„Größtes Ärgernis“ nach der Flugzeug-Landung lässt viele „ausflippen“

Von: Simona de Clerk

Das Ende eines Fluges bedeutet nicht, dass der Stress vorbei ist. Für viele Menschen geht er dann nämlich erst richtig los.

In einer Welt, in der wir uns immer wieder mit kleinen Alltagsärgernissen konfrontiert sehen, ist eines davon für viele von uns ein wahrhaftiges Rätsel: die Unfähigkeit der Menschen, am Gepäckband im Flughafen nicht zu drängeln. Über diesen Mangel an Respekt, den Mitreisenden Raum und Privatsphäre zuzugestehen, beschwert sich nun ein User namens dom_and_ellie auf Tiktok.

„Buchstäblich mein größtes Ärgernis“: Tiktokerin lässt Frust über Menschen an Gepäckbändern raus

Es handelt sich dabei nur um ein sehr kurzes Video. Darin erscheint jedoch ein Text, der in wenigen Worten die sehr starke Frustration bezüglich des Verhaltens einiger Reisender am Gepäckband am Flughafen widerspiegelt: „Das ist buchstäblich mein größtes Ärgernis“, heißt es darin. „Warum können die Leute nicht verstehen, dass wir, wenn wir alle einen Meter weiter hinten stehen und dann zum Gepäckband gehen würden, um unsere Tasche zu holen, wenn sie herauskommt, mehr Platz hätten, um sie vom Band zu nehmen, und nicht im persönlichen Bereich des anderen wären?“

Wann kommt mein Koffer? An der Gepäckausgabe am Flughafen ist diese Frage wohl omnipräsent. © IMAGO/Rolf Poss

Können Sie diesen Appell nachvollziehen? Oder sind Sie eher der Typ Flugreisende, der sich möglichst nah am Gepäckband platziert? Zumindest unter dem Tiktok-Video bekunden viele User ihre Zustimmung zu dem Text im Video. Einer schreibt: „Da könnte ich auch jedes Mal ausflippen.“ Ein anderer meint: „Die Leute, die am Gepäckband stehen, sind die gleichen, die beim Aussteigen früh aufstehen.“

Eine Userin setzt noch einen drauf: „Was mich wütend macht, ist, wenn ich in einiger Entfernung warte und sich eine große Familie direkt vor mir stellt.“

Wie lässt sich Stress am Flughafen vermeiden? Zehn Tipps

Das Vermeiden von Stress am Flughafen erfordert einige Planung und Vorbereitung. Doch es kann sich lohnen! Vielleicht kann man damit ja auch am Gepäckband etwas entspannter bleiben – einfach mal ausprobieren. Hier sind zehn Tipps, die helfen können, stressige Situationen zu minimieren:

Frühzeitig am Flughafen ankommen: Planen Sie genügend Zeit ein, um Stau, lange Sicherheitskontrollen und andere unerwartete Verzögerungen zu berücksichtigen. Online-Check-in nutzen: Nutzen Sie die Möglichkeit des Online-Check-ins, um lange Warteschlangen am Schalter zu vermeiden. Reiseunterlagen griffbereit halten: Halten Sie Ihren Reisepass, Boarding-Pass bzw. Smartphone und andere wichtige Dokumente an einem sicheren, leicht zugänglichen Ort bereit. Gepäck vorab wiegen und messen: Stellen Sie sicher, dass Ihr Gepäck den Gewichts- und Größenbeschränkungen der Fluggesellschaft entspricht, um zusätzlichen Gebühren und Verzögerungen zu entgehen. Sicherheitsregeln beachten: Informieren Sie sich im Voraus über die Sicherheitsvorschriften und packen Sie Ihre Flüssigkeiten und elektronischen Geräte entsprechend ein. Entspannen Sie sich vor dem Flug: Nutzen Sie die Zeit vor dem Abflug, um sich zu entspannen, einen Spaziergang zu machen oder einen Snack zu genießen, um Nervosität abzubauen. Elektronische Geräte vorbereiten: Stellen Sie sicher, dass Ihre elektronischen Geräte aufgeladen sind und dass Sie Unterhaltung (z. B. Bücher, Musik oder Filme) für den Flug dabei haben. Flughafen-Apps nutzen: Viele Flughäfen bieten Apps an, die Informationen über Abflugzeiten, Gate-Änderungen und andere relevante Details liefern. Bequeme Kleidung tragen: Tragen Sie lockere und bequeme Kleidung, die für die Flugreise geeignet ist, um sich während des Fluges wohler zu fühlen. Geduld bewahren: Flugreisen können unvorhergesehene Herausforderungen mit sich bringen. Bleiben Sie ruhig und geduldig, wenn es zu Verspätungen oder anderen Unannehmlichkeiten kommt.

Diese Tipps können dazu beitragen, den Stress am Flughafen zu minimieren und Ihre Reise angenehmer zu gestalten. Denken Sie daran, dass die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und eine gute Planung dazu beitragen, reibungslose Abläufe zu gewährleisten.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von Simona de Clerk sorgfältig überprüft.