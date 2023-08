Weil er Weiterfahrt wegen Raucherpause verpasst hat: Mann fährt auf ICE-Kupplung mit

Von: Franziska Kaindl

Ein Mann fuhr nach einem Zwischenstopp 15 Kilometer lang auf der Kupplung des ICE mit – bei teilweise 160 Stundenkilometern. Nun erwartet ihn eine Geldstrafe.

Fast jeder hat schon einmal einen Zug verpasst und weiß, wie ärgerlich das ist – vor allem, wenn die Bahn noch auf dem Gleis steht und man nicht mehr in den Waggon gelangt, weil die Türen bereits abgeriegelt sind. So scheint es am Montag (31. Juli) einem 41-Jährigen auf seiner ICE-Fahrt von Dortmund nach Wien ergangen zu sein. Um trotzdem weiterfahren zu können, entschied er sich jedoch für eine gefährliche Aktion.

Zug fährt an – und 41-Jähriger springt auf ICE-Kupplung

Wie die Bundespolizei Passau dem Bayerischen Rundfunk (BR) mitteilte, legte der Mann bei einem Zwischenstopp des ICE am Bahnhof der niederbayerischen Stadt Plattling eine Raucherpause ein. Als er bemerkte, wie der Zug anfuhr, stieg er auf die Kupplung zwischen zwei Teilen des Zuges. „Er muss aus purer Verzweiflung gehandelt haben“, sagte der Polizeisprecher demnach. Sein Gepäck habe sich noch im ICE befunden.

Andere Passagiere, die auf die Aktion aufmerksam geworden waren, setzten daraufhin einen Notruf ab. Den Lokführer erreichte die Nachricht darüber jedoch erst sieben Minuten später. Als er von dem waghalsigen Mitfahrer erfuhr, bremste er den Zug langsam ab und blieb außerplanmäßig in Osterhofen stehen. Eine Vollbremsung wollte er vermeiden, um den Mann nicht zu gefährden. Insgesamt war dieser 15 Kilometer und bei zwischenzeitlich bis zu 160 Stundenkilometern mitgefahren.

Fahrt auf ICE-Kupplung: 41-Jähriger muss mit Geldstrafe rechnen

Insgesamt sorgte die Aktion dafür, dass 13 Züge der Deutschen Bahn mit mehreren Stunden verspätet waren. Für den Mann endete sie auf der Dienststelle der Bundespolizei in Passau, wo er wegen Nötigung und einer Ordnungswidrigkeit angezeigt wurde. Höchstwahrscheinlich hat er mit einer Geldstrafe zu rechnen. Anschließend durfte er aber gleich wieder gehen.

Die Deutsche Bahn selbst wollte sich laut BR nicht dazu äußern, ob sie ebenfalls eine Anzeige gegen den 41-Jährigen erstatten wird. Dafür wies sie darauf hin, dass das Klettern auf Züge lebensgefährlich sei. Immer wieder komme es trotz Hinweisschildern zu leichtfertigem Verhalten und Unachtsamkeiten, wie eine DB-Sprecherin dem BR mitteilte.