Saisonstart in den Dolomiten ganz entspannt

Teilen

Frühlingsauftakt in den Dolomiten: perfekt zum Wandern © AlexFilz

Wenig los, blühende Frühlingswiesen und ein besonderes Extra: Für Gäste des ADLER Spa Resort DOLOMITI beginnt die Saison in Südtirol mit einem Schmankerl, das sie kostenlos hoch hinausführt.

Es ist eine besondere Zeit im Jahr, die Monate zwischen Schneeschmelze und Heuduft. Wenn der Frühling Einzug hält in den Dolomiten, die Gipfel noch schneeweiß in der Sonne glänzen – in den Tälern aber bereits die Apfelbäume blühen. Eine Saison, die noch wunderbar beschaulich und ruhig ist. Ohne Touristenmassen und Stress, dafür schon sonnenverwöhnt warm und voll blühender Wiesen.

Extra bis 01.06. für Gäste des ADLER Spa Resort DOLOMITI Bis zum 01.06. nutzen alle Gäste des ADLER Spa Resort DOLOMITI sowohl die Seiser Alm Bahn als auch die Raschötzer Standseilbahn kostenlos.

Diese besondere Jahreszeit feiert das ADLER Spa Resort DOLOMITI in der Ferienregion Dolomites - Val Gardena mit besonderen Angeboten. Die perfekte Gelegenheit, an diesem Kraftort Energie zu tanken, sich mit Wellness zu verwöhnen und aktiv die Bergsaison zu eröffnen.

Opening Special ADLER Spa Resort DOLOMITI 🔵 Spezial Spa Gutschein im Wert von 50 € pro Vollzahler

🔵 Kostenlose Nutzung der Seilbahnen Seiser Alm und Raschötz für den gesamten Aufenthalt

🔵 Lunchpaket für unsere organisierten Touren ohne Einkehrmöglichkeit

🔵 Eintritt in die ADLER Wasserwelt mit 5 Pools

🔵 Eintritt ins ADLER Spa mit der neuen Saunalandschaft

🔵 350 m² Fitnesswelt mit innovativen Geräten

🔵 Teilnahmen an den täglichen Fitness- & Yoga-Kursen

🔵 Wanderungen & E-Bike Touren unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades mit einheimischen Guides

🔵 Kostenloser Verleih von E-Bikes, Rucksäcken, Wanderstöcken und Wanderkarten

🔵 Stellplatz für Ihr Fahrzeug in der hauseigenen Tiefgarage

🔵 mit Halbpension im Doppelzimmer ab 525,00 € pro Person Zum Opening Special für Genießer Gültig vom 18.05.2023 bis 01.06.20233

Impressionen vom ADLER Spa Resort DOLOMITI Fotostrecke ansehen

Frühlingsjuwel Seiser Alm

Sie gilt als Wahrzeichen Südtirols, als Juwel der Dolomiten: die Seiser Alm, Europas größtes Hochplateau. Ein magischer Platz, um die Schönheit der Dolomiten in all ihrer Pracht zu erleben. Zu Beginn der Saison im Frühling liegt noch eine besonders ruhige und entspannende Atmosphäre über der Hochalm – idyllische Almhütten und ausgedehnte Wiesen laden zu gemütlichen Spaziergängen ein, während die noch schneebedeckten Gipfel majestätisch in der Sonne gleißen.

Einer der Höhepunkte eines Besuchs auf der Seiser Alm ist die majestätische Langkofelgruppe mit dem Lang- und Plattkofel, eines der meist fotografierten Fotomotive weltweit. Der Blick auf die umliegenden Dolomitengipfel und das Hochplateau selbst ist einfach atemberaubend schön.

Besonders zu Beginn der Saison im Frühling, wenn die Blumen und Wiesen blühen, sind die Wandermöglichkeiten besonders reizvoll. Es gibt Routen für alle Schwierigkeitsgrade und die Einheimischen stehen Besuchern gerne mit Tipps und Empfehlungen zur Seite. Außerdem bieten sich Touren auf den umliegenden Gipfeln wie dem Schlern oder dem Plattkofel an, von wo aus man einen unvergleichlichen Blick auf die gesamte Region hat.

Die Raschötzer Alm, UNESCO-Weltnaturerbe im Herzen der Dolomiten

Wer mit der modernen Panorama-Standseilbahn von St. Ulrich aus auf die Raschötzer Alm hinaufschwebt, kommt dem Paradies schon sehr nahe. Fast lautlos gleiten die Kabinen in rund acht Minuten über verschiedene Vegetationszonen hinauf auf 2.200 Meter. Von hier schweift der Blick weit bis zum Sellastock, der Marmolada, zur Langkofelgruppe und auf den Rosengarten.

Auf der Raschötzer Alm führen mehr oder weniger lange und aussichtsreiche Wanderwege durch diesen Teil des Naturparks Puez-Geisler. Besonders beeindruckend ist die Tour zum Raschötzer Kreuz oder zur Brogles Hütte, wo zu Beginn der Wandersaison noch wenig Trubel herrscht - dafür umso mehr glasklare, frühlingsfrische Bergluft, die für echtes Aufatmen sorgt.

Aktiv Frühlingsluft schnuppern im ADLER Spa Resort DOLOMITI

Insider sind sich einig: Südtirol wirkt seinen wahren Zauber im Frühling. Dann, wenn noch wenig los ist und ein zartrosa Blütenschleier über den Bergdörfern liegt. Nicht zu heiß, aber angenehm lau, die perfekte Temperatur, um sich aufs Rad zu schwingen oder die Wanderschuhe zu schnüren.

Wege abseits des Mainstreams entdecken, Biketouren zu abgelegenen Kleinoden und Gipfelerlebnisse fernab der Massen – das bieten die geführten Touren das ADLER Spa Resort DOLOMITI. Einheimische Guides und echte Insider begleiten Gäste täglich auf verschiedensten Wanderungen und E-Bike-Touren. Ob genussvoll, entspannt oder sportlich ambitioniert – Sie haben die Wahl.

5 Touren-Empfehlungen der E-Bike-Expertin

Kontakt

ADLER Spa Resort DOLOMITIT

via Rezia 7

39046 St. Ulrich - Dolomites - Val Gardena

Südtirol - Italien

T. +39 0471 775 001

E-Mail: info@adler-dolomiti.com

Web: www.adler-dolomiti.com