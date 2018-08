Ein ganzes Jahr ins kühle Nass: Das sind Deutschlands 365 beliebteste Freibäder

36 Grad - und es wird noch heißer! Das ist aber kein Grund ins Schwitzen zu geraten, denn in Deutschland gibt es zahlreiche Freibäder, die es sich lohnt zu besuchen.

Raus aus dem Büro, rein ins Freibad: Wen es bei den aktuellen Temperaturen noch nicht in einen erfrischenden Pool oder eine wohltuend abkühlenden See gezogen hat, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Für alle anderen haben wir Deutschlands beliebteste Freibäder zusammengefasst.

Die Tabelle, die Stiftung Warentest erstellt hat, zeigt die Freibäder im Einzugsbereich der 80 größten Städte Deutschlands mit mindestens 50 Google-Bewertungen. Freibäder, die im Umkreis mehrerer Großstädte liegen, wurden im Ranking der am nächsten liegenden Großstadt zugeordnet.

Top 3: Die beliebtesten Freibäder Deutschlands

Freibäder, was gibt es im Sommer Schöneres? Einfach rein in die Badehose oder den Bikini, Handtuch ausgebreitet und rein ins Wasser! Zusammen mit Eis, Pommes, Ballspielen, Rutschpartien und guten Freunden kann man im Freibad wunderbare Sommerzeiten verbringen. Und das richtig Gute: Ihnen stehen Freibäder für jeden Tag des Jahres zur Verfügung, 365 an der Zahl nämlich.

Das beliebteste Freibad Deutschlands ist der Auswertung von Stiftung Warentest zufolge das Mineralfreibad Oberes Bottwartal in Oberstenfeld bei Heilbronn.

Auf Platz 2 folgt das Schlossbad Heroldsberg bei Nürnberg.

Platz 3 hat das Albert-Schwarz-Bad in Heidenau bei Dresden ergattert.

Alle weiteren beliebten Freibäder der Deutschen finden Sie in der Tabelle.

Das sind die 365 beliebtesten Freibäder Deutschlands

Platz Freibad Nächste Großstadt Adresse 1 Mineralfreibad Oberes Bottwartal Heilbronn Beilsteiner Str. 100 71720 Oberstenfeld 2 Schlossbad Heroldsberg Nürnberg Lange Gasse 1 90562 Heroldsberg 3 Albert-Schwarz-Bad Dresden Hauptstraße 5 01809 Heidenau 4 Warmbad Irsching Ingolstadt Paarstr. 20 85088 Vohburg-Irsching 5 NaturKulturBad Zschonergrund e. V. Dresden Merbitzer Str. 61 01157 Dresden 6 Waldfreibad Eningen unter Achalm Reutlingen Gewand Obtal 72800 Eningen unter Achalm 7 Naturbad Maria Einsiedel München Zentralländstraße 28 81379 München 8 Freibad Hoffnungsthal Bergisch Gladbach Hover Weg 4 51503 Rösrath 9 Geisbergbad Würzburg Am Geisberg 97209 Veitshöchheim 10 Elsebad Hagen Am Winkelstück 113 58239 Schwerte 11 Naturgartenbad Nürnberg Schlegel­straße 20 90491 Nürnberg 12 Freibad Erlbad Hamm Im Erlfeld 2 48317 Drensteinfurt 13 Waldschwimmbad Bammental Heidelberg Schwimmbadstraße 25 69245 Bammental 14 Freibad Jahnsdorf Chemnitz Chemnitzer Str. 12A 09387 Jahnsdorf/Erzgeb 15 Waldbad Schöllbronn Karlsruhe Moosbronner Straße 76275 Ettlingen 16 Freibad Waldbronn Karlsruhe Stuttgarter Str. 89 76337 Waldbronn 17 Kylltalbad Kordel Trier Kylltalbad 1 54306 Kordel 18 Freibad Wiefelstede Oldenburg Alter Damm 11 26215 Wiefelstede 19 Rheinstrandbad Rappenwört Karlsruhe Hermann-Schneider-Allee 50-54 76189 Karlsruhe 20 Badepark Wörth Karlsruhe Badallee 1 76744 Wörth am Rhein 21 Freibad Froschloch Dortmund Löttringhauser Str. 103 44225 Dortmund 22 Stauseebad Cossebaude Dresden Meißner Str. 26 01156 Dresden 23 Freibad Ingolstadt Ingolstadt Jahnstraße 27 85049 Ingolstadt 24 Melbbad Bonn Trierer Str. 59 53115 Bonn 25 Thermalbad Heidelberg Heidelberg Vangerowstraße 4 69115 Heidelberg 26 Mineralfreibad Bönnigheim Heilbronn Bachstraße 40 74357 Bönnigheim 27 Freizeitbad Vallendar Koblenz Sebastian-Kneipp-Str. 14 56179 Vallendar 28 Bilzbad Dresden Meiereiweg 108 01445 Radebeul 29 Freibad Ingelheim Mainz Im Blumengarten 55218 Ingelheim am Rhein 30 Naturfreibad Haunstetten Augsburg Postillionstraße 1 86179 Augsburg 31 Freibad Wilhelmshöhe Kassel Kurhausstraße 31 34131 Kassel 32 Freibad Böblingen Stuttgart Silberweg 14 71032 Böblingen 33 Terrassen-Freischwimmbad Neckargemünd Heidelberg Schwimmbadstraße 2 69151 Neckargemünd 34 Freibad Unterhaching München Schrenkstraße 2 82008 Unterhaching 35 Felsenbad Landsberg Halle Bergstraße 13 06188 Landsberg 36 Wöhrdbad Regensburg Lieblstraße 26 93059 Regensburg 37 Freibad Coburg Münster Grevener Straße 48159 Münster 38 Waldschwimmbad Neu-Isenburg Frankfurt am Main Alicestraße 118 63263 Neu-Isenburg 39 Freibad Stockstadt Darmstadt Insel-Kühkopf-Straße 5 64589 Stockstadt 40 Freibad Raffteich Braunschweig Madamenweg 93 38120 Braunschweig 41 Freibad Fallersleben Wolfsburg Schwimmbad 5 38442 Wolfsburg 42 Freibad Selbachpark Hamm Kamener Str. 59077 Hamm 43 Freibad Dettingen Reutlingen Die neue Zeit 8 72581 Dettingen an der Erms 44 Freibad Gadderbaum Bielefeld Im Holschebruch 7 33617 Bielefeld 45 Freibad Marienhöhe Hamburg Luzerneweg 1-3 22589 Hamburg 46 Freibad Rosdorf Göttingen Siekweg 5 37124 Rosdorf 47 Albgaubad (Freibad) Karlsruhe Schöllbronner Straße 76275 Ettlingen 48 Freibad Herzogenaurach Erlangen Tuchmachergasse 1 91074 Herzogenaurach 49 Freibad Eckbusch Wuppertal Am Jagdhaus 100 42113 Wuppertal 50 Freibad Edesbüttel Wolfsburg An der Badeanstalt 13 38547 Calberlah 51 Freibad Bolzberg Salzgitter Landwehr 37 31246 Ilsede 52 Freibad Wittgensdorf Chemnitz Bahrstraße 7 09228 Chemnitz 53 Waldschwimmbad Schriesheim Heidelberg Talstraße 186 69198 Schriesheim 54 Freibad - Sportpark Apolda Jena Am Sportpark 3 99510 Apolda 55 Freibad Stapelskotten Münster Laerer Werseufer 2 48157 Münster 56 Freizeit- und Erlebnisbad Bad Lauchstädt (Freibad) Halle Schillerstraße 46 06246 Bad Lauchstädt 57 Ernst-Freyer Freibad Heilbronn Austraße 2 74172 Neckarsulm 58 Freibad Opelbad Wiesbaden Neroberg 2 65193 Wiesbaden 59 Mineralfreibad Obersulm Heilbronn Silbergrubenstraße 61 74182 Obersulm 60 WieTalBad Wiesloch Heidelberg Am Schwimmbad 12 69168 Wiesloch 61 Freibad Bennigsen Hannover Gleiwitzer Str. 23 31832 Springe 62 Dante-Sommerbad München Postillonstraße 17 80637 München 63 MACH BLAU (Freibad) Freiburg im Breisgau Berliner Str. 53 79211 Denzlingen 64 Aqwa Bäder u. Saunapark Walldorf (Freibad + See) Heidelberg Schwetzinger Str. 88 69190 Walldorf 65 Westbad (Freibad) Erlangen Damaschkestraße 129 91056 Erlangen 66 Naturbad Mühlheim an der Ruhr Friesenstraße 101 45476 Mülheim an der Ruhr 67 Freibad Gerfriedswelle Augsburg Sportallee 24 86368 Gersthofen 68 Beach Hamburg (Freibad) Hamburg Alter Teichweg 220 22049 Hamburg 69 Ungererbad München Traubestraße 3 80805 München 70 Schyrenbad München Claude-Lorrain-Straße 24 81543 München 71 Freibad Hausen Frankfurt am Main Ludwig-Landmann-Straße 341 60488 Frankfurt am Main 72 Leobad Eltingen Stuttgart Badstr. 18 71229 Leonberg 73 Wellenfreibad Markwasen Reutlingen Hermann-Hesse-Straße 40 72762 Reutlingen 74 Turmbergbad Karlsruhe Alte Weingartener Str. 40 76227 Karlsruhe 75 Südbad Trier Trier An der Härenwies 10 54294 Trier 76 Freibad Rüppurr Karlsruhe Heidelberger Str. 1 76199 Karlsruhe 77 Wartbergbad Pforzheim Pforzheim Zum Höhenfreibad 11 75177 Pforzheim 78 Freibad Hiltrup Münster Zum Hiltruper See 171 48165 Münster 79 Freibad Eltville Wiesbaden Erbacherstr. 22 65343 Eltville 80 Freibad Hestert Hagen Westfalenstraße 6 58135 Hagen 81 Waldschwimmbad Dietzenbach Offenbach am Main Offenthaler Str. 85 63128 Dietzenbach 82 Waldbad Hilden Solingen Elberfelder Str. 173 40724 Hilden 83 Freibad Hoheneck Stuttgart Otto-Konz-Weg 1 71642 Ludwigsburg 84 Freibad über der Elz Freiburg im Breisgau Am Sportfeld 6 79312 Emmendingen 85 Freibad Rüngsdorf Bonn Am Schwimmbad 8 53179 Bonn 86 Ennertbad Bonn Holtorfer Str. 40 53229 Bonn 87 Freibad Elze Hildesheim Am Freibad 2 31008 Elze 88 Waldschwimmbad Viernheim Mannheim Industriestraße 40 68519 Viernheim 89 Freibad Denkendorf Stuttgart Hohenheimer Str. 51 73770 Denkendorf 90 Freibad Brauweg Göttingen Brauweg 60 37073 Göttingen 91 Freizeitbad Bargteheide Hamburg Am Volkspark 1 22941 Bargteheide 92 Freibad Milchborntal Bergisch Gladbach Milchborntalweg 69 51429 Bergisch Gladbach 93 Freibad Seeheim-Jugenheim Darmstadt Burkhardtstraße 21 64342 Seeheim-Jugenheim 94 Waldschwimmbad Fuldatal Kassel Weserstraße 40 34233 Fuldatal 95 Sommerbad Olympiastadion Berlin Olympischer Platz 3 14053 Berlin 96 Freibad Wolfartsweier (Wölfle) Karlsruhe Schloßbergstr. 12 76228 Karlsruhe 97 Freibad Ensdorf Saarbrücken Prälat-Anheier-Straße 30 66806 Ensdorf 98 Freibad Harleshausen Kassel Wolfhager Str. 470 34128 Kassel 99 Freibad Saarwellingen Saarbrücken Lebacher Str. 66793 Saarwellingen 100 Nagoldfreibad Pforzheim Hirsauer Str. 246a 75175 Pforzheim 101 Schwimmbad Ichtershausen Erfurt Am Schwimmbad 10 99334 Amt Wachsenburg 102 Sommerbad Katzheide Kiel Von-der-Groeben-Straße 24143 Kiel 103 Freibad Ruwertal Trier Hauptstraße 4A 54318 Mertesdorf 104 Freibad Bullerteich Osnabrück Bullerteichstr. 12 49492 Westerkappeln 105 Dreienbrunnenbad Erfurt Hochheimer Str. 35A 99094 Erfurt 106 Freizeitbad Erdmannsdorf Chemnitz Plauer Str. 10 09573 Augustusburg 107 Freibad Stadtroda Jena Geraer Str. 07646 Stadtroda 108 Waldschwimmbad Klatenberg Münster Waldweg 40 48291 Telgte 109 Freibad Greven Münster Am Freibad 27 48268 Greven 110 Freizeitwellenbad Schellbronn Pforzheim Freibadweg 2 75242 Neuhausen 111 Panorama-Freibad Glottertal Freiburg im Breisgau Schiffsweg 6 79286 Glottertal 112 Freibad Guxhagen Kassel Schöne Aussicht 13 34302 Guxhagen 113 Freibad Rastede Oldenburg Mühlenstraße 58 26180 Rastede 114 Freibad Röthenbach a.d.Pegnitz Nürnberg Friedrich-Krauß-Strasse 10 90552 Röthenbach a.d.Pegnitz 115 Bad Sayn Koblenz Im Sayntal 2 56170 Bendorf 116 Waldbad Langebrück Dresden Stiehlerstraße 23 01465 Dresden 117 Freibad Kaiserswerth Düsseldorf Kreuzbergstraße 33 40489 Düsseldorf 118 Freibad Bad Salzdetfurth Hildesheim Jahnplatz 5 31162 Bad Salzdetfurth 119 Freibad Lahnstein Koblenz Am Burgweg 27 56112 Lahnstein 120 Luftbad Dölzschen Dresden Luftbadstraße 31 01187 Dresden 121 Fildorado (Freibad) Stuttgart Mahlestr. 50 70794 Filderstadt 122 Aqua-sol (Freibad) Krefeld Berliner Allee 53 47906 Kempen 123 Badezentrum Sindelfingen (Freibad) Stuttgart Hohenzollernstr. 23 71067 Sindelfingen 124 Stadtbad Okeraue Braunschweig Harztorwall 21 38300 Wolfenbüttel 125 Erka-Bad (Freibad) Mönchengladbach Krefelder Str. 1 b 41812 Erkelenz 126 Innerstebad Sarstedt Hildesheim Steinstraße 7 31157 Sarstedt 127 Röthelheimbad (Freibad) Erlangen Hartmannstraße 121 91058 Erlangen 128 Moskaubad (Freibad) Osnabrück Limberger Str. 47 49080 Osnabrück 129 StrandBad Frankenthal (Freibad) Ludwigshafen am Rhein Meergartenweg 67227 Frankenthal (Pfalz) 130 Nordbad Erfurt Im Nordpark 1 99089 Erfurt 131 Dallenbergbad Würzburg König-Heinrich-Straße 52 97082 Würzburg 132 Freibad Rosental Stuttgart Rosentalstraße 21 70563 Stuttgart 133 Wiesenbad Eschborn Frankfurt am Main Hauptstraße 258-260 65760 Eschborn 134 Schwimmbad Höhenfreibad Killesberg Stuttgart Beim Höhenfreibad 37 70192 Stuttgart 135 Brentanobad Frankfurt am Main Rödelheimer Parkweg 60489 Frankfurt am Main 136 Sonnenbad Karlsruhe Am Sonnenbad 3 76189 Karlsruhe 137 Freibad Hangeweiher Aachen Am Hangeweiher 32 52074 Aachen 138 Riedbad Bergen-Enkheim (Freibad) Frankfurt am Main Fritz-Schubert-Ring 2 60388 Frankfurt am Main 139 Kleefelder Bad Annabad Hannover Haubergstraße 17 30625 Hannover 140 Freibad Eschersheim Frankfurt am Main Alexander-Riese-Weg 2 60439 Frankfurt am Main 141 Freibad SV. Neuenhof Wuppertal Neuenhof 1 42349 Wuppertal 142 Solefreibad Bad Friedrichshall Heilbronn Hohe Str. 40 74177 Bad Friedrichshall 143 Familienbad Augsburg Schwimmschulstraße 5 86153 Augsburg 144 Freibad Waiblingen Stuttgart Schorndorfer Str. 109 71332 Waiblingen 145 Freibad am Willersinnweiher Ludwigshafen am Rhein Strandweg 23 67063 Ludwigshafen am Rhein 146 Freibad Weyhe Bremen Am Neddernfeld 80 28844 Weyhe 147 Freibad Volkspark Dortmund Schwimmweg 2b 44139 Dortmund 148 Freibad Wostra Dresden An der Wostra 9 01259 Dresden 149 Badepark Bad Zwischenahn Oldenburg Am Badepark 26160 Bad Zwischenahn 150 Freizeit- und Familienbad (Langen) Darmstadt Teichstraße 28 63225 Langen 151 Südbad/Schleichersee Jena Schleichersee 07745 Jena 152 VW-Bad Wolfsburg Berliner Ring 41 38440 Wolfsburg 153 Waldschwimmbad Mörfelden Darmstadt Am Schwimmbad 64546 Mörfelden-Walldorf 154 Parthe Bad Taucha Leipzig An der Parthe 20 04425 Taucha 155 Bayern 07 Freibad Nürnberg Am Pulversee 90402 Nürnberg 156 Biedensand Bäder (Freibad) Mannheim Weidweg 21 68623 Lampertheim 157 Tiergartenbad Heidelberg Tiergartenstraße 13 69121 Heidelberg 158 Freibad Wellinghofen Dortmund Hopmanns Mühlenweg 44265 Dortmund 159 Ostbad Jena Jena Unterm Jenzig 07749 Jena 160 Freizeitbad Teningen Freiburg im Breisgau Badstraße 1 79331 Teningen 161 Freibad Brühl Mannheim Am Schrankenbuckel 11 68782 Brühl 162 Freibad Ladenburg Heidelberg Neckarstraße 60 68526 Ladenburg 163 Freibad Dornberg Bielefeld Forellenweg 8 33619 Bielefeld 164 Allwetterbad Lintorf Düsseldorf Jahnstraße 35 40885 Ratingen 165 Stadionbad Bremen Bremen Franz-Böhmert-Straße 13 28205 Bremen 166 Freibad Babenhausen Offenbach am Main Am Schwimmbad 7 64832 Babenhausen 167 Freibad Friesdorf Bonn Margaretenstraße 14 53175 Bonn 168 Freibad Schwarzenberg (Totobad) Saarbrücken Am Schwarzenbergbad 66123 Saarbrücken 169 Freibad Weinsberg Heilbronn Rappenhofweg 74189 Weinsberg 170 Freibad Dudweiler Saarbrücken St.Ingberter Str. 141 66125 Saarbrücken 171 Freibad Ulrichsheide Heilbronn Ulrichsheide 74348 Lauffen am Neckar 172 Stadionbad Nürnberg Hans-Kalb-Straße 42 90471 Nürnberg 173 Freibad Ketsch Heidelberg Im Bruch 1 68775 Ketsch 174 Guido-Heiland-Bad Recklinghausen Am Volkspark 1 45768 Marl 175 Molzbergbad (Freibad) Siegen Auf dem Molzberg 6 57548 Kirchen (Sieg) 176 Freibad Groß-Gerau Darmstadt Theodor-Heuss-Straße 22 64521 Groß-Gerau 177 Warmwasserfreibad Geisweid Siegen Auf der Schläfe 4 57078 Siegen 178 Freibad St. Georgen Freiburg im Breisgau Am Mettweg 42 79111 Freiburg im Breisgau 179 Prinzregentenbad München Prinzregentenstraße 80 81675 München 180 Freibad Riegelsberg Saarbrücken Wiesenstraße 43 66292 Riegelsberg 181 Kombibad Altenkessel Saarbrücken Am Schwimmbad 2 66126 Saarbrücken 182 Kombibad Fechingen (Freibad) Saarbrücken Provinzialstraße 186 66130 Saarbrücken 183 Freibad Lengerich Osnabrück In den Rietbroken 8-10 49525 Lengerich 184 Freibad Gesundbrunnen Heilbronn Römerstraße 171 74078 Heilbronn 185 Sommerbad Kleinzschocher Leipzig Küchenholzallee 75 04229 Leipzig 186 Freibad Roßdorf Darmstadt Erbacher Str. 27 64380 Roßdorf 187 Pattensenser Freibad Hannover Am Hallenbad 1 30982 Pattensen 188 Auebad Braunschweig Meierholz 47 38176 Wendeburg 189 Freibad Goltern Hannover Hauptstraße 70 30890 Barsinghausen 190 Fritz-Becker-Bad Mainz Außerhalb 47 / Astheimer Straße 65468 Trebur 191 Freibad Kruppsee Duisburg Bachstraße 2 47229 Duisburg 192 Freibad Lämmerspiel Frankfurt am Main Am Schwimmbad 6 63165 Mühlheim am Main 193 Ilsfeld Freibad Heilbronn Talstraße 21 74360 Ilsfeld 194 Parkschwimmbad Dreieich Frankfurt am Main Am Schwimmbad 11-15 63303 Dreieich 195 Auquadrom Hockenheim (Freibad) Heidelberg Beethovenstraße 41 68766 Hockenheim 196 De Bütt (Freibad) Krefeld Zum Schwimmbad 1 47877 Willich 197 Westbad Regensburg Messerschmittstraße 4 93049 Regensburg 198 Auebad Kassel Auedamm 21 34121 Kassel 199 Westbad Nürnberg Wiesentalstraße 41 90419 Nürnberg 200 Freibad Dünnwald Köln Peter-Baum-Weg 22 51069 Köln 201 Deichwelle Neuwied (Freibad) Koblenz Andernacher Str. 55 56564 Neuwied 202 Panoramabad Velbert-Neviges (Freibad) Wuppertal Wiesenweg 60 42553 Velbert 203 Panoramabad Georgsmarienhütte Osnabrück Carl-Stahmer-Weg 37 49124 Georgsmarienhütte 204 Rheinbad (Freibad) Düsseldorf Europaplatz 1 40474 Düsseldorf 205 Schwimmzentrum Oststadt (Freibad) Essen Schultenweg 44 45279 Essen 206 Freibad Ittertal (plus Eisbahn) Solingen Mittelitter 10 42719 Solingen 207 Rheinhessen-Bad Mainz Pariser Str. 165 55268 Nieder-Olm 208 Maintalbad Frankfurt am Main Edmund-Seng-Str. 19 63477 Maintal 209 Mühltalbad Darmstadt Mühltalstraße 72-80 64297 Darmstadt 210 Freibad Möhringen Stuttgart Hechinger Str. 112 70567 Stuttgart 211 Freibad Kiebitzberge Potsdam Fontanestraße 30 14532 Kleinmachnow 212 Freizeitbad Pullach i.Isartal (Freibad) München Hans-Keis-Str. 59 82049 Pullach i. Isartal 213 Schwimmzentrum Kettwig (Freibad) Essen Im Teelbruch 10-12 45219 Essen 214 Volksbad Mönchengladbach Peter-Krall-Straße 63 45219 Essen 215 Lister Bad Hannover Am Lister Bad 1 30179 Hannover 216 Pegnitzaue (Freibad) Nürnberg Gartenstr. 1 90571 Schwaig 217 Nordbad Halle Am Nordbad 12 06118 Halle 218 Bad Wiembachtal (Freibad) Leverkusen Talstraße 62 51379 Leverkusen 219 Freibad Bärenkeller Augsburg Oberer Schleisweg 15 86156 Augsburg 220 Strandbad Freiburg Freiburg im Breisgau Schwarzwaldstraße 195 79117 Freiburg im Breisgau 221 Lindenau-Bad Offenbach am Main Rue de Conflans 7 63457 Hanau 222 Freibad Zacke Dresden Zum Freibad 01705 Freital 223 Freibad Haar München Freibadstraße 1 85540 Haar 224 Freibad Maaraue Mainz Maaraue 27 55246 Mainz-Kostheim 225 Terrassen-Freibad Frechen Köln Hans-Schaeven-Weg 50226 Frechen 226 Blütenbad (Freibad) Leverkusen Am Büscherhof 45 42799 Leichlingen 227 Kreisbad Heidespaß Maxdorf-Lambsheim Ludwigshafen am Rhein Heideweg 111 67133 Maxdorf 228 Freibad Stadion (Stadionbad) Frankfurt am Main Mörfelder Landstraße 362 60528 Frankfurt am Main 229 Freibad Griesheim Darmstadt Am Schwimmbad 7-9 64347 Griesheim 230 Freibad Eschbachtal Remscheid Eschbachtal 5 42859 Remscheid 231 Schönbergbad - Freibad Pfullingen Reutlingen Klosterstraße 118 72793 Pfullingen 232 Freibad Flötenteich Oldenburg Mühlenhofsweg 80 26125 Oldenburg 233 Bad am Stadion Oldenburg Zum Stadion 6 26188 Edewecht 234 Volksbad Limmer Hannover Stockhardtweg 6 30453 Hannover 235 Freibad Egelsbach Darmstadt Freiherr-vom-Stein-Straße 17 63329 Egelsbach 236 Hattersheimer Freibad Wiesbaden Ladislaus-Winterstein-Ring 2 65795 Hattersheim am Main 237 Dreisambad Freiburg im Breisgau Dietenbacher Str. 15 79199 Kirchzarten 238 Freibad Quickborn Hamburg Am Freibad 13 25451 Quickborn 239 Freibad Lohfelden Kassel Waldauer Weg 9 34253 Lohfelden 240 Freibad Lauf Nürnberg Schützenstrasse 40 91207 Lauf 241 Naturfreibad Suderwich Recklinghausen Am Freibad 20 45665 Recklinghausen 242 Stenkhoff-Bad Bottrop Stenkhoffstraße 135 46240 Bottrop 243 Freibad Moisling Lübeck Pennmoor 1 23560 Lübeck 244 Hallen-Freibad Berkheim Stuttgart Köngener Str. 50 73734 Esslingen 245 Parkschwimmbad Rheinau Mannheim Minneburgstraße 74 68219 Mannheim 246 Warmwasserfreibad Kaan-Marienborn Siegen Breitenbacher Str. 59 57074 Siegen 247 Freibad Hillegossen Bielefeld Oelkerstraße 24 33699 Bielefeld 248 Freibad Sillenbuch Stuttgart Trossinger Str. 2A 70619 Stuttgart 249 Freibad Mering Augsburg Zettlerstraße 19 86415 Mering 250 Freibad Arnum Hannover Hiddestorfer Str. 14 30966 Hemmingen 251 Schwimmbad Goddelau Darmstadt Weidstraße 35 64560 Riedstadt 252 Freibad Karlsbad-Langensteinbach Karlsruhe Spielberger Str. 17-19 76307 Karlsbad 253 Alemannenbad Staufen Freiburg im Breisgau Albert-Hugard-Straße 30 79219 Staufen im Breisgau 254 Revierpark Wischlingen - Sole- und Allwetterbad Dortmund Höfkerstraße 12 44149 Dortmund 255 DAS LEUZE Mineralbad (Freibad) Stuttgart Am Leuzebad 2a 70190 Stuttgart 256 Michaeli-Freibad München Heinrich-Wieland-Straße 24 81735 München 257 Westbad (Freibad) München Weinbergerstraße 11 81241 München 258 Lentpark (Freibad) Köln Lentstraße 30 50668 Köln 259 Vonderort (Freibad) Oberhausen Bottroper Str. 322 46117 Oberhausen 260 Bondenwald (Freibad) Hamburg Friedrich-Ebert-Straße 71 22459 Hamburg 261 Neanderbad (Freibad) Düsseldorf Hochdahler Str. 145 40699 Erkrath 262 Bibert Bad Zirndorf Fürth Fürther Straße 8 90513 Zirndorf 263 TaunaBad Frankfurt am Main Altkönigstraße 99 61440 Oberursel (Taunus) 264 Römerbad Bonn Eduard-Spoelgen-Straße 11 53117 Bonn 265 Strandbad Lörick Düsseldorf Niederkasseler Deich 285 40547 Düsseldorf 266 Freibad Dellwig Essen Scheppmannskamp 6 45357 Essen 267 Freibad Oberwerth Koblenz Haydnstraße 2 56075 Koblenz 268 Freibad Süd Hamm Am Südbad 1 59069 Hamm 269 Rolandsbad (Freibad in Paderborn) Paderborn Stolbergallee 20 33102 Paderborn 270 DSW-Freibad Darmstadt Alsfelder Str. 33 64289 Darmstadt 271 Sommerbad Wuhlheide Berlin Treskowallee 211 12459 Berlin 272 Freibad Hardenberg Dortmund Badweg 30 44369 Dortmund 273 Freibad Merkstein Aachen Buschhofer Weg 7 52134 Herzogenrath 274 Sommerbad Lichterfelde (Spucki) Berlin Hindenburgdamm 9 12203 Berlin 275 Schreberbad Leipzig Schreberstraße 15 04109 Leipzig 276 Familienbad Freier Grund (Freibad) Siegen Jung-Stilling-Straße 30 57290 Neunkirchen 277 Frei- und Hallenbad See- und Hallenbad Senden Ulm Steinlestraße 12 89250 Senden 278 Freibad Mollbeck Recklinghausen Nesselrodestraße 8 45659 Recklinghausen 279 Freibad Süd Magdeburg Kirschweg 39118 Magdeburg 280 Carl-Benz-Bad Mannheim Baldurstraße 57 68305 Mannheim 281 Freibad Gablenz Chemnitz Am Gablenzer Bad 34A 09127 Chemnitz 282 Freibad Neckarhalde Heilbronn Neckarhalde 21 74074 Heilbronn 283 Freibad Bernsdorf Chemnitz Bernsdorfer Str. 213 09125 Chemnitz 284 Aquamarin (Freibad) Augsburg Parkstraße 3-5 86399 Bobingen 285 Freibad Kallebad Wiesbaden Wörther-See-Str. 14 65187 Wiesbaden 286 Freibad Saline Halle Mansfelder Str. 50 06108 Halle 287 Freibad Dieburg Darmstadt Schwimmbadweg 64807 Dieburg 288 Empelder Bad Hannover Hansastraße 51 30952 Ronnenberg 289 Freibad Bäderpark Leimen Heidelberg Peter-Disegna-Weg 1 69181 Leimen 290 Freibad Bad Liebenzell Pforzheim Pforzheimer Str. 40 75378 Bad Liebenzell 291 Sport-Paradies (Freibad) Gelsenkirchen Adenauerallee 118 45891 Gelsenkirchen 292 Copa Ca Backum (Freibad) Recklinghausen Teichstraße 20 45699 Herten 293 Aqua-Park Baunatal Kassel Altenritter Str. 41 34225 Baunatal 294 Badlantic Ahrensburg (Freibad) Hamburg Reeshoop 60 22926 Ahrensburg 295 Sommerbad Kreuzberg Berlin Prinzenstraße 113-119 10969 Berlin 296 Ossendorfbad (Freibad) Köln Äußere Kanalstraße 191 50827 Köln 297 KarlsBad (Freibad) Köln Kurfürstenstraße 40 50321 Brühl 298 Freibad Inselbad Untertürkheim Stuttgart Inselbad 4 70327 Stuttgart 299 Badezentrum Bockum (Freibad) Krefeld Am Badezentrum 2 70327 Stuttgart 300 Kombibad Paffrath (Freibad) Bergisch Gladbach Borngasse 2 51469 Bergisch Gladbach 301 Stadionbad Köln Olympiaweg 20 50933 Köln 302 Sommerbad Wilmersdorf Berlin Forckenbeckstraße 14 14199 Berlin 303 Friedrich-Wennmann-Bad (Freibad) Mühlheim an der Ruhr Yorckstraße 2 45472 Mülheim an der Ruhr 304 Südbad Neuss (Freibad) Neuss Jakob-Koch-Straße 1 41466 Neuss 305 Delfi-Bad Hannover Lange Feldstraße 15 30989 Gehrden 306 Neckarfreibad Stuttgart Kurt-Schumacher-Straße 2-4 73728 Esslingen am Neckar 307 Freibad Langenfeld Leverkusen Langforter Str. 72 40764 Langenfeld 308 Freibad Homberg Duisburg Schillerstraße 160 47198 Duisburg 309 Herzogenriedbad Mannheim August-Kuhn-Straße 25 68167 Mannheim 310 Freibad Mählersbeck Wuppertal Mählersbeck 71 42279 Wuppertal 311 Aqualouis (Freibad) Saarbrücken Kurt-Schumacher-Allee 131 66740 Saarlouis 312 Aegir Bad Ricklingen Hannover Kneippweg 25 30459 Hannover 313 Carl-Miller-Bad Magdeburg Carl-Miller-Straße 39112 Magdeburg 314 Familienbad Hengstey Hagen Seestraße 4 58089 Hagen 315 Freibad Blumenthal Bremen Am Freibad 5 28779 Bremen 316 Freibad Schlutup Lübeck Palinger Weg 70 23568 Lübeck 317 Bürgerbad an der Loemühle Recklinghausen Ovelheider Weg 2 45770 Marl 318 Freibad Bad Vilbel Frankfurt am Main Huizener Str. 1 61118 Bad Vilbel 319 bellamar (Freibad) Heidelberg Odenwaldring 68723 Schwetzingen 320 Maritimo Oer-Erkenschwick (Freibad) Recklinghausen Am Stimbergpark 80 45739 Oer-Erkenschwick 321 Schwimmbad Mainzer Schwimmverein Mainz Obere Kreuzstraße 11-13 55120 Mainz 322 Kombibad Spandau Süd (Freibad) Berlin Gatower Str. 19 13595 Berlin 323 Heinrich-Fischer-Bad Frankfurt am Main Eugen-Kaiser-Straße 19 63450 Hanau 324 Hardtbergbad (Freibad) Bonn In der Dehlen 53125 Bonn 325 Wiesenbad Bielefeld Bielefeld Werner-Bock-Straße 34 33602 Bielefeld 326 Freibad Südpool Herne Bergstraße 27 44625 Herne 327 Allwetterbad Walsum Duisburg Scholte-Rahm-Straße 16 47178 Duisburg 328 Sommerbad am Insulaner Berlin Munsterdamm 80 12169 Berlin 329 ENNI Solimare (Freibad) Moers Filder Str. 144 47447 Moers 330 Wellenfreibad Südfeldmark Bochum Märkische Str. 14 44866 Bochum 331 Freibad SILO Frankfurt am Main Hunsrückstraße 100 65929 Frankfurt am Main 332 Freibad Johanneswiese (JoWiese) Hildesheim Lucienvörder Allee 1 31139 Hildesheim 333 Sommerbad Schönefeld Leipzig Volbedingstraße 39 04357 Leipzig 334 Freibad Raisdorf Kiel Jahnstraße 19 24223 Schwentinental 335 Freibad Ahlen Hamm Bürgermeister-Corneli-Ring 59227 Ahlen 336 Bad Georgenschwaige München Belgradstraße 195 80804 München 337 Freibad Nieder-Eschbach Frankfurt am Main Heinrich-Becker-Straße 22 60437 Frankfurt am Main 338 Lorettobad Freiburg im Breisgau Lorettostraße 51 79100 Freiburg (Breisgau) 339 Freibad Beverbad Münster Hanfgarten 22 48346 Ostbevern 340 Revierpark Gysenberg (Freibad) Herne Am Revierpark 40 44627 Herne 341 Grugabad Essen Am Grugapark 10 45133 Essen 342 Kombibad Seestraße (Freibad) Berlin Seestraße 80 13347 Berlin 343 Kombibad Mariendorf (Freibad) Berlin Ankogelweg 95 12107 Berlin 344 Georg-Arnhold-Bad (Freibad) Dresden Helmut-Schön-Allee 2 01069 Dresden 345 Zollstockbad (Freibad) Köln Raderthalgürtel 8-10 50968 Köln 346 Sommerbad Mariendorf Berlin Rixdorfer Straße 130 12109 Berlin 347 Freibad Werne Bochum Bramheide 17-19 44894 Bochum 348 Freibad Aschberg Hamburg Rückersweg 20537 Hamburg 349 Freibad Rahlstedt Hamburg Wiesenredder 85 22149 Hamburg 350 Höhenbergbad (Freibad) Köln Schwarzburger Str. 4 51103 Köln 351 Kombibad Gropiusstadt (Freibad) Berlin Lipschitzallee 27-33 12351 Berlin 352 Fössebad Hannover Liepmannstraße 7B 30453 Hannover 353 Freibad Cotta Dresden Hebbelstraße 33 01157 Dresden 354 Freibad Langendreer Bochum Eschweg 50 44892 Bochum 355 Freibad Hofstede Bochum Stettiner Str. 1 44809 Bochum 356 Südbad (Freibad) Recklinghausen Pappelallee 50 45663 Recklinghausen 357 Sommerbad Humboldthain Berlin Wiesenstraße 1 13357 Berlin 358 Hallenfreibad Benrath Düsseldorf Regerstraße 5 40593 Düsseldorf 359 Sommerbad Pankow Berlin Wolfshagener Straße 91-93 13187 Berlin 360 Billstedt (Freibad) Hamburg Archenholzstraße 50 a 22117 Hamburg 361 Freibad Linden in Bochum Bochum Brannenweg 10 44879 Bochum 362 Mainzer Taubertsbergbad Mainz Wallstraße 9 55122 Mainz 363 Frei- und Hallenbad Kleinfeldchen Wiesbaden Hollerbornstr. 9 65191 Wiesbaden 364 Westbad (Freibad) Bremen Waller Heerstraße 293a 28219 Bremen 365 Sommerbad Neukölln Berlin Columbiadamm 160 10965 Berlin

sca