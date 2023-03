Frühlingserwachen im DAS SIEBEN 4*Superior Gesundheits-Resort, Hotel & SPA

DAS SIEBEN in den Tiroler Bergen bietet den perfekten Erholungsort. © pedagrafie

Das Wohlfühlhotel in den Tiroler Bergen ist für viele Gäste der Quell des Glücks. Speziell im Frühling zeigt sich das Sonnenplateau Bad Häring von seiner Schokoladenseite und bietet so den perfekten Erholungsort für Körper, Geist und Seele.

Wie wäre es mit einer Extraportion Glück? Egal, ob Sie sich für die Glückstage mit drei bis vier Übernachtungen oder für eine ganze Glückswoche entscheiden – die vielfältigen Erholungsangebote bieten allesamt wohlverdiente Auszeiten vom Trubel des Alltags. Dank der zahlreichen Inklusivleistungen und dem therapeutischen wie auch kulinarischen Angebot bleibt keiner Ihrer Wünsche offen.

Nutzen Sie die ersten warmen Sonnenstrahlen, um sich bei angenehmer Temperatur auf einer unserer Sonnenliegen zu entspannen oder lauschen Sie dem melodischen Lied der Vögel, während Sie in unserem ganzjährig beheiztem Außenschwimmbecken Körper und Seele treiben lassen. In unserer weitläufigen Sauna- und Badelandschaft erwarten Sie nebst Whirlpool und Hallenbad eine Panorama-Zirbensauna, eine Bio-Sauna sowie eine Finnische Sauna mit verschiedenen Aufgüssen mit wechselnden natürlichen Düften. Weiters können Sie Ihrem Körper mit unserem Dampfbad, dem Solebad oder der Infrarotkabine etwas Gutes tun. Vergessen Sie den Alltag in unseren Ruheräumen und bringen Sie Ihren Körper wieder in sein natürliches Gleichgewicht zurück.

Als kleines Extra für Sie

Zusätzlich zur Übernachtung erhalten Sie im Rahmen des Glücktage-Angebots einen Gutschein, der für eine SiebenMed-Anwendung eingelöst werden kann. Wählen Sie zwischen vielfältigen Massagen mit hochwertigen Ölen, Bädern mit natürlichen Zusätzen und vielen weiteren wohltuenden Therapien. Allen Erlebnisfreunden legen wir die Kufsteinerlandcard ans Herz, die Sie ebenfalls im Rahmen des Angebots erhalten. Dadurch stehen Ihnen zahlreiche Ermäßigungen für Eintritte in und rund um das Kufsteinerland, gratis Veranstaltungsbus, geführte Wanderungen, Almtage uvm. zur freien Verfügung.

Halbpension mit Frühstücksbuffet und ein 5-Gänge-Wahlmenü am Abend runden das Angebot ab und sorgen für kulinarische Highlights aus der regionalen und saisonalen Küche.

Bad Häring in Tirol: Ein Ort des (Frühlings-)Glücks

Die Lage des 4* Superior Gesundheits-Resorts, Hotel & SPA – DAS SIEBEN in Bad Häring zählt zur Kategorie „Lieblingsplatz“. Inmitten der unberührten Natur auf einem einzigartigen Sonnenplateau fällt es leicht, die innere Balance zu finden und vollends zur Ruhe zu kommen. Rund um DAS SIEBEN gibt es zahlreiche Kraftplätze zu entdecken: Unzählige Wander- und Radwege führen über Wiesen und Felder sowie durch magische Wälder. Bei einem ausgedehnten Spaziergang an der frischen Tiroler Luft oder entspannenden Stunden in der großzügigen Sauna- und Badelandschaft lässt sich der Wunsch nach Regeneration und Erholung bestens erfüllen.

Glücksangebote im DAS SIEBEN im Überblick

Insgesamt haben die Gäste im 4* Superior Gesundheits-Resort, Hotel & SPA – DAS SIEBEN die Wahl zwischen drei unterschiedlichen Glücksprogrammen. Ob drei, vier oder sieben Nächte – im Fokus des Aufenthalts stehen die Erholung sowie die Gesundheit der Glückssuchenden.

Glückstage – 3 Nächte

Schon ein kurzer Aufenthalt im DAS SIEBEN kann dazu beitragen, dem eigenen Glück zu begegnen. Die „Glückstage – 3 Nächte“ steigern auf schnellstem Wege die persönliche Zufriedenheit.

Ab € 435,- p. P. im Doppelzimmer

www.das-sieben.com/angebote/detail/glueckstage-3-naechte/

Glückstage – 4 Nächte

Für alle, die gerne etwas länger Ruhe und Entspannung genießen möchten, bieten die „Glückstage – 4 Nächte“ das ideale Angebot.

Ab € 580,- p. P. im Doppelzimmer

www.das-sieben.com/angebote/detail/glueckstage-4-naechte/

Glückswoche

Wer sich gerne die volle Portion Glück gönnen möchte, sollte sich für die einwöchige Variante entscheiden. Die „Glückswoche“ bietet alles, was es für einen erholsamen Aufenthalt in den Tiroler Bergen braucht.

Ab € 973,- p. P. im Doppelzimmer

www.das-sieben.com/angebote/detail/glueckswoche/