Ganz in der Nähe: Pilot verrät, an welchen Flughäfen die Landung am schwierigsten ist

Von: Franziska Kaindl

Es gibt Flughäfen, auf denen sich eine Landung deutlich schwieriger gestaltet als auf anderen. Ein Pilot verrät, welche das sind.

Die Fensterblenden sind offen, das Anschnallzeichen leuchtet und der Sicherheitsgurt muss sitzen – Start und Landung eines Flugzeuges sorgen bei Passagieren regelmäßig für Nervenkitzel. Was für die Fluggäste jedoch ein eher ungewohntes Gefühl ist, ist für Piloten die reinste Routine. Da stellt sich die Frage: Gibt es überhaupt Flughäfen, die selbst für die Kapitäne eine größere Herausforderung darstellen? Diese Frage hat kürzlich ein Pilot der Billigfluggesellschaft Easyjet auf dem TikTok-Kanal der Airline beantwortet.

Drei europäische Flughäfen, für die Piloten ein Spezialtraining brauchen

Tatsächlich gibt es ein paar Flughäfen, die Easyjet anfliegt, die für die Piloten ein Spezialtraining erforderlich machen, wie ein Flugkapitän in dem Video verrät. Sie werden also nicht einfach unvorbereitet dort hingeschickt, sondern für die „schwierigeren“ Airports mithilfe von Flugsimulatoren geschult. Aber welche Umstände erschweren eigentlich die Landung eines Flugzeuges? Wie der Easyjet-Pilot erklärt, können das zum Beispiel eine kurze Landebahn, ein Standort weit über dem Meeresspiegel oder ein schwieriges Gelände sein.

Ein Beispiel für einen Flughafen, der den Landeanflug etwas komplexer macht, befindet sich auf der griechischen Urlaubsinsel Mykonos. Er zeichnet sich durch „eine ganz schmale Start- und Landebahn“ aus, was das Manöver etwas herausfordernder macht. Aber auch für Funchal auf Madeira brauchen Piloten ein Spezialtraining: „Das ist ein ziemlich schwieriges Terrain und es gibt einige anspruchsvolle Winde zu bewältigen“, so der Kapitän.

Der dritte Flughafen, auf den Reisende ein Auge haben sollten, befindet sich in einem deutschen Nachbarland – und zwar in Innsbruck. „Für diesen brauchen sowohl der Kapitän als auch der Co-Kapitän ein zusätzliches Training in den Simulatoren und dann müssen sie dort erst einmal mit einem Ausbildungskapitän dort hinfliegen, bevor sie das mit Passagieren dürfen“, berichtet der Pilot. Warum das so ist, hat bereits vor einiger Zeit Julia Peukert, die ebenfalls für Easyjet fliegt, gegenüber dem Online-Portal Focus verraten. „Schuld“ ist die Lage in einem Föhntal, in dem oft starke Böen auftreten und Piloten gegen den Wind landen müssen. Außerdem wird der Flughafen nördlich vom Karwendelgebirge und südlich vom knapp 2.250 Meter hohen Hausberg Patscherkofel eingekesselt. Ohne Extratraining darf hier kein Pilot landen.

Lieber nicht nach Innsbruck? Flugreisende diskutieren über „schwierige“ Flughäfen

Über 300.000 Aufrufe hat das Easyjet-Video mittlerweile generiert – und der ein oder andere Passagier macht sich jetzt seine Gedanken über die Wahl der nächsten Urlaubsdestination. „Also das sind drei Orte, die ich nicht besuchen werde“, schreibt ein Nutzer in den Kommentaren. Ein weiterer meint: „Und ich dachte, Skiurlaub in Innsbruck wäre sicher.“

Aber nicht jeder lässt sich von den Worten des Easyjet-Piloten abschrecken. Manche Flugreisende finden das sogar regelrecht spannend oder waren vielleicht sogar schon einmal bei einer Landung an einem der „schwierigen“ Flughäfen dabei: „Innsbruck ist schon wegen der Aussicht lohnenswert.“ Oder: „Innsbruck ist einer der schönsten Anflüge, die ich je gesehen habe“, heißt es.