Je nach Jet-Typ weist ein Stück bis zu 1,5 Meter im Durchmesser vor. Beide Varianten bestehen aus Gummi, doch eine davon muss viel gewaltigeren Kräften standhalten: Wenn ein Flugzeug abhebt, beschleunigt es zuvor auf der Startbahn innerhalb von wenigen Sekunden von null auf über 300 Kilometer pro Stunde. Obendrein müssen die Reifen ein Gewicht von mehreren hundert Tonnen in die Lüfte heben. Um den Bedingungen bei Start und Landung standhalten zu können, müssen Flugzeugreifen also sehr robust sein. Dazu gehört unter anderem, dass sie anders als Autoreifen mit Stickstoff gefüllt sind.

Flugzeugreifen müssen enormen Kräften standhalten. © Imago

Flugzeugreifen: Stickstoff ist nicht entzündlich

Stickstoff hat im Flugverkehr zwei verschiedene Vorteile: Einer davon ist, dass es im Gegensatz zu Luft nicht entzündlich ist. Das ist besonders wichtig, da Flugzeugreifen bei Start und Landung enormen Belastungen ausgesetzt sind – ein Defekt oder ein deutlich geringer Luftdruck könnten bei extremen Beschleunigungen für einen Brand sorgen, so ADAC. Dem wird mit der Nutzung von Stickstoff vorgebeugt. Obendrein kommt es aufgrund des fehlenden Sauerstoffs nicht zu Korrosion im Reifeninneren, was für eine längere Lebensdauer der Reifen sorgt, so die Lufttechnik der Lufthansa.

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Stickstoff in Flugzeugreifen schützt vor eisigen Temperaturen

In der normalen Luft, mit der wir unsere Autoreifen aufpumpen, ist immer auch ein Anteil an Wasser enthalten, wie das Magazin des Flughafens Stuttgart Flugblatt informiert. Bei eisigen Temperaturen in Höhen von mehreren tausend Metern würde das Wasser im Reifen und damit der Reifen selbst einfrieren. Stickstoff hingegen wechselt erst bei -170 Grad Celsius vom gasförmigen in den flüssigen Zustand, erklärt die Firma Inmatec, die Stickstoffgeneratoren herstellt. Und selbst in einer Höhe von elf Kilometern ist es laut Flugblatt nicht so kalt.