Freitag, der 13.: Urlaub im Horror-Camp gefällig?

"Freitag, der 13." live erleben: Das "Camp Crystal Lake" hat am Freitag, den 13. April seine Tore geöffnet und kann von hartgesottenen Jason-Fans besucht werden.

Coole Horror-Nachricht für Grusel-Fans: Sie können Urlaub machen in dem Camp, in dem der Horror des Films stattfand - und zwar passenderweise am Freitag, den 13. April 2018.

Horror im Camp Crystal Lake

Wie hartgesottene Horrorfans vielleicht wissen, wurde der ursprüngliche Film in einem Camp in New Jersey gefilmt, dem Camp No-Be-Bo-Sco, das eigentlich ein Pfadfinderlager ist. Der Nachteil: Das Betreten des Lagers ist Horror-Fans untersagt. Außer zu besonderen Anlässen - wie dem im April. Die Verantwortlichen von Camp No-Be-Bo-Sco geben jedoch auf der offiziellen Webseite ausdrücklich an, dass es sich um eine Film-Tour handelt und keine Art Geisterbahnfahrt.

Die Geschichte des Camps aus "Freitag, der 13."

Das Camp No-Be-Bo-Sco, auch bekannt als "NoBe", ist ein Pfadfinder-Camp in Hardwick Township im US-amerikanischen New Jersey. Es wurde im Jahr 1927 eröffnet. 1979 wurde der erste "Freitag, der 13."-Film hier gedreht - und hat damit das "NoBe"-Camp berühmt gemacht. Das Camp befindet sich im Privatbesitz der "Boy Scouts of America" und ist nicht für Nicht-Mitglieder der Pfadfinder zugänglich.

Das Lager war der Hauptdrehort des Grusel-Streifens von Michael Myers, der im Laufe der Zeit zahllose Fortsetzungen hervorbrachte, und das Slasher-Horrorfilm-Genre quasi salonfähig gemacht hat. Der Film diente auch als Inspiration der Kunstfigur "Freddy Krueger", gegen den Jason später selbst kämpfte. Auch als Game ist der Horror-Streifen beliebt.

Dunkler Filmtourismus äußerst beliebt

Der Besuch von Schauplätzen gruseliger Filme ist ein besonderes Highlight für Horror-Fans. Das Camp No-Be-Bo-Sco bildet hier keine Ausnahme. Es ist ein begehrtes Ziel von Horror-Fans, die leidenschaftlich gerne ihre Lieblingsmomente aus den Filmen nachempfinden wollen.

Wenn Sie gerne unter den wenigen Glücklichen wären, die das echte Camp Crystal Lake besuchen möchten, müssen Sie jetzt aber ganz stark sein: Für die geplante Grusel-Tour gibt es bereits keine Tickets mehr. Vielleicht haben Sie ja im nächsten Jahr mehr Glück.

