Wucher! Hotels in WM-Stadt in Russland 2.489 Prozent teurer

Deutsche Fußballfans müssen jetzt stark sein: Zur Weltmeisterschaft kosten Hotels in Russland ein Vielfaches ihres herkömmlichen Preises.

Sie lieben die Fußball-Weltmeisterschaft? Klar, das tun die meisten. Wenn Sie diesen Sommer zur WM nach Russland reisen möchten, sollten Sie allerdings spätestens jetzt zu sparen beginnen.

Hotelpreise zur WM 2018: Anstieg um ein Vielfaches

Die weniger bekannten russischen Gastgeber-Städte der WM 2018 wie Jekaterinburg, Saransk und Nischni Nowgorod werden ihre Preise vor dem Turnier im Juni und Juli um durchschnittlich rund 377 Prozent erhöhen, wie das Vergleichsportal Trivago herausfand.

Deutschland-Fans müssen in der Stadt Moskau, wo am Sonntag, den 17. Juni 2018 das erste Deutschlandspiel gegen Mexiko stattfinden wird, tief in die Tasche greifen: Die russische Regierung beschloss bereits letztes Jahr, dass ein Zimmer in einem Fünf-Sterne-Hotel in Moskau nicht mehr als umgerechnet 3.670 Euro kosten darf. Die Preise in der Hauptstadt, wo am 15. Juli 2018 auch das WM-Finale stattfinden wird, sind durchschnittlich um 111 Prozent höher als im Juli letzten Jahres.

In Sotschi, wo am 23. Juni 2018 Deutschland gegen Schweden antritt, werden die Zimmer Berichten zufolge im Juni etwa dreimal so viel kosten, wie noch einen Monat zuvor.

Der absolute Hammer: Die Stadt Saransk. Dort werden laut Trivago im Juni 2018 die Hotelzimmer satte 2.489 Prozent mehr kosten als in den Sommermonaten des letzten Jahres. Der kleinste Preisanstieg in einer Gastgeberstadt liegt bei 27 Prozent in Kasan, wo Südkorea gegen Deutschland spielen wird.

Auch Unterkünfte in St. Petersburg ziehen im Juni an: 70 Prozent teurer als im Juni des vergangenen Jahres werden Hotels zur WM 2018 hier sein.

Überblick der Deutschlandspiele und Städte zur WM 2018

Mannschaften Stadt Stadion Datum und Uhrzeit Deutschland - Mexiko Moskau Luzhniki-Stadion Sonntag, 17. Juni 2018, 17 Uhr Deutschland - Schweden Sotschi Fisht-Stadion Samstag, 23. Juni 2018, 20 Uhr Südkorea - Deutschland Kasan Kasan-Arena Mittwoch, 27. Juni 2018, 16 Uhr

Die WM-Stadien 2018 im Überblick

Stadt Stadion Moskau Spartak-Stadion Moskau Luzhniki-Stadion Sotschi Fisht-Stadion St. Petersburg Sankt-Petersburg-Stadion Kasan Kasan-Arena Saransk Mordwinien-Arena Wolgograd Wolgograd-Arena Samara Samara-Arena Rostow am Don Rostow-Arena Jekaterinburg Jekaterinburg-Arena Kaliningrad Kaliningrad-Stadion Nischni Nowgorod Nischni-Nowgorod-Stadion

