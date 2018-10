Sehen Sie, warum diese Frau für ihr Flugzeug-Foto im Netz ausgelacht wird?

Was packen Sie ins Handgepäck, wenn Sie mit dem Flugzeug reisen? Den Reisepass sicher, vielleicht etwas zum Lesen. Doch sicherlich nicht das, was diese Frau mitnahm.

Wer kennt es nicht: Die Reise steht an, die Überlegungen beginnen, was eingepackt werden muss. Was kommt in den Koffer, was ins Handgepäck? Denn schließlich ist ja auch das zulässige Gewicht begrenzt. Da überlegt man schon genau, was mit darf und was nicht.

Frau postet Foto aus Flugzeug - und wird ausgelacht

Dabei haben Sie wahrscheinlich noch nie daran gedacht, ein paar Lichterketten einzupacken, damit Sie dann ein Foto für Ihr Instagram-Profil schießen können. Doch genau das tat eine junge Frau, die dadurch nur leider nicht Respekt und begeisterte Ausrufe, sondern - Überraschung! - Spott und Häme erntete.

Harimao Lee ist eine Influencerin mit rund 130.000 Followern auf Instagram, die auf einem Cathay-Pacific-Flug von Hongkong nach Rom offensichtlich von der Idee angetan war, Lichterketten mit ins Handgepäck zu nehmen. Denn: "Es war eine lange dunkle Nacht während des Fluges von Hongkong nach Rom. Sternebeobachten ist eine Sache, die man in der Kabine tun kann", schreibt die junge Frau zu dem Foto. Welch Doppeldeutigkeit und Tiefgründigkeit!

Während das Bild von mehr als 15.000 Menschen geliked wurde, fiel anderen sofort auf, dass etwas an dem Bild so gar nicht stimmt. "Zunächst einmal", schreibt einer. "Mit diesen hellen Lichtern vor dir wird das Licht verringert, das du außerhalb des Flugzeugs wahrnehmen könntest. Zweitens ist die Tatsache, dass du das (eine Lichterkette, Anm. d. Red.) auf ein Flugzeug mitgenommen hast, der Inbegriff von aufmerksamkeitsheischendem Verhalten." Über die Lichterketten machen sich viele weitere User lustig, so schreibt ein anderer: "LOL, sie hat Lichterketten ins Flugzeug mitgenommen."

Andere wiederum wollen erkannt haben, dass Lee auch noch auf der Fußstütze sitze, nicht auf ihrem Sitz. So schreibt ein User ironisch: "Ich nehme immer Lichterketten mit und setze mich auf die Fußstütze, wenn ich geschäftlich unterwegs bin, stimmt's?"

Die junge Frau scheint begeistert davon zu sein, Lichterketten überall hin mitzunehmen, denn auch in Italien angekommen, setzt sie sich, als wäre es das normalste der Welt, mit Lichterketten-Stola ans Meer und schwelgt. Hach.

