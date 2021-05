Neue Airline startet am Flughafen Köln/Bonn – Badeurlauber im Blick

Kanaren, griechische Inseln, Ägypten

Am Flughafen Köln/Bonn eröffnet die Fluggesellschaft Freebird Airlines Europe mit einer neuen Basis. Die Airline fliegt vor allem europaische Urlaubsinseln am Mittelmeer an.

Köln – Gute Nachrichten für Urlaubsreisende in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz: Ab dem 15. Mai bietet die Fluggesellschaft Freebird Airlines Europe vom Flughafen Köln/Bonn* einige Reiseziele ins Mittelmeer an. Dafür stationiert die neue Airline, die zur türkischen Freebird Airlines gehört, mit einer Maschine vom Typ Airbus A320 am Kölner Flughafen. Der erste Flieger startet bereits am Samstagmorgen nach Heraklion.

Neben Flugverbindungen auf die griechischen Inseln Kreta, Kos und Rhodos fliegt Freebird Airlines Europe zweimal wöchentlich auf die Kanaren. Im Spätsommer folgt gleich ein weiteres Reiseziel: So nimmt Freebird Airlines Europe ab September die Verbindung von Köln nach Hurghada (Ägypten) mit ins Programm auf. Welche Reiseziele Freebird Airlines Europe vom Flughafen Köln/Bonn bedient* und was Reisende über die Fluggesellschaft wissen sollten, berichtet 24RHEIN*. (jaw) *24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.