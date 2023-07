Urlaub mit Hund: Die haustierfreundlichsten Ziele in Europa und Deutschland

Fellnasen willkommen

Wer sein Haustier mit in den Urlaub nehmen möchte, muss seine Reise dementsprechend planen. Ein Ranking zeigt nun, wo es besonders haustierfreundlich zugeht.

Wenn der Urlaub ansteht, gehen Haustierbesitzer damit ganz unterschiedlich um: Mancher hat vielleicht Verwandte, die den Hund während der Reise gerne nehmen – andere haben möglicherweise Nachbarn, die für die Zeit der Abwesenheit die Katze versorgen. Was leider auch immer wieder vorkommt, ist, dass Haustiere ausgesetzt, oder beispielsweise an Flughäfen zurückgelassen werden. Je nach Ziel ist eine Reise mit Haustier etwas aufwendiger in der Planung. Wer etwa mit einem Hund fliegen möchte, sollte einige Dinge beachten. Allerdings nimmt auch nicht jedes Hotel oder jeder Anbieter von Ferienwohnungen Tiere auf. Ein Ranking zeigt nun, welche europäischen Länder und deutschen Bundesländer am „haustierfreundlichsten“ sind.

+ Urlaub mit dem Hund: Nicht in jeder Unterkunft sind Tiere willkommen. (Symbolbild) © YAY Images/Imago

Haustiere willkommen: Frankreich laut Ranking besonders tierfreundlich

Der Online-Marktplatz für Ferienwohnungen und Ferienhäuser HomeToGo hat untersucht, in welchen Ländern in den verfügbaren Ferienunterkünften Haustiere erlaubt sind. Ganz besonders tierfreundlich ist demzufolge Frankreich: Dort waren in 188.726 Ferienunterkünften Haustiere zugelassen. Auf Platz zwei folgt Italien mit 183.008 Unterkünften, in denen Gäste ihre Tiere mitbringen dürfen. Und bereits auf Rang drei liegt Deutschland mit 142.345 haustierfreundlichen Herbergen.

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen verpassen? Dann melden Sie sich für den Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Geringe Chancen: In Griechenland finden sich relativ wenige „haustierfreundliche“ Unterkünfte

Setzt man allerdings die haustierfreundlichen Unterkünfte ins Verhältnis zu den insgesamt verfügbaren, so ergibt sich ein etwas anderes Bild: Dann ist Dänemark (wo insgesamt deutlich weniger Ferienunterkünfte verfügbar sind) mit einer Quote von 22,8 Prozent das haustierfreundlichste Land Europas, gefolgt von Deutschland (20,14 Prozent) und Frankreich (19,46 Prozent). Am wenigsten willkommen sind nach dieser Betrachtung Haustiere in Griechenland (6,24 Prozent), Polen (6,26 Prozent) und Portugal (6,86 Prozent)

Atemberaubend und exotisch: Die zehn schönsten Fernreiseziele der Welt Atemberaubend und exotisch: Die zehn schönsten Fernreiseziele der Welt

Bundesländer-Vergleich: Schleswig-Holstein bietet die meisten Haustier-Unterkünfte

Auch die Bundesländer hat HomeToGo ausgewertet: Besonders haustierfreundlich ist demzufolge Schleswig-Holstein mit 34.617 Unterkünften (27,45 Prozent), die auch Haustiere aufnehmen. Auf Rang zwei folgt Mecklenburg-Vorpommern mit 33.464 haustierfreundlichen Unterkünften (24,81 Prozent) vor Niedersachsen mit 29.369 haustierfreundlichen Unterkünften (21,8 Prozent). An dieser Reihenfolge ändert sich auch nichts, wenn man nur das Verhältnis betrachtet. Die geringste Quote an Ferienunterkünften, die Haustiere aufnehmen, wiesen Berlin (11,75 Prozent), Hamburg (12,09 Prozent) und Bremen (12,89 Prozent) auf.

Rubriklistenbild: © YAY Images/Imago