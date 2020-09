Corona in Frankreich: Zahlen steigen weiter - das sind die Risikogebiete

In Frankreich ist die Lage wieder ernst. Das Coronavirus breitet sich aus. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen steigt deutlich. Es wurden weitere Risikogebiete ausgewiesen.

Mehrere Regionen in Frankreich gelten als Corona-Risikogebiete.

Die Zahl der Neuinfektionen ist regelrecht explodiert.

Frankreich hat die Schwelle von 10.000 Corona-Infektionen an einem Tag überschritten.

Update, 20. September, 9.14 Uhr: Im Kampf gegen die steigenden Corona-Zahlen verhängen immer mehr Städte und Departements in Frankreich strengere Regeln. Ab Montag sind im Departement Indre-et-Loire in der Mitte des Landes Tanzabende und von Studentengemeinschaften organisierte Abende verboten, ebenso Aperitifs, Umtrunke und Snacks im Stehen. Untersagt werden zudem Essensplatten für mehrere, Bars in geschlossenen Räumen ohne Sitzmöglichkeiten bleiben zu, wie die zuständige Präfektur am Samstag mitteilte. Toulouse, Nizza, Bordeaux und Marseille haben bereits ähnliche Regeln eingeführt. Die französischen Gesundheitsbehörden meldeten am Samstagabend einen neuen Höchstwert von 13.498 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. In den vergangenen sieben Tagen kamen 3853 Covid-19-Patienten ins Krankenhaus, davon 593 auf Intensivstationen.

Land: Frankreich Hauptstadt: Paris Bewohner: etwa 67 Millionen

Update, 18. September, 06.56 Uhr: Die Regeln in einigen Teilen Frankreichs sollen noch strenger werden. Die französische Regierung hat weitere Regionen im Land aufgefordert, strengere Maßnahmen im Kampf gegen Corona zu verhängen. Für die Städte Lyon und Nizza sollten die Behörden bis Samstag Vorschläge machen, sagte Frankreichs Gesundheitsminister Olivier Véran am Donnerstag in Paris. In Städten wie Paris, Lille, Toulouse, Rennes und Dijon seien die kritischen Schwellenwerte noch nicht erreicht. „Wir werden die Entwicklung der Epidemie in diesen Städten sehr aufmerksam verfolgen“, sagte Véran. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hatte in Frankreich zuletzt die 10.000er-Marke geknackt. Wie die Behörden am Donnerstagabend mitteilten, wurden innerhalb eines Tages 10.593 Neuinfektionen gezählt - der bisherigen Höchstwert vom 12. September lag etwas darunter (10 561).

Corona in Frankreich: Weitere Regionen zu Risikogebieten erklärt - Zahlen steigen

Update, 16. September, 20.22 Uhr: Wegen der gestiegenen Zahl von Corona-Neuinfektionen hat die Bundesregierung etliche Regionen in mehreren europäischen Ländern zum Risikogebiet erklärt und entsprechende Reisewarnungen ausgesprochen - auch in Frankreich. Die Reisewarnung wurde für die Region Hauts-de-France ganz im Norden der französischen Republik sowie das Überseegebiet La Réunion ausgedehnt. Als Risikogebiete galten zuvor bereits die Regionen Île-de-France mit der Hauptstadt Paris, Provence-Alpes-Côte d‘Azur, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhone-Alpes, die Mittelmeerinsel Korsika sowie weitere Überseegebiete

Update, 16. September, 12 Uhr: Seit gut zwei Wochen gehen mehr als zwölf Millionen Kinder und Jugendliche in Frankreich wieder zur Schule - doch wegen Corona-Fällen sind aktuell mehr als 90 Einrichtungen geschlossen. Bildungsminister Jean-Michel Blanquer sprach am Dienstag in Paris von insgesamt 81 betroffenen Schulen und rund einem Dutzend Universitäts-Fakultäten. Nach seinen Angaben wurden innerhalb einer Woche fast 1200 Schüler positiv auf das Coronavirus getestet, obwohl für alle Kinder ab elf Jahren eine Maskenpflicht gilt.

In Frankreich werden Klassen nach Hause geschickt, wenn mindestens drei positive Corona-Fälle aufgetreten sind. Seit Schulbeginn traf dies auf mehr als 2100 Schulklassen zu. Das seien aber auf die Gesamtzahl gerechnet nur 0,13 Prozent, betonte der Bildungsminister. „Die Zahlen bleiben trotz allem sehr begrenzt.“

Corona in Frankreich: Massiver Anstieg der Zahlen - Veranstaltungen abgesagt

Update, 15. September, 17.38 Uhr: Wegen der massiv gestiegenen Corona-Infektionszahlen haben Paris und andere Gemeinden in Frankreich eine Reihe von Großveranstaltungen abgesagt. In Paris fällt die internationale Kunstmesse FIAC aus, wie die Organisatoren am Montagabend mitteilten. Sie sollte vom 22. bis 25. Oktober im Grand Palais stattfinden. Im vergangenen Jahr waren fast 75.000 Eintrittskarten verkauft worden. Der Verwaltungsbezirk Nord mit den Städten Dünkirchen und Lille sagte wegen der „brutalen Beschleunigung“ der Infektionszahlen geplante Nachbarschaftsfeste sowie die Europäischen Tage des Kulturerbes an diesem Wochenende ab. Die Öffnung von Denkmälern und Kulturstätten zieht in Frankreich normalerweise Zehntausende Menschen an.

Update, 15. September, 17.50 Uhr: In der Hafenstadt Marseille sind die Neuinfektionen seit Mitte August regelrecht explodiert. Die Behörden verhängten am Montag schärfere Schutzmaßnahmen, Marseille wird damit zum Testfall für den neuen Umgang Frankreichs mit der Corona-Pandemie. Mit zuletzt 275 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche überschreitet Marseille den Corona-Warnwert von 50 um mehr als das Fünffache. Selbst in Paris liegt die Fallzahl aktuell nur halb so hoch wie in der Mittelmeer-Stadt.

Die französischen Behörden haben große Probleme mit der Nachverfolgung der Infektionswege. Mit mehr als einer Million Corona-Tests pro Woche sind Frankreichs Labore überlastet, Getestete warten bis zu eine Woche auf ihre Ergebnisse. Viele Infizierte halten aus Angst vor Jobverlust die Quarantäne nicht ein. Um eine höhere Akzeptanz zu erreichen, hat die Regierung die Isolationszeit gerade erst von 14 auf sieben Tage verkürzt.

Corona in Frankreich: Land registriert mehr als 10.000 Infektionen an einem Tag

Update, 13. September, 12 Uhr: Frankreich hat die Schwelle von 10.000 Corona-Infektionen an einem Tag überschritten. Die Gesundheitsbehörde Santé Publique France erklärte, in den 24 Stunden bis Samstag 14.00 Uhr seien 10.561 Neuinfektionen gemeldet worden. Am Vortag waren es noch 9406 neue Fälle gewesen und Premierminister Jean Castex hatte dazu aufgerufen, wegen der Verschlechterung der Lage die Regeln für Hygiene, Abstand und Masken strikt einzuhalten.

Update, 11. September, 22.44 Uhr: Angesichts steigender Corona-Zahlen hat der Premier von Frankreich, Jean Castex, an das Verantwortungsbewusstsein seiner Landsleute appelliert. „Das Virus zirkuliert mehr und mehr in Frankreich“, warnte er am Freitagabend nach einer Sitzung des Verteidigungsrates. Die künftige Situation hänge „von Ihnen ab, von uns.“ Viele Französinnen und Franzosen hatten die Verhängung strengerer Regeln erwartet - etwa regionale Ausgangsbeschränkungen oder Schließungen von Restaurants. Doch davon hielt die Regierung vorerst Abstand.

In einigen Regionen könnten aber dennoch strengere Maßnahmen bevorstehen: Castex forderte drei besonders schwer getroffene Regionen auf, bis Montag neue Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus vorzulegen. Das sind die Städte Marseille und Bordeaux sowie das Überseegebiet Guadeloupe. Die Lage dort sei „besorgniserregend“, so Castex.

Update, 7. September, 9.52 Uhr: Frankreich hat sieben neue Corona-Risikogebiete ausgewiesen. Damit gelten nach Angaben der Regierung nun 28 der rund 100 französischen Verwaltungsbezirke als „rote Zonen“, wo das Coronavirus „aktiv zirkuliert“. Die Einstufung ermöglicht es den Behörden, die Corona-Maßnahmen zu verschärfen. Neu betroffen sind neben den vier Départements Nord, Bas-Rhin, Seine-Maritime und Côte-d‘Or mit Großstädten wie Lille, Rouen, Le Havre, Straßburg und Dijon die beiden Verwaltungsbezirke auf der Mittelmeerinsel Korsika und das Übersee-Département auf der Insel La Réunion im Indischen Ozean.

Update, 6. September, 9.14 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen in Frankreich steigt weiter rasant. Laut Informationen des Nachrichtendienstes AFP gab es in den vergangenen 24 Stunden 8550 Neuinfektionen. Auf dem französischen Festland breite sich das Coronavirus weiter exponentiell aus, hieß es am Samstagabend von den Behörden. „Die Dynamik der stark zunehmenden Ansteckungen ist besorgniserregend.“ Die Zunahme der positiven Tests könne nicht allein mit der Ausweitung der Tests erklärt werden. Seit Anfang Juli habe sich die Zahl der registrierten Corona-Patienten mehr als verdoppelt, die Zahl der Neuansteckungen liege sogar zwölf Mal so hoch wie vor zwei Monaten. Mit fast 30.700 Todesopfern ist Frankreich eines der am schwersten von der Pandemie betroffenen Länder Europas.

Urlaub in Frankreich: Reisewarnung für beliebte Regionen - Zahl der Neuinfektionen steigen

Update, 3. September, 7.30 Uhr: Am Mittwoch haben die französischen Gesundheitsbehörden einen Anstieg der gemeldeten Neuinfektionen um mehr als 7.000 binnen 24 Stunden gemeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg demnach um 25. Die Zahl von mehr als 5000 neuen Corona-Fällen pro Tag wurde in den vergangenen Tagen mehrfach überschritten. Frankreich ist mit mehr als 30.600 Todesfällen eines der am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder Europas.

Update, 1. September, 9.26 Uhr: In Frankreich öffnen heute die Schulen unter strengen Corona-Auflagen: Die Regierung hat eine Maskenpflicht für alle Schüler ab elf Jahren sowie Lehrer angeordnet. Zugleich tritt auch in französischen Unternehmen eine generelle Maskenpflicht in Kraft. Angesichts der zuletzt deutlich gestiegenen Corona-Infektionszahlen sehen viele Eltern in Frankreich den Schulbeginn mit Sorge. Eine Gruppe von Ärzten rief die Regierung auf, den Mund-Nasen-Schutz bereits ab dem Alter von sechs Jahren verpflichtend zu machen.

Update, 31. August, 9.39 Uhr: Wegen der gestiegenen Zahl der Corona-Neuinfektionen hat das Auswärtige Amt für zwei Gebiete in Frankreich eine Reisewarnung ausgesprochen: Die Île-de-France mit der Hauptstadt Paris sowie die Region Provence-Alpes-Côte d‘Azur an der Mittelmeerküste. Touristen aus Deutschland brauchen für eine Einreise keine speziellen Unterlagen, auch eine Quarantäne ist nicht notwendig. Da die Zahl der Neuinfektionen zuletzt gestiegen ist, gilt in vielen Städten des Landes - darunter Paris - auch unter freiem Himmel Maskenpflicht. In öffentlichen Verkehrsmitteln und öffentlichen geschlossenen Räumen wie beispielsweise Geschäften ist die Maske landesweit Pflicht. Tickets für viele Sehenswürdigkeiten wie den Eiffelturm oder den Louvre in Paris sind begrenzt, damit Besucher genügend Abstand halten können. Eintrittskarten müssen meistens vorab online reserviert oder gekauft werden.

Update, 30. August, 9.21 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist hoch in Frankreich. Laut WDR-Informationen war zwar die neuen Corona-Fälle zwar am Samstagabend deutlich geringer (5453) als am Freitag (über 7000), jedoch habe das Gesundheitsministerium von einem „exponentiellen“ Anstieg gesprochen. 21 Départements sind als Risikogebiet eingestuft. Seit Freitag gilt in Paris die Maskenpflicht unter freiem Himmel. Seit Samstag sind die Regeln auch im Bas-Rhin, einem Teil des Elsass direkt am Niederrhein, strenger geworden.

Update, 27. August, 11.13 Uhr: Die Bundesregierung hat die Reisewarnung für Touristen wegen der Corona-Pandemie für mehr als 160 Länder bis zum 14. September verlängert - dazu gehört auch Frankreich mit den besonders betroffenen Regionen Île-de-France (insbesondere das Départements Paris) und Provence-Alpes-Côte d’Azur (insbesondere die Départements Bouches-du-Rhône und Alpes-Maritimes an der Mittelmeerküste). Das wurde am Mittwoch in der Kabinettssitzung in Berlin entschieden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr.

Auch in den Départements Herault in der Region Languedoc-Roussillon, Sarthe in der Region Pays-de-la-Loire, Rhône (mit der Stadt Lyon) in der Region Rhône-Alpes und Gironde (mit der Stadt Bordeaux) in der Region Aquitaine ist die Zahl der Neuinfizierten nach Angaben des Auswärtigen Amtes erheblich angestiegen.

Urlaub in Frankreich 2020: Das ist geöffnet - das ist geschlossen

Parks, öffentliche Grünanlagen, Strände und Sporthäfen sind landesweit grundsätzlich wieder zugänglich. Auch Gastronomie und Campingplätze sowie Jugendherbergen sind geöffnet, Jugendferienlager möglich. Gastronomiebetriebe unterliegen jedoch Abstandsgeboten und anderen Einschränkungen. Konzertsäle, Vergnügungsparks, Diskotheken und ähnliche Veranstaltungsorte sind derzeit noch geschlossen.

Museen sind zum Teil wieder geöffnet, gegebenenfalls müssen Eintrittskarten vorab für bestimmte Besuchszeiten gebucht werden. Landesweit dürfen vor September 2020 keine Großveranstaltungen mit über 5.000 Teilnehmern stattfinden. Ungeordnete Versammlungen im öffentlichen Raum oder in der Öffentlichkeit zugänglichen Räumen von über 10 Personen sind untersagt.

Urlaub in Frankreich 2020: Hier müssen Masken getragen werden

Landesweit besteht für alle Personen ab 11 Jahre eine strafbewehrte Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes in allen öffentlich zugänglichen, geschlossenen Räumen (z.B. Flughäfen, Bahnhöfe, Museen, Banken, Geschäfte, überdachte Märkte, Sehenswürdigkeiten). Die Verpflichtung zum Tragen einer Gesichtsmaske gilt auch in allen öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Flugzeug, Zug, Metro, Bus, Taxis und Sammeltaxis).

In zahlreichen französischen Städten gehen die örtlichen Behörden dazu über, die Pflicht zum Tragen einer Gesichtsmaske in der Öffentlichkeit auch auf sonstige öffentliche Plätze, Straßen oder Anlagen mit dichtem Publikumsverkehr zu erweitern.

Urlaub in Frankreich 2020: Um 23 Uhr ist jetzt „Zapfenstreich“

Update, 26. August, 10.30 Uhr: Marseille, Frankreichs zweitgrößte Stadt, verschärft die Maßnahmen gegen das Coronavirus: Ab Mittwochabend herrscht Maskenpflicht. Außerdem müssen Bars, Restaurants und Supermärkte um 23 Uhr schließen. Das berichteten mehrere Medien unter Berufung auf die zuständige Präfektur.

In Marseille und dem umliegenden Département Bouches-de-Rhône sind zuletzt die Zahlen der Neuinfizierten stark gestiegen. Die strengen Regeln sollen zunächst bis Ende September gelten. Deutschland hat am Dienstag für die Regionen Île-de-France und Provence-Alpes-Côte d‘Azur eine Reisewarnung ausgesprochen.

Urlaub in Frankreich: Maskenpflicht in Marseille - Reisewarnung für Urlaubsregionen

Paris - Urlaub in Frankreich war im Sommer 2020 bislang ohne große Einschränkungen möglich, doch das hat sich geändert. Wegen steigender Corona-Zahlen hat die Bundesregierung eine Reisewarnung für zwei beliebte Urlaubsregionen herausgegeben: Île-de-France mit der Hauptstadt Paris sowie Provence-Alpes-Côte d‘Azur am Mittelmeer, berichtet WA.de*.

Urlaub in Frankreich trotz Coronavirus: Reisewarnung für Paris und Provence-Alpes-Côte d‘Azur

Frankreich hat - wie die beliebten Urlaubsländer Spanien, Italien, Griechenland, Kroatien und die Türkei - mit deutlich steigenden Corona-Infektionszahlen zu kämpfen. Besonders betroffen von einem Anstieg der Covid-19-Zahlen sind Gebiete, die bei Urlaubern besonders beliebt sind. In den Regionen Île-de-France mit Paris und Provence-Alpes-Côte d’Azur, dort insbesondere die Départements Bouches-du-Rhône und Alpes-Maritimes an der Mittelmeerküste, überschreitet die Zahl der Neuinfektionen die kritische Grenze. Das teilt das Auswärtige Amt mit.

+ Die Bundesregierung hat wegen der Ansteckungsgefahren eine Reisewarnung für den Großraum Paris sowie weite Teile der französischen Mittelmeerküste ausgesprochen. © Michel Spingler/AP/dpa

Auch in den französischen Départements Herault in der Region Languedoc-Roussillon und Sarthe in der Region Pays-de-la-Loire ist die Zahl der Neuinfizierten erheblich angestiegen. Diese Gebiete gelten aber (noch) nicht als Risikogebiet. Recht stark vom Coronavirus betroffen sind nach offiziellen französischen Angaben auch die Regionen Hauts-de-France im Norden von Frankreich und Grand Est an der deutschen Grenze. Die Corona-Lage in der Normandie und der Bretagne ist dagegen recht entspannt.

Besorgt zeigten sich die französischen Behörden zuletzt über einen Corona-Ausbruch in einem Touristenort. In einer FKK-Anlage in Cap D‘age an der Mittelmeerküste südwestlich von Montpellier wurden fast 100 Urlauber positiv auf das Coronavirus getestet.

Urlaub in Frankreich trotz Coronavirus: Das sind die Kriterien für Einstufung als Risikogebiet

Eine Einstufung als Risikogebiet erfolgt nach gemeinsamer Entscheidung von Gesundheits-, Außen- und Innenministerium. Die Einstufung als Risikogebiet hat Konsequenzen für Rückkehrer aus dem Urlaub. Für sie gilt nun eine Testpflicht auf das Coronavirus. Bis das Ergebnis vorliegt, müssen sie sich in häusliche Quarantäne begeben.

Zentrales Kriterium für die Einstufung als Coronavirus-Risikogebiet ist, in welchen Staaten oder Regionen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gegeben hat. Eine Reisewarnung geht weiter. Sie ist zwar kein Reiseverbot, aber eine abschreckende Wirkung ist beabsichtigt. Und sie hat eine positive Seite für Verbraucher: Sie ermöglicht es Pauschalreisenden, Buchungen kostenlos zu stornieren.

Frankreich hatte bereits Mitte August Paris und Marseille zu Gebieten erhöhten Risikos ernannt und die Seuchenschutz-Maßnahmen verschärft. „Die Lage verschlechtert sich von Woche zu Woche“, sagte Jerome Salomon, Chef der nationalen Gesundheitsbehörde, angesichts von bis zu 5000 Corona-Neuinfektionen pro Tag. Familienfeiern, Partys und andere Menschenansammlungen würden für Infektionscluster sorgen.

Urlaub in Frankreich trotz Coronavirus: Das müssen Touristen beachten

Urlauber aus Deutschland brauchen für eine Einreise nach Frankreich weiterhin keine speziellen Unterlagen, auch eine Quarantäne ist nicht notwendig. Da die Zahl der Neuinfektionen zuletzt deutlich gestiegen ist, gilt an vielen touristischen Hotspots wie etwa dem Mont St. Michel in der Normandie und in vielen Städten des Landes - darunter auch Paris - an einigen Orten unter freiem Himmel Maskenpflicht. In Toulouse in Südfrankreich muss im gesamten Stadtgebiet im Freien eine Maske getragen werden.

Also Spanien und Frankreich sind in wenigen Tagen wieder bei den Fallzahlen wie im März. Zugeben: es wird wohl mehr getestet. Aber wir sind mitten drin in der zweiten Welle. #Covid_19 #lockdown #zweiteWelle pic.twitter.com/5VPqZFORFa — Conrad S. Conrad (@csc_recht) August 24, 2020

In öffentlichen Verkehrsmitteln und öffentlichen geschlossenen Räumen wie beispielsweise Geschäften ist die Maske in Frankreich landesweit Pflicht. Tickets für viele Sehenswürdigkeiten wie den Eiffelturm oder den Louvre in Paris sind begrenzt, damit Besucher genügend Abstand halten können. Eintrittskarten müssen meistens vorab online reservieren oder kaufen. - *WA.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

