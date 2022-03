Frau stellt fest, dass sie einzige Flugpassagierin ist – und wird von Crew überrascht

Teilen

Eine junge Frau stellte beim Boarding überrascht fest, dass es keine Mitreisenden gab. (Symbolbild) © Imago

Eine Frau hat kürzlich das erlebt, was sich wohl viele Flugpassagiere wünschen – ein Flugzeug für sich allein und obendrauf noch eine Überraschung von der Crew.

Es klingt etwas verwunderlich: Eine Frau steigt ins Flugzeug und stellt fest, dass außer ihr offenbar niemand anderes mitfliegt. Doch genau das soll der Instagram-Nutzerin „aurooratorres“ passiert sein. Der 50-minütige Flug mit der Airline Widerøe sollte sie nach Røros in Norwegen bringen, wo sie auf einer Hochzeit Fotos machen sollte – das berichtet das britische Online-Portal The Sun. In einem kurzen Video auf Instagram hat sie ihren unverhofften VIP-Flug mit der kleineren Propellermaschine festgehalten. Die Crew* hatte für ihren „Special Guest“ nämlich etwas vorbereitet.

Einzige Passagierin im Flugzeug – Frau darf sich über tolles Erlebnis freuen

„Wenn du die einzige Passagierin bist und die Flugbegleitung dich fragt, ob du vorne sitzen willst“, betitelte die Instagram-Nutzerin ihren Post auf dem sozialen Netzwerk. Und mit „vorne“ war tatsächlich das Cockpit gemeint, in dem sie von den beiden Piloten begrüßt wurde. In den zusammengeschnittenen Clips ist zu sehen, wie sie mit Gehörschutz im Cockpit sitzt und von dort aus den Ausblick genießt. Offenbar durfte sie die letzten 30 Minuten des Fluges inklusive Landung bei den Piloten verbringen.

Auch interessant: Sicherheitscheck: So überprüfen Piloten Flugzeuge vor dem Abflug.

Bereits beim Boarding wurde die Frau schon mit Schokolade begrüßt: „Ich hab wortwörtlich beim Einsteigen die Nachricht erhalten, dass ich die einzige Passagierin bin“, berichtete sie laut The Sun. „Die Flugbegleitung war so nett und hat eine Weile mit mir geredet. Ich denke, aufgrund der lustigen Situation wollte die Crew etwas Spaßiges für mich machen.“

Lesen Sie auch: Muss das im Flugzeug sein? Passagierin wird bei bizarrer Aktion gefilmt.

Lesen Sie auch Notfallvorrat anlegen – Kaufen Sie nun nach dieser Checkliste ein Stromausfall, Quarantäne, Hochwasser und Co. – es gibt viele Gründe für einen Notvorrat. Die Bundesregierung empfiehlt folgende Lebensmittel für 10 Tage. Notfallvorrat anlegen – Kaufen Sie nun nach dieser Checkliste ein Ukraine-Verhandlungen: USA warnen vor russischem Massenvernichtungswaffen-Einsatz Russland verkündet einen Kurswechsel bei Kriegs-Verhandlungen mit der Ukraine. Die USA warnen vor dem russischem Einsatz von Massenvernichtungswaffen. Der News-Ticker. Ukraine-Verhandlungen: USA warnen vor russischem Massenvernichtungswaffen-Einsatz

Skeptische Stimmen zur „einzigen Passagierin“

Der Frau wird allerdings auch unterstellt, dass ihre Geschichte nur gespielt ist und ihr Vater der Pilot ist. Darauf sagt die Instagram-Nutzerin in den Kommentaren zu ihrem Video: „Ich meine, die Situation ist sehr selten, also verstehe ich, warum man es nur schwer glauben kann.“ Laut The Sun soll das Video bereits 30.000 Mal angesehen worden sein. (fk) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.