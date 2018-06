Wer zur WM 2018 lieber nach Italien reisen will, sollte diese Orte besuchen

Italien nimmt nicht an der WM 2018 teil. Wer im Sommer dennoch italienisches Flair genießen will, der sollte sich diese Orte Italiens nicht entgehen lassen.

Italien ist mehr als Fußball: Wer sich die wunderschönen Regionen und Landschaften des Landes im Sommer 2018 nicht entgehen lassen will, der sollte auf seiner Reise durch das Land des "Dolcefarniente" unbedingt diese Orte besuchen.

Capri

Capri ist eine kleine Insel vor Neapel, genau gesagt liegt sie im Golf von Neapel. Sie ist bekannt für ihre massiven Felsen und beeindruckenden Höhlen. Die meistbesuchte Höhle ist die so genannte "Blaue Grotte".

Von dem kleinen Hafenort Anacapri mit seinen bunten Häusern gibt es einen Sessellift auf den Monte Solaro, von dem aus sich eine fantastische Aussicht auf den Golf von Neapel bietet.

Pompeji

Die antike Stadt in Kampanien bei Neapel erlag im Jahr 79 nach Christus einem Ausbruch des Vulkans Vesuv. Bereits zu dieser Zeit spielte Pompeji eine bedeutende Rolle, heute wird sie vor allem von Touristen gern besucht.

Die Stadt wurde durch den Vulkanausbruch gewissermaßen konserviert und bietet Besucher einen realen Einblick in das Leben und Treiben der alten Römer.

Genua

Die Hauptstadt der Region Ligurien liegt zwischen dem Ligurischen Meer und dem Apenninengebirge. Der Hafen von Genua ist einer der bedeutendsten im Mittelmeerraum.

Durch ihre Lage ist Genua ein gern gesehenes Touristenziel. Doch auch für Einwohner steht Genua für hohe Lebensqualität. Nicht zuletzt deswegen wird Genua von Italienern "La Superba" - die Stolze - genannt.

Amalfiküste

Pinien, Zitronenbäume, atemberaubende Kulissen: Die Amalfiküste gehört zu den schönsten Destination ganz Italiens. Auch Italiener aus allen Teilen des Landes verbringen ihren Urlaub an der strahlenden Küste.

Farbenprächtige Vegetation, türkisblaues Meer, charmante Buchten und erstklassige Kulinarik - wer nach Italien fährt, muss einfach an der Amalfiküste Halt machen.

Elba

Die Insel Elba liegt im Mittelmeer und gehört zur Region Toskana. Die grüne Oase ist umgeben von kristallklarem Wasser und bietet durch vielfältige Kulturgüter und die Schönheit der Natur Anlass für einen einzigartigen Urlaub.

Nationalpark Cinque Terre

3.860 Hektar Natur pur warten hier auf Besucher. Der Nationalpark befindet sich in der Provinz La Spezia in Ligurien. Fünf kleine Ortschaften befinden sich an der Steilküste, mitten im Nationalpark: Corniglia, Vernazza, Riomaggiore, Manarola und Monterosso al Mare. Seit 1977 sind die fünf Städtchen sogar in die Liste des Weltnatur- und kulturerbes der UNESCO aufgenommen worden.

Ischia

Die kleine Insel Ischi a ist wegen ihrer exotischen Thermalgärten und ihrer erholsamen Sandstrände sehr beliebt bei Urlaubern. Nicht nur Wellnessurlauber kommen hier auf ihre Kosten. Lange Wanderwege mit atemberaubenden Panoramen bei milden Temperaturen locken jede Art von Italien-Reisenden.

Cefalù

Die Region Cefalù liegt in Sizilien und ist bekannt für ihre Lage: zwischen Meer und Bergen, zwischen altem Dom und Naturschutzgebiet sollte jeder Italien-Liebhaber einmal verweilen.

Nationalpark Gran Paradiso

"Großes Paradies" heißt dieser Nationalpark - und zwar zurecht: Für Wanderer und Naturliebhaber ist der Park in den Grajischen Alpen tatsächlich "il Paradiso". An königlichen Jagdsteigen und historischen Wegen kommen Berg-Begeisterte auf ihrem Weg durch den Park vorbei.

Assisi

Auf einem Hügel gelegen ist die Kleinstadt Assisi in Umbrien ebenso idyllisch wie romantisch. Viele kulturelle Einflüsse haben das Stadtbild bis heute geprägt: Die Etrusker und das Römische Reich sowie die Goten und später die Langobarden. Diese Vielfalt macht sich in den Monumenten und Kunstschätzen bemerkbar.

