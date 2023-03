Was ist ein Gabelflug – und wie lässt sich dadurch beim Reisen Geld sparen?

Günstige Alternative

Fliegen Sie gerne zu verschiedenen Orten auf einer Reise, aber finden die Preise für Direktflüge zu teuer? Dann sollten Sie sich über Gabelflüge informieren.

Reisen ist ein spannendes Abenteuer – genauso wie die Urlaubsplanung. Vor allem bei der Buchung von Flügen gibt es viele Möglichkeiten. Eine Option, um sich etwas Geld zu sparen, ist der sogenannte Gabelflug. Aber was genau ist das und wie funktioniert er?

Was ist ein Gabelflug?

Ein Gabelflug – auch als „Open-Jaw“ bekannt – ist ein Flug, und bei dem der Ankunftsflughafen nicht mit dem Abflughafen übereinstimmt. Ein Beispiel wäre, dass Sie von Frankfurt nach New York fliegen und dann von Los Angeles nach Frankfurt zurückkehren. Eine andere Variante ist, dass der Anfangspunkt der Reise nicht mit dem Endpunkt übereinstimmt. Sie fliegen zum Beispiel von Hamburg nach London und kehren dann von London nach Berlin zurück. Ein Kriterium ist aber, dass sich Start- und Endpunkt der Reise im gleichen Zielgebiet oder in einer naheliegenden Region befinden.

Was ist der Vorteil eines Gabelfluges?

Gabelflüge sind oft günstiger als zwei separat gebuchte One-Way-Tickets, da Fluggesellschaften für sie Sondertarife anbieten und der Treibstoffzuschlag häufig nicht berechnet wird – so das Vergleichsportal Idealo. Besonders attraktiv sind sie für Reisende, die in ihrem Urlaubsland verschiedene Städte oder Regionen besuchen wollen, und nicht nur an einem Standort verweilen. Wer zum Beispiel nach Bangkok fliegt, um von dort aus eine Rundreise in Südostasien zu machen, muss im Anschluss denselben Weg nicht wieder nach Bangkok zurückfahren, sondern kann den Heimflug auch beispielsweise von Singapur unternehmen.

Die günstigsten Gabelflüge für Ihren Urlaub finden

Es gibt viele Vergleichs- und Buchungsportale, auf denen Sie speziell nach Gabelflügen suchen können. Am günstigsten kommen Reisende weg, wenn Sie alle Flüge einer Reise bei derselben Airline buchen, wie das Vergleichsportal Check24 informiert. Auch innerhalb einer Flugallianz gibt es häufiger günstige Kombinationsmöglichkeit. Geben Sie in die Suchmaske verschiedene Start- und Zielflughäfen einer Region ein, um die Preise miteinander zu vergleichen. Auch das Verschieben des Reisedatums um einen Tag kann manchmal schon einen großen Kostenunterschied ausmachen.

