Das Wetter wird schlechter und die Tage kürzer – für viele deutsche Urlauber ist genau jetzt die Zeit, ihre nächsten Reisen zu planen und zu buchen.

Flugbuchung ist nicht gleich Flugbuchung: Hier erfahren Sie, wann die Deutschen die größten Schnäppchen bei Hotel- und Flugbuchungen schlagen können.

Unter Berücksichtigung des richtigen Buchungszeitraums und Reisezeitpunkts winken Ersparnisse für die Urlaubskasse.

Urlaub in Europa: Drei Monate vor Abflug sparen Buchende mehr als die Hälfte

Natürlich ist der perfekte Zeitpunkt abhängig davon, wo genau man hinfliegen möchte. Aber generell lässt sich sagen: Wer einen Urlaub in Europa plant, sollte seinen Flug drei Monate vor der Abreise buchen – und kann so mehr als die Hälfte sparen. Die billigsten Tickets gibt es hier rund 63 Tage vor dem Abflug bis zu 56 Prozent günstiger.

Reisende, die noch mehr Geld sparen möchten, buchen ihre Flüge für den Wochentag Dienstag oder die Abendzeit. Auch bei den europäischen Hotels lohnt es sich, ein wenig früher dran zu sein: Das günstigste Zimmer findet sich bei einer Buchung von 118 Tagen, also rund vier Monate im Voraus und ist dann bis zu 49 Prozent günstiger, wie das Portal Momondo berichtet.

Flug Buchungszeitraum Ersparnis Flüge innerhalb Europas 63 Tage im Voraus 56 Prozent Flüge nach Dublin 37 Tage im Voraus 68 Prozent Flüge nach Amsterdam 109 Tage im Voraus 65 Prozent Flüge nach London 111 Tage im Voraus 63 Prozent Flüge nach Málaga 68 Tagen im Voraus 60 Prozent Flüge nach Mallorca 70 Tage im Voraus 57 Prozent Flüge nach Barcelona 63 Tage im Voraus 53 Prozent Flüge nach Paris 110 Tage im Voraus 54 Prozent

Urlaub weltweit: Vier Monate im Voraus sind Hotelzimmer fast 70 Prozent günstiger

Doch die Rabatte beschränken sich nicht nur auf Europa – auch bei Fernreisen außerhalb von Frankreich, Spanien und Co. lässt sich einiges einsparen, auch wenn die Rabatte etwas kleiner ausfallen. Einen internationalen Flug sollten Reisende dabei 51 Tage im Voraus buchen, dann gibt es bis zu 42 Prozent auf das Ticket. Wer hier am Dienstag fliegt, statt beispielsweise am begehrten Samstag, kann noch einmal bis zu 13 Prozent sparen.

Und wer abends statt morgens ins Flugzeug steigt, der zahlt bis zu 15 Prozent weniger. Genau wie bei den europäischen Hotels sollte man auch weltweit seine Unterkunft im Voraus reservieren, nämlich rund vier Monate. Damit spart man richtig viel: Wer 115 Tage vor der Abreise bucht, der zahlt in einigen Destinationen bis zu 69 Prozent weniger für ein Zimmer.

Top-Destinationen für Urlaub 2020

New York City liegt schon seit Jahren im Trend bei den Buchungen deutscher Urlauber. Um möglichst günstig zum Big Apple zu fliegen, sollte man etwa 22 Tage vor dem Abflug buchen.

Ein Flug nach Bangkok, ebenfalls sehr beliebt, ist am günstigsten, wenn er mit 52 Tagen Vorlaufzeit gebucht wird. Etwas frühzeitiger sollten Reisende buchen, wenn sie bei Trips nach Tel Aviv (am günstigsten 118 Tage vor Abflugzeit) oder Paris (119 Tage vor Abflugzeit) ein Schnäppchen schlagen möchten.

