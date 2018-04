Es geht wieder los: Die aufregendsten Freizeitparks in Deutschland

Der Frühling zeigt sich von seiner angenehmen Seite. Damit steigt in Deutschland auch das Interesse an Freizeitparks. Hier finden Sie die besten in Deutschland.

Je besser das Wetter, desto mehr Besucher strömen in der Regel in die Urlaubsregionen mit besonderem Entertainmentcharakter - die Freizeitpark-Saison hat damit wieder begonnen.

Das Portal Kurzurlaub hat dazu zehn sehenswerte Freizeitparks in Deutschland zusammengestellt:

Europa-Park in Rust

Sehr beliebt bei den Gästen ist der Europa-Park Rust. Auf dem 95 Hektar großen Gelände reisen die Besucher im Handumdrehen durch Europa. Zu Fuß geht es unter anderem von Griechenland in die Schweiz, nach Skandinavien und Italien. Der Europapark Rust wartet insgesamt mit 13 Achterbahnen und 15 Themenbereichen auf.

Ein Beitrag geteilt von Europa-Park (@europapark) am Apr 11, 2018 um 8:56 PDT

Phantasialand in Brühl

Das Phantasialand zieht seine Besucher mit sechs spannenden Themenwelten in den Bann. Im letzten Jahr wurde der Freizeitpark mit dem "Parkscout Publikums Award" ausgezeichnet. Das Phantasialand liegt in der Nähe von Köln. Zu den Highlights gehört "Chinatown" mit der legendären Geisterbahn "Geister-Rikscha".

Ein Beitrag geteilt von Phantasialand (@phantasialand) am Feb 24, 2018 um 1:14 PST

Heide Park Resort in Soltau

Der größte Freizeitpark im Norden Deutschlands liegt in der Lüneburger Heide. Das Heide Park Resort bietet hier mit über 50 Attraktionen und Shows eine Vielzahl von Abenteuern. Dabei kommen Actionfans voll auf ihre Kosten - zum Beispiel bei einer Fahrt mit Deutschlands einzigem Wing Coaster Flug der Dämonen oder dem Gyro-Drop-Tower (Scream).

Ein Beitrag geteilt von Heide Park Resort (Official) (@heideparkresort) am Jun 16, 2015 um 5:41 PDT

Lesen Sie hier: Das sind die beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Deutschland.

Playmobil Fun Park in Zirndorf

Zu den besten Freizeitparks in Deutschland gehört der Playmobil Fun Park in Zirndorf. Nicht nur teilnehmen, sondern aktiv mitmachen – so lautet das Motto in Mittelfranken. Dafür müssen die Besucher zum Beispiel in den Power-Paddelbooten die eigenen Muskeln spielen lassen oder auf den Aktiv-Spielplätzen Geschicklichkeit beweisen.

Ein Beitrag geteilt von Jy (@seo2choik) am Mär 30, 2018 um 10:51 PDT

Serengeti-Park in Hodenhagen

Eine Safari mitten in Niedersachsen? Das ist längst keine Utopie mehr. Denn hier geht es - mit dem eigenen Auto oder mit einem der Busse - über das Gelände. Dabei gibt es über 1.500 freilaufende Wildtiere zu bestaunen. Ob Giraffen oder Nashörner – in den 17 weitläufigen Freianlagen treffen die Besucher auf Wildtiere aus der ganzen Welt.

Ein Beitrag geteilt von Gabija Komičiūtė (@gabijakomiciute) am Apr 16, 2018 um 12:17 PDT

Belantis Abenteuerreich in Leipzig

Der größte Freizeitpark im Osten Deutschlands liegt vor den Toren der Stadt Leipzig. Das Belantis Abenteuerreich sorgt mit über 60 Attraktionen für Spaß bei Groß und Klein. Verschiedene Achterbahnen, zahlreiche Karussells und Dutzende Fahrgeschäfte sorgen für ein großartiges Freizeiterlebnis der Besucher.

Ein Beitrag geteilt von BELANTIS - Das AbenteuerReich (@belantis_abenteuerreich) am Feb 15, 2017 um 4:19 PST

Legoland Deutschland in Günzburg

Im Legoland Freizeitpark können Kinder die Dinge tun, die sonst nur Erwachsene dürfen. Sie können beispielsweise ihren ersten eigenen Führerschein machen und ein Ritterturnier bestreiten. Genauso können sie im Jetski übers Wasser jagen, ihr erstes Kanu steuern oder Lego Roboter zusammenbauen. Es ist für jedes Alter etwas dabei.

Ein Beitrag geteilt von Lesia Okan (@lisi4ka_ok) am Apr 15, 2018 um 1:31 PDT

Lesen Sie hier: Golden Ticket Award: Das ist der beste Freizeitpark der Welt.

Movie Park Germany in Bottrop

Einen großartigen Freizeitpark gibt es im Ruhrgebiet. Der Movie Park Germany ist für Abenteuerfreaks und Filmfans eine Top-Adresse. Natürlich gehören auch 4D-Filmspektakel sowie Kino- und Fernsehstars dazu. Zudem beamt der Triple-Launch-Coaster "Star Trek: Operation Enterprise" die Besucher mit Warpgeschwindigkeit in neue Sphären.

Ein Beitrag geteilt von Movie Park Germany (@movie_park_official) am Jul 8, 2016 um 6:14 PDT

Hansa-Park in Sierksdorf

Der Hansa-Park ist – durch seine Lage an der Ostsee – einer der schönsten Freizeitparks, die es in Deutschland gibt. Von vielen Fahrgeschäften aus blicken die Gäste auf das Meer. Auch in diesem Jahr gibt es einige neue Attraktionen. So ist zum Beispiel "Barcos del Mar", eine Kombination aus Schiff und Motorrad hinzugekommen.

Ein Beitrag geteilt von Gerhard Schott (@gerhardschott) am Apr 13, 2018 um 11:06 PDT

Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn

Über 100 originelle Attraktionen warten auf die Gäste im Erlebnispark Tripsdrill. Der Park in Baden-Württemberg bietet auf rund 77 Hektar einen Mix aus rasanten Achterbahnen, Wasserfahrten und weiteren Familienattraktionen. Dazu bietet sich der Besuch des ganzjährige geöffneten Wildparadieses an, in dem rund 40 verschiedene Tierarten zu Hause sind.

Ein Beitrag geteilt von Erlebnispark Tripsdrill (@tripsdrill) am Mär 23, 2018 um 8:55 PDT

Auch interessant: Günstig in Deutschlands größte Freizeitparks - so geht's.

sca